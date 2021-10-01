22 сентября на стриминге Disney+ состоялась премьера аниме-альманаха «Звездные войны: Видения», объединившего несколько топовых японских студий, каждая из которых по-своему увидела далекие-далекие галактики. Рассказываем про все новеллы — среди них козыри (про самураев), проходные неудачи (про принцесс) и редкие жемчужины (про роботов).

«Дуэль» «The Duel»

© Disney+

Бравый ронин со световой катаной защищает жителей деревни от разбойников-штурмовиков — при этом меч героя сияет зловещим алым цветом. Изначально Джордж Лукас вытянул слово «джедай» из термина «дзидайгэки» — это общее наименование всех исторических фильмов в Японии, поэтому неудивительно, что самурайское дзидайгэки в далекой-далекой галактике выглядит столь гармонично. Студия Kamikaze Douga идет по пути оммажа классике (скажем, в лице Акиры Куросавы) максимально далеко: накладывает на анимацию пленочное зерно и царапины, делает картинку черно-белой за исключением лазеров и фонарей. Это смотрится куда эффектнее и анимационного постдока Мамору Осии про Миямото Мусаси, и дико эклектичного «Бэтмена-ниндзя» — предыдущей работы студии Kamikaze Douga, выполненной на экспорт. В общем, Disney+ заходит с козырей .

«Татуинская рапсодия» «Tatooine Rhapsody»

© Disney+

Накануне казни по приказу Джаббы Хатта космическая рок-группа ( падаван-вокалист, хатт-гитарист ) играет прощальный концерт в надежде переубедить главного татуинского мафиози и сделать его своим продюсером. Милый мультфильм под чудесным поэтическим названием «Татуинская рапсодия» — это напоминание о том, что Лукас создавал свою вселенную в первую очередь для детей. В мире аниме ближайшим аналогом этой работы можно назвать экранизацию альбома Daft Punk «Интерстелла 5555: История секретной звездной системы» — здесь тоже большую роль играет музыка, а дизайны персонажей явно вдохновлены бессмертным стилем Рэйдзи Мацумото . Сегмент для тех, кто искренне считает, что «Скрытая угроза» и «Праздничный спецвыпуск» были не ошибками, а закономерностями.

«Близнецы» «The Twins»

© Disney+

Созданные ситхами клоны-близнецы, брат и сестра, по-разному видят будущее (буквально) и затевают ожесточенное сражение прямо в открытом космосе, озаряемое молниями и лазерами. «Близнецы» — работа, созданная самым именитым постановщиком во всем альманахе — Хироюки Имаиси, создателем «Гуррена-Лаганна» и «Убить или быть убитым». Впрочем, этот факт можно было и не уточнять: авторский стиль здесь узнается моментально . Это все те же масштабы сражений за пределами здравого смысла, те же пафосные монологи и чрезвычайно крутые ракурсы. Ремесло, конечно, тут на уровне и все еще способно впечатлить неофитов, но у давних зрителей Имаиси этот набор знакомых тропов вызовет лишь усталый вздох.

«Деревенская невеста» «The Village Bride»

© Disney+

И снова ронин-джедай прибывает на очередную подозрительно похожую на феодальную Японию планету , чтобы отбить из рук космических разбойников дочку деревенского старосты. Совершенно неизобретательный эпизод, не демонстрирующий никакого уникального видения (под стать названию альманаха), а вместо этого нарисованный как безликий фанарт. Постановщик «Деревенской невесты» — аниматор с большим стажем Хитоси Хага, но, видимо, не каждому аниматору дано быть режиссером . Единственная отрада — необычайный саундтрек Кевина Пенкина («Созданный в Бездне»), напоминающий скорее авангардную оперу, нежели ученическое подражание Джону Уилльямсу.

«Девятый джедай» «The Ninth Jedi»

© Disney+

Благодаря наработкам талантливого светового кузнеца , безоружные джедаи получают шанс получить мечи, технология которых успела стать мифом; проблема в том, что намерения не всех джедаев чисты. Еще один необязательный эпизод, откровенная ерундистика на тему расширенной вселенной — в данном случае речь не о прошлом, а о далеком будущем далекой-далекой галактики. Маловразумительный сценарий омрачает еще и предельно механическая постановка режиссера Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах: Синдром одиночки OVA-1», «Восточный Эдем»). Этот режиссер никогда не казался визионером, но в данном случае он превзошел сам себя, неумело пытаясь сымитировать эпический размах картин основной серии фильмов.

«T0-B1»

© Disney+

Андроид-буратино , живущий со своим папой Карло (на самом деле — профессором Митакой), мечтает стать не настоящим мальчиком, но джедаем. Чудесная студия Science Saru, созданная великим Масааки Юасой, снова в своем репертуаре. Как и аниме Юасы «Кайба», это визуальный оммаж Осаму Тэдзуке: главный герой своим округлым силуэтом напоминает Астробоя , а раскадровки старомодно лаконичны. Это полноценный режиссерский дебют аниматора Абеля Гонгоры, и после такого изящного заявления о себе, ориентированного на любителей классики, не терпится увидеть, какие еще подарки искушенным зрителям сделает этот человек в своей будущей карьере.

«Старец» «The Elder»

© Disney+

Джедай и падаван, похожие на самураев из старого фильма, прибывают в отдаленную космическую деревню, похожую на феодальную Японию ( не опять, а снова ), — там их, разумеется, ждет дуэль с заглавным старцем. Масахико Оцука работал ассистентом режиссера у таких классиков, как Исао Такахата и Хидэаки Анно, и потому удивительно, как он со своим опытом мог снять нечто настолько безыскусное. Клишированная история здесь сочетается с ходульной анимацией , как будто все ресурсы ответственной за сегмент студии Trigger были пущены на соседний эпизод авторства Хироюки Имаиси (речь о «Близнецах»). Даже на кульминационный поединок промежуточных кадров не хватило — можно было бы назвать эпизод самым старомодным в альманахе, если бы не то обстоятельство, что в 80-е и 90-е так бедно не анимировали даже продукт для видеопроката.

«Лоп и Оте» «Lop & Ochō»

© Disney+

Зайку-сироту удочеряет патриарх-националист ; ситуацию осложняет тот факт, что сводная сестра героини решает примкнуть к Империи. Очень компетентно поставленная короткометражка (режиссер-дебютант Юки Игараси, студия Geno) с очень фансервисной историей. Речь не только о фурри-расе главной героини, но и об общей приверженности логике «красивости ради красивостей» . Даже самые роскошные фоны, дизайны и ключевые кадры не способны радовать глаз, не будучи поддержанными такой драматургией, где есть реальные ставки и риски. Все-таки хорошее аниме — это не только кавай и живописность, но и моральная неоднозначность и безжалостность.

«Акакири» «Akakiri»

© Disney+

Джедай в потрепанной шляпе, почти как у Дзюбэя из «Манускрипта ниндзя», пытается защитить бывшую возлюбленную от злой княгини-тетки. Чхве Ын Ен — давняя соратница Масааки Юасы, работавшая аниматором и продюсером во многих его проектах и соосновавшая с ним авангардную студию Science Saru. Ее режиссерская работа «Акакири» (то есть «Красный туман») — предсказуемо самая экспериментальная в альманахе. Это карикатурные дизайны персонажей, минималистичные раскадровки и очень странная работа с цветом и мизансценой . Другими словами — редкой выделки эстетическое удовольствие, созданное человеком, глубоко ценящим грацию и экспрессию в анимации . В сюжете нет ничего особенного, но это тот случай, когда он глубоко вторичен, а форма сама по себе становится полноценной историей, которую стоит поглощать одними глазами.

Если брать за золотой стандарт аниме-альманахов великолепную «Аниматрицу», то «Звездные войны: Видения» до этого уровня, разумеется, не дотягивают. Здесь слишком много скучных, проходных сегментов, филлеров и режиссерских неудач. С другой стороны, есть и пара-тройка бриллиантов, которые выгодно отличаются от прошлых работ аниме-студий на экспорт вроде «Легенд Halo» и «Бэтмена: Рыцаря Готэма».

6 / 10 Оценка

Никиты Лаврецкого

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