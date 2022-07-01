В нескольких городах России с 4 по 11 июля состоятся специальные показы фильма Михаила Бородина «Продукты 24». Игровая картина снята по мотивам реального дела «гольяновских рабов» и посвящена жизни мигрантов в России. Дебютант в большом кино Бородин заполнил традиционную анкету «Афиши Daily».
Режиссер фильма «Продукты 24». Родился в Узбекистане. Несколько лет назад приехал из Ташкента в Москву, чтобы изучать кинопроизводство. Снял несколько короткометражек, среди которых «Я нормальный» (Канны-2018) и «Регистрация», а также документальный фильм «Cotton 100%». Картина «Продукты 24» участвовала в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля-2022.
Другие варианты названия вашего фильма
«Снег летит вверх».
Кому вы бы посвятили свой фильм и почему
Участнице дела о «гольяновских рабах» Бакии Касымовой, потому что она продолжает бороться за справедливость все эти годы после освобождения из магазина. ЕСПЧ перед Новым годом начал рассматривать дело «ГР», но с выходом России из Совета Европы и отказом исполнять решения суда надежды хоть на какую‑то компенсацию для жертв этой ужасной истории не остается.
Ошибка всех дебютантов, которой вам не удалось избежать
У меня не было ошибок.
Расскажите о самом необычном знакомстве, к которому привели «Продукты 24»
Операторка Екатерина Смолина. Тонко чувствующая профессионалка и просто классная.
Что ближе: съемка или монтаж
Ближе монтаж, потому что я люблю монтаж, как‑то спокойней в нем. Но и съемку я люблю. Я вообще люблю делать кино.
Что мешает в российской киноиндустрии
Патриархальный/колониальный взгляд.
Чего не хватает российскому кино
Фильмов про войну.
Самый неожиданный поклонник вашего кино
Журналистка Елена Костюченко.
С кем из режиссеров вам хотелось бы выпить
Главное событие в русском кино за год
Премьера «Продуктов 24» на Берлинском кинофестивале.
Любимое место в Москве
Кафе «Тапки» на Вавилова.
Оставьте здесь информацию для любого человека, которую сможет понять только он
Как фанера над Парижем.
Последний ролик, просмотренный в ютьюбе
Узбекский фильм «Нежность» (1966).
Вы верите, что кино может что‑то изменить
Не думаю, что изменить, но может проговорить сложные темы. Мне кажется важным проговаривать и освещать темные места.
Фильм «Продукты 24» можно будет посмотреть с 4 по 11 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Хабаровске. Подходящий сеанс ищите на сайте.