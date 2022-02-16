На Берлинском кинофестивале в программе «Панорама» показали фильм Михаила Бородина «Продукты 24». Почему этот жестокий фильм — важное высказывание о российской действительности?

Узбекская девушка Мухаббат работает в московском круглосуточном магазине «Продукты 24», который содержит ее соотечественница Жанна, блондинка в возрасте, о жестоком нраве которой еще предстоит узнать. Все сотрудники магазина — мигранты, они живут здесь же: в рабстве , без паспортов и прав. Подвергаются адскому моральному и физическому насилию. Здесь же выходят замуж или женятся, рожают детей, которых потом у них отбирают. Когда одна из сотрудниц решает сбежать, ее возвращает продажная полиция, и затем ее долго избивают и заколачивают в ногу гвозди. Мухаббат видит все это, чуть позже у нее тоже отбирают сына. Она сбегает и с помощью посетительницы магазина, которая живет по соседству, оказывается в службе госорганов. Дело о рабстве раскрывают, всех мигрантов из «Продуктов 24». освобождают и отправляют на родину, в том числе Мухаббат. Но это только начало нелегкого пути, полного потерь и компромиссов.

Михаил Бородин переехал в Москву из Узбекистана в юном возрасте и знает все о тяжести обладания узбекским паспортом . До того как стать режиссером, он успел поработать и курьером, и разнорабочим. Он уверен, что дискриминация граждан из Средней Азии существует в России не только на государственном, но и на бытовом уровне: мигрантам просто не сдают квартиры и не нанимают на нормальную работу. При этом статистика числа гастарбайтеров, уехавших из Ташкента в Москву, довольно высокая — все знают, как в столице относятся к узбекам. «Продукты 24» основаны на реальной резонансной истории, когда точно такие же, как в фильме, трудовые мигранты были освобождены из рабства. Бородин, в 2019 году представлявший свой короткометражный фильм «Я нормальный» на Каннском кинофестивале в «Неделе критики», много внимания уделяет социальной проблематике. К примеру, герой его короткометражки — подросток, который хочет вырваться из того мира, где он живет, но есть ряд обстоятельств, в том числе и внутренних, которые ему мешают. Кроме этого, Бородин — автор фильма «Регистрация» об узбекской женщине, которую задержали неадекватные полицейские из‑за лекарства, назначение которого она не смогла объяснить. Это были инъекции для ее грудного ребенка, который остался один ночью в квартире, пока ее допрашивал дежурный.

Подробности по теме Режиссер Михаил Бородин и его дебют «Я нормальный» в Каннах-2018 Режиссер Михаил Бородин и его дебют «Я нормальный» в Каннах-2018

«Продукты 24» — полнометражный дебют и безусловная режиссерская удача. Это острое высказывание, которое лишь немного подсвечивает неоном ту жесть, происходящую в реальности. Самое главное, что за трансформацией Мухаббат интересно следить и почти до самого конца невозможно угадать, какую сторону она примет — светлую или темную. Бородин пытается эмоционально вовлечь зрителей в сюжет при помощи различных приемов, один из которых — сюрреалистические сны героини , в которой ей мерещатся то буддистские ламы, то гуси в поезде. Символично, что во всех этих видениях фигурирует образ женщины, которая отбирает ее ребенка. Действие в картине разворачивается как на московских задворках, так и в узбекской провинции, где Мухаббат устраивается на сбор хлопка — кстати, о хлопковом рабстве Бородин снял отдельный документальный фильм «Cotton100%». Вернувшись домой, героиня встречает там больную мать — отец же умер, так и не дождавшись ее возвращения из Москвы. Бородин показывает не самую счастливую узбекскую жизнь, но все равно она ни в какое сравнение не годится с теми ужасами, которые испытывают гастарбайтеры в России. Есть ли просвет в этом мраке? Может быть, но только как во сне героини, когда она перекрасится в блондинку, а ее магазин наконец-то оторвется от земли и улетит в небо.