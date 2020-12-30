Каждый год в густонаселенном мире современных сериалов погибают десятки центральных персонажей. 2020-й не стал исключением: год был неоправданно жесток не только к давно полюбившимся героями, но и к злодеям, испытывавшим нервы зрителей уже не первый год. Мы выбрали самые шокирующие сериальные смерти этого непростого во всех отношениях года.

Внимание! Материал полностью состоит из мегаспойлеров к главным сериальным хитам этого года.

Кенни Стоутон («Убивая Еву», 3-й сезон)

Вот уж действительно — они убили Кенни! Добродушного парня в шортах, самого безобидного героя сериала «Убивая Еву», который буквально мухи не обидел, а всего лишь пытался найти свое место в жизни, стараясь максимально отдалиться от жестокого мира международного шпионажа, хладнокровно сбросили с крыши, обставив все как самоубийство. И главное — в финале сезона мы узнаем, что убийцей может быть биологический отец Кенни, русский шпион Константин (Ким Бодниа), который, понятное дело, отрицает свою причастность к смерти молодого человека. Зрителю, ждавшему весь третий сезон имя убийцы Кенни, предлагается самому делать выводы. Лой Кэннон («Фарго», 4-й сезон)

Понятное дело, что каждый сезон сериала с названием «Фарго» должен заканчиваться максимальным количеством нелепейших смертей. Таковы уж правила игры и законы первоисточника — легендарной одноименной черной комедии братьев Коэн. Но порой так хочется верить, что кому‑то все-таки удастся выбраться из финальной мясорубки живым, что все эти правила просто вылетают из головы. Начинаешь на автопилоте верить пусть и в относительный, но все же хэппи-энд хоть для кого‑то. Именно этой зрительской особенностью и воспользовались жестокие создатели сериала, расправившись самым циничным образом с героем Криса Рока в последние минуты четвертого сезона прямо на ступеньках дома героя, когда тот любовался миром и спокойствием своей семьи.

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Бекка Бутчер («Пацаны», 2-й сезон)

Красавица жена Билли Бутчера (персонажа Карла Урбана), которую тот отчаянно пытался найти целых восемь лет и которую, несмотря на всеобщий скептицизм, наконец-то нашел, погибает в финале второго сезона. Причем в результате неосторожных действий собственного сына, который не успел научиться пользоваться своими суперспособностями. Джон Парри и Ли Скорсби («Темные начала», 2-й сезон)

В финале второго сезона экранизации трилогии Филипа Пулмана погибают сразу два персонажа, причем в исполнении чуть ли не самых известных имен в касте. Исследователь Джон Парри в исполнении Эндрю Скотта (Мориарти из «Шерлока») погибает, едва успев встретиться со своим сыном, которого покинул много лет назад ради своих изысканий. А отважный аэронавт Ли Скорсби, которого играет Лин-Мануэль Миранда (создатель мюзикла «Гамильтон» и сосед доктора Хауса по палате в психлечебнице), героически отдает свою жизнь незадолго до этого, чтобы помочь Джону Парри увидеться с сыном. Такая вот ирония судьбы-злодейки. Коди Хойт («Бескрайнее небо»)

Пожалуй, самая неожиданная сериальная смерть этого года. В конце первого эпизода, когда история только начинает набирать обороты, чрезмерно добродушный патрульный Рик Легарски (Джон Кэрролл Линч) внезапно стреляет в Коди Хойта (Райан Филлипп), которого все зрители считали протагонистом. Недоумению фанаток звезды 1990-х не было предела — ведь Райан Филлипп занимает добрую половину официального постера к сериалу, а он и одной серии не протянул.

Кураторша («Академия «Амбрелла», 2-й сезон)

Во втором сезоне отвязного кинокомикса одна из самых экстравагантных сериальных злодеек последнего времени, Кураторша в исполнении Кэти Уолш, погибла от рук наемного убийцы, которого сама наняла, чтобы расправиться с предавшим ее Номером Пятым (Эйдан Галлахер) и остальными членами «Академии «Амбрелла». Некоторые зрители могут обратить внимание, что героиня выжила после того, как ей выстрелили в голову в финале первого сезона, и поэтому запросто может вернуться и в третьем, но даже сама Кэти Уолш уверена, что ее героиня на этот раз точно мертва.

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Альфа («Ходячие мертвецы», 10-й сезон)

Одна из самых выдающихся злодеек в весьма богатой на злодеев вселенной «Ходячих мертвецов», Альфа (Саманта Мортон), наводившая ужас на зрителей сериала пару последних сезонов, была убита Ниганом (Джеффри Дин Морган), который сам в прошлом был жутким злодеем, но теперь вроде как исправляется.

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Фиона («Беги»)

Упасть на тракторный плуг, спрятанный в стоге сена, случайно выпав из чердачного окна посреди сельской глуши? Даже несмотря на свою навязчивость и коварство, корыстная помощница героя Доналла Глисона в исполнении Арчи Панджаби не заслуживала той нелепой смерти, которую ей приготовили создательницы сериала «Беги» Фиби Уоллер-Бридж и Вики Джонс.

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Митч Кларк («Необыкновенный плейлист Зои»)

Отец главной героини сериала «Необыкновенный плейлист Зои» Митч Кларк (Питер Галлахер), парализован из‑за прогрессирующего нейродегенеративного заболевания. Весь сезон Зои слышит мысли людей в виде популярных песен. Точнее, и слышит, и видит, потому что люди вокруг нее в самые неподходящие моменты начинают не только петь, но и танцевать, как в каком‑нибудь «Ла-Ла Ленде». В финале сезона, когда становится понятно, что Митч не дотянет до второго сезона, дочь и отец прощаются, танцуя под инструментальную версию «True Colors». И это один из самых душераздирающих моментов сериального года.

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Беллами Блейк («Сотня», 7-й сезон)

Сценаристы «Сотни» любят в самый неожиданный момент расправляться с любимчиками зрителей. За семь сезонов и сто серий в сериале полегло приличное количество вполне себе центральных персонажей, отправившихся снова покорять Землю с пришедшей в упадок космической станции. Но Беллами Блейк (Боб Морли) казался неприкосновенным. Ведь он, по сути, второй главный герой сериала, который присутствует в кадре с самой первой серии. Но важно даже не то, что создатели убили Беллами, а то, как они это сделали. Герой погибает от руки Кларк, свой боевой подруги, с которой они прошли сквозь множество испытаний. Возмущению поклонников сериала не было предела. Шармейн Дайоза («Сотня», 7-й сезон)

Финал седьмого (и последнего) сезона «Сотни» вообще вышел кровавым. Помимо незавидной судьбы Беллами фанатов сериала особенно возмутила смерть Шармейн Дайозы (Ивана Миличевич), террористки с золотым сердцем, вставшей на путь исправления. Большую часть финального сезона героиня пыталась выстроить сложные отношения со своей вновь обретенной взрослой дочерью Хоуп, чтобы в конце отдать за нее жизнь. Ханна Гроуз («Призраки усадьбы Блай»)

В тот момент, когда понимаешь, почему интеллигентная, сдержанная и всегда одетая с иголочки домоправительница усадьбы Блай никогда ничего не ест, вся история буквально переворачивается с ног на голову. Оказывается, Ханна Гроуз (Т’Ния Миллер) была мертва с первого кадра, в котором мы ее увидели. Юный Майлз, в тело которого вселился злодей Питер Куинт (Оливер Джексон-Коэн), столкнул несчастную в колодец как раз накануне приезда в поместье новый гувернантки Дэни. Дэни Клейтон («Призраки усадьбы Блай»)

Кстати, насчет Дэни. Поездка в Британию оставляет глубокий след в душе молодой американки, в гардеробе которой преобладают штаны на супервысокой талии. В финале ее ждет весьма незавидная судьба — девушка становится Дамой из озера. Возлюбленная героини, Джейми (Амелия Ив), находит тело Дэни на дне водоема близ проклятой усадьбы семейства Блай.

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Джастин Фоули («13 причин почему», 4-й сезон)

После четырех сезонов один из самых противоречивых молодежных сериалов Netflix подошел к концу. Финальный сезон был полон всяческих твистов, самым шокирующим из которых оказалась смерть Джастина Фоули (Брэндон Флинн). Герой, прошедший через наркотическую зависимость и жизнь на улице, умер на больничной койке от осложнений, вызванных СПИДом.

Дин Винчестер («Сверхъестественное», 15-й сезон)

После пятнадцати лет утомительной, надо думать, борьбы со всякой нечистью Дин Винчестер (Дженсен Эклс), проткнутый металлическим шипом, погибает на руках своего младшего брата Сэма (Джаред Падалеки) после финальной схватки с вампирами. Сэм, доживший до старости, воссоединяется с братом на небесах: герои встречаются на мосту, который фигурировал в пилотной серии «Сверхъестественного». Один из самых долгоиграющих сериалов нового века наконец-то завершил свою историю.