Лето — традиционное время для лучших походов в кинотеатры, где можно укрыться от жары в прохладном зале. Вот список того, что не стоит пропустить. С учетом прокатных ограничений мы также включили в этот список основные новинки на стримингах — будет, что посмотреть дома или по дороге в отпуск.

«Спайдерхед» «Spiderhead» (в сети с 17 июня)

Потенциальный блокбастер Netflix. Это экранизация одноименного рассказа Джорджа Сондерса, где действие происходит в недалеком будущем. В специальном учреждении для уголовников можно скостить себе срок, если согласишься принимать экспериментальные препараты, контролирующие эмоции. Главные роли играют Крис Хемсворт, Майлс Теллер («Одержимость» Шазелла) и Джурни Смоллетт («Хищные птицы»), а снимает картину режиссер фильмов «Трон: Наследие» и «Обливион» Джозеф Косински по сценарию Пола Верника и Ретта Риза (обе части «Зомбилэнда» и «Дэдпула»).

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (в сети с 22 июня)

Многострадальный проект и первый большой релиз Marvel, который официально прошел мимо российских кинотеатров. В июне лента станет доступна на Disney+ (он официально недоступен в России), а это значит, что фанаты по всему миру смогут разобрать фильм по кадрам в отличном качестве. Напомним, что это сиквел кинокомикса о супермаге докторе Стивене Стрэндже (Бенедикт Камбербатч). Действие продолжения разворачивается сразу же после событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой» и первого сезона сериала «Локи». Стрэндж случайно открывает портал в мультивселенную, где обнаруживает собственную альтернативную и злую копию — доппельгангер намеревается во что бы то ни стало завоевать Землю. Чтобы остановить двойника-злодея, доктор Стрэндж обращается к Ванде Максимофф (Элизабет Олсен) и просит стать его союзницей в борьбе с потусторонним злом, но жестоко ошибается в выборе. «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» «Beavis and Butt-Head Do the Universe» (в сети с 23 июня)

Долгожданное и столь же неожиданное возвращение легендарных персонажей с MTV в новых полнометражных приключениях (в том числе и в космосе!). Формально это сиквел мульта «Бивис и Баттхед уделывают Америку» 1996 года, но в этот раз главные герои перемещаются в альтернативную вселенную, где уже наступил 2022 год. За фильм отвечает создатель оригинального мульта Майк Джадж. Так что наследие будет сохранено максимально бережно, а современности достанется по ушам с фирменными пошлыми шутками и знакомыми смешками.

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«Межсезонье» В кино с 23 июня

Пара подростков восстает против родителей и общества, но не с помощью пирсинга, алкоголя, панк-рока и ночевок у друзей, а взяв в руки пистолет. Иначе как трагедией такая попытка ускоренного взросления закончиться не может. «Межсезонье», фестивальный хит Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») на уровне синопсиса эксплуатирует историю псковских подростков, но на деле переносит действие даже не в Екатеринбург (где проходили съемки), а в условную кинематографическую реальность из какого‑нибудь «Конца ***го мира». Была бы в данном случае остросоциальная публицистика предпочтительнее манерному жанровому кино — вопрос исключительно зрительского вкуса.

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«Род мужской» «Man» (в кино с 23 июня)

После самоубийства мужа-абьюзера молодая вдова (Джесси Бакли из «Чернобыля» и «Потерянной дочери» в очередной раз думает, как все закончить) отправляется в отпуск в тихую английскую деревню. Каков же ее ужас, когда выясняется, что все деревенские мужчины тоже ненавидят женщин и к тому же обладают одним на всех круглым лицом артиста Рори Киннира. Буквально так: высокая концепция хоррора «Род мужской» заключается в том, что Киннир играет вообще все мужские роли, включая детей . Новая работа фантаста Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция») — один из самых ожидаемых фильмов года, чудом просочившийся в российский прокат. Дело в том, что студия A24 однозначно заявила о бойкоте этого рынка, однако отечественный дистрибьютор хитрым образом выкупил все права на фильм (а не долю, как обычно), получив возможность выпустить фильм исключительно под своим брендом. Кто-кто, а зрители в данной ситуации в стопроцентном выигрыше, ведь такого странного и причудливого хоррора со столь великолепными актерами больше нигде не отыскать.

«Человек из Торонто» «The Man from Toronto» (в сети с 24 июня)

Комедийный боевик с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом. Из‑за неразберихи со съемом дома на Airbnb неудачливого клерка (Кевин Харт) принимают за наемного убийцу по кличке Человек из Торонто (Вуди Харрельсон). Парочке приходится объединиться, чтобы спасти свои жизни. Новый боевик от режиссера «Телохранителя киллера» Патрика Хьюза должна была прокатывать студия Sony, но в итоге с такой завязкой и ансамблем ему суждено стать летним хитом на стриминге Netflix.

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«Извержение вкуса» «Flux Gourmet» (в сети с 24 июня)

Новый арт-хоррор Питера Стрикланда — еще более странный, чем предыдущее «Маленькое красное платье»: двухчасовое фуд-порно вперемешку с арт-инсталляцией, ASMR-подкастом и попытками визуализировать запахи из кишечника и влагалища. Один герой мучается от запоров, а другая героиня контролирует подростка, время от времени поднося к его носу пальцы, которые только что побывали у нее между ног. Происходят события в резиденции художников, которые делают всевозможные перформансы с едой : разыгрывают пантомимы в воображаемых супермаркетах, подносят микрофоны к блендерам, смешивают фекалии с шоколадом и готовят разные изысканные блюда так, что зритель после фильма рискует объявить голодовку. В операции по изменению наших пищевых привычек при этом участвуют достойнейшие люди: Эйса Баттерфилд («Половое воспитание»), Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт из «Игры престолов»), Ариана Лабед (полиаморка из «Тригонометрии») и Ричард Бреммер. «Главная роль» «Competencia Oficial» (в кино с 30 июня)

Миллиардер-выпендрежник нанимает известную режиссерку (Пенелопа Крус) и двух актеров-звезд (Антонио Бандерас и Оскар Мартинес), чтобы сыскать славу на красной дорожке кинофестиваля. Загвоздка в том, что огромные эго новоиспеченных коллег оказываются во взрывоопасной близости. Европейские кинематографисты продолжают делать все возможное, чтобы перенести зрителей подальше от жизненных проблем. Сюжет и конфликт «Главной роли» выглядит не как что‑то из другого места и времени, а буквально как события, разворачивающиеся в параллельном измерении . Что ж, за это мы и любим легкие европейские комедии — даже сейчас, когда Крус и Бандераса снимает не Альмодовар, а режиссеры калибром чуть поменьше (Мариано Кон и ‎Гастон Дюпра).

«Морской монстр» «The Sea Beast» (в сети с 8 июля)

Флагманская анимация Netflix этого лета. Режиссером, сценаристом и продюсером «Морского монстра» выступил Крис Уилльямс, работавший над мультфильмами «Моана», «Город героев» и «Вольт» . Нас ждет анимационная сказка про ловкого охотника на морских чудовищ Джейкоба, у которого на борту оказывается кое‑что пострашнее морских существ — юная девочка Мейзи Брумбл, с которой ему предстоит отправиться в эпическое путешествие и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

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«Серый человек» «The Gray Man» (в сети с 22 июля)

Еще одна попытка Netflix сделать блокбастер для своих подписчиков. На «Серого человека» потратили рекордную для стриминга сумму в 200 млн долларов, а к его созданию подключили серьезную гвардию. Райан Гослинг играет секретного агента , которого предают собственные работодатели. В погоню за ним отправляется злодейский герой Криса Эванса. Кроме того, в фильме играют Ана де Армас, Билли Боб Торнтон, Реже-Жан Пейдж из «Бриджертонов», Джессика Хенвик из последней «Матрицы» и суперзвезда Колливуда (индийского кино на тамильском языке) Дхануш. Режиссурой занимаются братья Руссо, которые пытались экранизировать одноименный шпионский роман Марка Грини еще до того, как связались с «Мстителями». К сегодняшнему дню Грини написал 11 романов, и у создателей экранизации нешуточные намерения превратить «Серого человека» во франшизу не хуже фильмов о Джеймсе Бонде.

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«Удача» «Luck» (в сети с 5 августа)

Первый анимационный фильм для Apple TV+ от студии Skydance Animation, которую возглавляет бывший глава Pixar Джон Лассетер. Нам расскажут про засекреченную Страну Везения, работники которой помогают людям по всему миру ухватить удачу за хвост или впасть в неудачу. В ход идут распространенные суеверия, начиная от разбитых зеркал и заканчивая приметой про черного кота, которого в тизере озвучивает Саймон Пегг . «Добыча» «Prey» (в сети с 5 августа)

Приквел «Хищника», действие в котором разворачивается за 300 лет до событий оригинала. Как известно из прошлых частей «Хищников», раса инопланетных охотников прибывает на Землю уже много тысячелетий, чтобы тренировать свои охотничьи навыки на людях. В этот раз прилетевшему пришельцу с инфракрасным зрением и развитым оружием будет противостоять воительница из индейского племени с копьями, топорами и луком со стрелами. Удачи «Добыче»! Фильм для стриминга Hulu снял режиссер «Кловерфилда, 10» Дэн Трахтенберг.

«Нет» «Nope» (в кино с 11 августа)

Новый таинственный хоррор Джордана Пила («Прочь», «Мы»), который российский офис Universal надеется выпустить в конце лета на киноэкранах. Про жителей ранчо, на которое с неба нападает необъяснимое нечто и начинает засасывать в небо, но мы-то знаем, что ведущий недавнего перезапуска «Сумеречной зоны» никогда заранее не раскрывает до конца свой истинный сюжет (существует догадка, что NOPE расшифровывается как Not Of Planet Earth). Наверняка, вновь будет очень увлекательно, остросоциально и не так, как мы ожидали. Надеемся, что ответом на вопрос «Выйдет ли „Нет“ в России?» все-таки станет ответ «да».

«Заточка» «Sharp Stick» (в сети с 16 августа)

© FilmNation Entertainment

За шесть сезонов сериала «Девочки» Лена Данэм превратилась из надежды инди-кино в поп-культурную икону, но в процессе растеряла значительную долю своей перформерской сырости и сатирической остроты. Последние сезоны сериала напоминали скорее не беспощадный приговор поколению миллениалов, как в начале, а рядовую мыльную оперу с поверхностными приметами эпохи. Но мы все еще помним великую и ужасную «Крошечную мебель» , открывшую миру эту режиссерку, и на ее второй полный метр (соответственно, первый за дюжину лет) возлагаем большие надежды. Это снова будет полуавтобиографическая история о молодой девушке, пытающейся состояться в качестве художницы, но главную роль исполнит не сама Данэм, а более молодая Кристина Фросет из сериала «В поисках Аляски», которую режиссерка намеревается представить миру с неменьшим блеском, чем когда‑то саму себя.

«Тор: Любовь и гром» «Thor: Love and Thunder» (не в кино, так в сети летом)

И в заключение — еще один ожидаемый летний блокбастер Marvel, который не доберется до российских кинотеатров, но может успеть выйти в сети в августе. Новый фильм о боге грома снял режиссер Тайка Вайтити, продолжая стилистику своего фильма «Тор: Рагнарек». События ленты будут разворачиваться после картины «Мстители: Финал»: возлюбленной громовержца Джейн Фостер (Натали Портман) предстоит примерить на себя роль женской версии Тора. Главного злодея сыграл Кристиан Бейл, кроме него в кадре появится и сам Вайтити, а также Тесса Томпсон, Крис Пратт, Карен Гиллан, Мэтт Деймон и Расселл Кроу в роли Зевса. Ждем.