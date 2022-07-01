В нескольких городах России с 4 по 11 июля состоятся специальные показы фильма Михаила Бородина «Продукты 24». Игровая картина снята по мотивам реального дела «гольяновских рабов» и посвящена жизни мигрантов в России. Дебютант в большом кино Бородин заполнил традиционную анкету «Афиши Daily».

Михаил Бородин Режиссер фильма «Продукты 24». Родился в Узбекистане. Несколько лет назад приехал из Ташкента в Москву, чтобы изучать кинопроизводство. Снял несколько короткометражек, среди которых «Я нормальный» (Канны-2018) и «Регистрация», а также документальный фильм «Cotton 100%». Картина «Продукты 24» участвовала в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля-2022.

Другие варианты названия вашего фильма «Снег летит вверх». Кому вы бы посвятили свой фильм и почему Участнице дела о «гольяновских рабах» Бакии Касымовой, потому что она продолжает бороться за справедливость все эти годы после освобождения из магазина. ЕСПЧ перед Новым годом начал рассматривать дело «ГР», но с выходом России из Совета Европы и отказом исполнять решения суда надежды хоть на какую‑то компенсацию для жертв этой ужасной истории не остается.

Актриса Зухара Сансызбай в образе из фильма «Продукты 24» © Metrafilms

Ошибка всех дебютантов, которой вам не удалось избежать У меня не было ошибок. Расскажите о самом необычном знакомстве, к которому привели «Продукты 24» Операторка Екатерина Смолина. Тонко чувствующая профессионалка и просто классная. Что ближе: съемка или монтаж Ближе монтаж, потому что я люблю монтаж, как‑то спокойней в нем. Но и съемку я люблю. Я вообще люблю делать кино. Что мешает в российской киноиндустрии Патриархальный/колониальный взгляд.

Михаил Бородин на съемках фильма «Продукты 24» © Metrafilms

Чего не хватает российскому кино Фильмов про войну. Самый неожиданный поклонник вашего кино Журналистка Елена Костюченко. С кем из режиссеров вам хотелось бы выпить C Кирой Коваленко.

Главное событие в русском кино за год Премьера «Продуктов 24» на Берлинском кинофестивале. Любимое место в Москве Кафе «Тапки» на Вавилова.

© Metrafilms

Оставьте здесь информацию для любого человека, которую сможет понять только он Как фанера над Парижем.

Последний ролик, просмотренный в ютьюбе Узбекский фильм «Нежность» (1966). Вы верите, что кино может что‑то изменить Не думаю, что изменить, но может проговорить сложные темы. Мне кажется важным проговаривать и освещать темные места.

Фильм «Продукты 24» можно будет посмотреть с 4 по 11 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Хабаровске. Подходящий сеанс ищите на сайте.