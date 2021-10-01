22 сентября на стриминге Disney+ состоялась премьера аниме-альманаха «Звездные войны: Видения», объединившего несколько топовых японских студий, каждая из которых по-своему увидела далекие-далекие галактики. Рассказываем про все новеллы — среди них козыри (про самураев), проходные неудачи (про принцесс) и редкие жемчужины (про роботов).
«Дуэль»
«The Duel»
Бравый ронин со световой катаной защищает жителей деревни от разбойников-штурмовиков — при этом меч героя сияет зловещим алым цветом. Изначально Джордж Лукас вытянул слово «джедай» из термина «дзидайгэки» — это общее наименование всех исторических фильмов в Японии, поэтому неудивительно, что самурайское дзидайгэки в далекой-далекой галактике выглядит столь гармонично. Студия Kamikaze Douga идет по пути оммажа классике (скажем, в лице Акиры Куросавы) максимально далеко: накладывает на анимацию пленочное зерно и царапины, делает картинку черно-белой за исключением лазеров и фонарей. Это смотрится куда эффектнее и анимационного постдока Мамору Осии про Миямото Мусаси, и дико эклектичного «Бэтмена-ниндзя» — предыдущей работы студии Kamikaze Douga, выполненной на экспорт. В общем, Disney+ заходит с козырей.
«Татуинская рапсодия»
«Tatooine Rhapsody»
Накануне казни по приказу Джаббы Хатта космическая рок-группа (падаван-вокалист, хатт-гитарист) играет прощальный концерт в надежде переубедить главного татуинского мафиози и сделать его своим продюсером. Милый мультфильм под чудесным поэтическим названием «Татуинская рапсодия» — это напоминание о том, что Лукас создавал свою вселенную в первую очередь для детей. В мире аниме ближайшим аналогом этой работы можно назвать экранизацию альбома Daft Punk «Интерстелла 5555: История секретной звездной системы» — здесь тоже большую роль играет музыка, а дизайны персонажей явно вдохновлены бессмертным стилем Рэйдзи Мацумото. Сегмент для тех, кто искренне считает, что «Скрытая угроза» и «Праздничный спецвыпуск» были не ошибками, а закономерностями.
«Близнецы»
«The Twins»
Созданные ситхами клоны-близнецы, брат и сестра, по-разному видят будущее (буквально) и затевают ожесточенное сражение прямо в открытом космосе, озаряемое молниями и лазерами. «Близнецы» — работа, созданная самым именитым постановщиком во всем альманахе — Хироюки Имаиси, создателем «Гуррена-Лаганна» и «Убить или быть убитым». Впрочем, этот факт можно было и не уточнять: авторский стиль здесь узнается моментально. Это все те же масштабы сражений за пределами здравого смысла, те же пафосные монологи и чрезвычайно крутые ракурсы. Ремесло, конечно, тут на уровне и все еще способно впечатлить неофитов, но у давних зрителей Имаиси этот набор знакомых тропов вызовет лишь усталый вздох.
«Деревенская невеста»
«The Village Bride»
И снова ронин-джедай прибывает на очередную подозрительно похожую на феодальную Японию планету, чтобы отбить из рук космических разбойников дочку деревенского старосты. Совершенно неизобретательный эпизод, не демонстрирующий никакого уникального видения (под стать названию альманаха), а вместо этого нарисованный как безликий фанарт. Постановщик «Деревенской невесты» — аниматор с большим стажем Хитоси Хага, но, видимо, не каждому аниматору дано быть режиссером. Единственная отрада — необычайный саундтрек Кевина Пенкина («Созданный в Бездне»), напоминающий скорее авангардную оперу, нежели ученическое подражание Джону Уилльямсу.
«Девятый джедай»
«The Ninth Jedi»
Благодаря наработкам талантливого светового кузнеца, безоружные джедаи получают шанс получить мечи, технология которых успела стать мифом; проблема в том, что намерения не всех джедаев чисты. Еще один необязательный эпизод, откровенная ерундистика на тему расширенной вселенной — в данном случае речь не о прошлом, а о далеком будущем далекой-далекой галактики. Маловразумительный сценарий омрачает еще и предельно механическая постановка режиссера Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах: Синдром одиночки OVA-1», «Восточный Эдем»). Этот режиссер никогда не казался визионером, но в данном случае он превзошел сам себя, неумело пытаясь сымитировать эпический размах картин основной серии фильмов.
«T0-B1»
Андроид-буратино, живущий со своим папой Карло (на самом деле — профессором Митакой), мечтает стать не настоящим мальчиком, но джедаем. Чудесная студия Science Saru, созданная великим Масааки Юасой, снова в своем репертуаре. Как и аниме Юасы «Кайба», это визуальный оммаж Осаму Тэдзуке: главный герой своим округлым силуэтом напоминает Астробоя, а раскадровки старомодно лаконичны. Это полноценный режиссерский дебют аниматора Абеля Гонгоры, и после такого изящного заявления о себе, ориентированного на любителей классики, не терпится увидеть, какие еще подарки искушенным зрителям сделает этот человек в своей будущей карьере.
«Старец»
«The Elder»
Джедай и падаван, похожие на самураев из старого фильма, прибывают в отдаленную космическую деревню, похожую на феодальную Японию (не опять, а снова), — там их, разумеется, ждет дуэль с заглавным старцем. Масахико Оцука работал ассистентом режиссера у таких классиков, как Исао Такахата и Хидэаки Анно, и потому удивительно, как он со своим опытом мог снять нечто настолько безыскусное. Клишированная история здесь сочетается с ходульной анимацией, как будто все ресурсы ответственной за сегмент студии Trigger были пущены на соседний эпизод авторства Хироюки Имаиси (речь о «Близнецах»). Даже на кульминационный поединок промежуточных кадров не хватило — можно было бы назвать эпизод самым старомодным в альманахе, если бы не то обстоятельство, что в 80-е и 90-е так бедно не анимировали даже продукт для видеопроката.
«Лоп и Оте»
«Lop & Ochō»
Зайку-сироту удочеряет патриарх-националист; ситуацию осложняет тот факт, что сводная сестра героини решает примкнуть к Империи. Очень компетентно поставленная короткометражка (режиссер-дебютант Юки Игараси, студия Geno) с очень фансервисной историей. Речь не только о фурри-расе главной героини, но и об общей приверженности логике «красивости ради красивостей». Даже самые роскошные фоны, дизайны и ключевые кадры не способны радовать глаз, не будучи поддержанными такой драматургией, где есть реальные ставки и риски. Все-таки хорошее аниме — это не только кавай и живописность, но и моральная неоднозначность и безжалостность.
«Акакири»
«Akakiri»
Джедай в потрепанной шляпе, почти как у Дзюбэя из «Манускрипта ниндзя», пытается защитить бывшую возлюбленную от злой княгини-тетки. Чхве Ын Ен — давняя соратница Масааки Юасы, работавшая аниматором и продюсером во многих его проектах и соосновавшая с ним авангардную студию Science Saru. Ее режиссерская работа «Акакири» (то есть «Красный туман») — предсказуемо самая экспериментальная в альманахе. Это карикатурные дизайны персонажей, минималистичные раскадровки и очень странная работа с цветом и мизансценой. Другими словами — редкой выделки эстетическое удовольствие, созданное человеком, глубоко ценящим грацию и экспрессию в анимации. В сюжете нет ничего особенного, но это тот случай, когда он глубоко вторичен, а форма сама по себе становится полноценной историей, которую стоит поглощать одними глазами.
Если брать за золотой стандарт аниме-альманахов великолепную «Аниматрицу», то «Звездные войны: Видения» до этого уровня, разумеется, не дотягивают. Здесь слишком много скучных, проходных сегментов, филлеров и режиссерских неудач. С другой стороны, есть и пара-тройка бриллиантов, которые выгодно отличаются от прошлых работ аниме-студий на экспорт вроде «Легенд Halo» и «Бэтмена: Рыцаря Готэма».