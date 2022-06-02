На Disney+ стартовал показ мини-сериала «Оби-Ван Кеноби», спин-оффа фильмов по вселенной «Звездных войн» о зрелых годах наставника Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. Что нам показали в первых эпизодах? Насколько удачными они оказались? Что может ждать нас дальше? И стоит ли вообще браться за просмотр? Отвечаем на все вопросы по порядку.

Прошло десять лет с тех пор, как Оби-Ван Кеноби (Юэн МакГрегор) отрубил Энакину Скайуокеру (Хейден Кристенсен) обе ноги, левую руку и оставил умирать у реки горящей лавы. Теперь заметно поизносившийся Оби-Ван живет на Татуине, посвящая все свое свободное время наблюдению за подрастающим Люком Скайуокером, воспитанием которого занимается Оуэн Ларс (Джоэл Эджертон), сводный брат Энакина. Остатки выживших джедаев после жестокой расправы Энакина, действовавшего по приказу самопровозглашенного императора Палпатина, объявлены вне закона. Тех из них, кто пытается сопротивляться системе, ждет мучительная смерть: охоту за рыцарями светлой стороны Силы ведут инквизиторы Империи — бывшие джедаи, переметнувшиеся на темную сторону. Вынужденный скрывать свои суперспособности, Оби-Ван влачит жалкое существование , притворяясь обычным работником мясокомбината по имени Бен.

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Потерявший всякую веру, мучающийся чувством вины Оби-Ван не в курсе, что император Палпатин спас Энакина от неминуемой гибели, засунув то, что осталось от тела несчастного, в черный костюм Дарта Вейдера. Новоявленный главный силовик Палпатина, в свою очередь, не знает, что у него родились близнецы Лея и Люк , потому что коварный император убедил его, что тот задушил свою беременную жену Падме (Натали Портман) в приступе гнева. На самом деле героиня, напомним, умерла при родах. Тем временем юная сестра Люка Лея (9-летняя Вивьен Лира Блэр из «Птичьего короба») живет в семье сенатора Бейла Органы (Джимми Смитс), старинного друга и боевого товарища Оби-Вана. Зная о дружбе сенатора и разыскиваемого по всей Галактике Оби-Вана, коварная инквизиторша Рева Севандер, также известная как Третья Сестра (Моусес Ингрэм из «Хода королевы») разрабатывает хитроумный план по поимке легендарного джедая. Воспользовавшись услугами охотника за головами (Фли, басист Red Hot Chili Peppers), Третья Сестра похищает Лею, уверенная, что благородный Оби-Ван не сможет оставаться в стороне и проявит себя, попав в расставленные сети императорской Инквизиции.

Трейлер «Оби-Вана Кеноби»

На «Оби-Вана Кеноби» как‑то подозрительно оперативно поспешили навесить ярлык «лучшего сериала из вселенной „Звездных войн“» . Щедро расхваленный и критиками, и первыми зрителями (хотя и тем и другим были доступны только первые два эпизода сериала) сольный выход Оби-Вана Кеноби тем не менее не производит впечатление чего‑то новаторского или хотя бы необычного для вселенной. При просмотре первых двух эпизодов сериала сложно избавиться от ощущения, что смотришь того же «Мандалорца» только с более звездным кастом и бюджетом посолидней. От старшего брата «Оби-Вану» досталась и атмосфера вестерна, и нарочито олдскульная структура серий (сквозная сюжетная линия, разбавленная отдельными миссиями), и обильное количество вроде бы совсем ненужных филлеров, которые обильно использовались в телевизионной продукции прошлого, но в современном престижном ТВ просто неуместны. На фоне этого тот кинематографический размах, с которым сделан четвертый сезон «Очень странных дел», вышедший в один день с премьерой «Оби-Вана», выглядит несоизмеримо внушительней. От «Оби-Вана» хотелось получить что‑то более монументальное. Казалось бы, для этого были все предпосылки. В распоряжении создателей сериала был как минимум один очень крутой козырь — широко обсуждаемое возвращение к своим ролям Юэна МакГрегора и Хайдена Кристенсена. Грандиозное воссоединение классических актеров из трилогии приквелов, которая сейчас, после почти двадцати лет единодушного хейта, переживает период реабилитации. Но не тут-то было! Создатели «Оби-Вана» настойчиво оттягивают момент появления легендарного злодея на экране, как и его встречу с бывшим наставником. Отсутствие Дарта Вейдера в первых двух сериях выглядит как минимум растратой ресурсов. Согласитесь, странновато иметь в распоряжении актера, изначально сыгравшего Энакина Скайуокера, и не использовать его в роли Дарта Вейдера на полную катушку в трети мини-сериала (да, в «Оби-Ване» заявлено всего шесть эпизодов). Вместо этого сценаристы решили сосредоточиться на фигуре загадочной инквизиторши Ревы Севандер, уделяя ей неоправданно много экранного времени.

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Если благожелательность критиков кажется несколько подозрительной, то реакцию зрителей, в особенности гигантской армии поклонников саги, легко объяснить затянувшимся ожиданием. Проект «Оби-Ван Кеноби» находился в разработке много лет, и нет ничего удивительного, что фанаты вселенной «Звездных войн» просто хотят «зажать в руках свой лазерный меч и улыбаться», избегая всех негативных отзывов. «Оби-Ван» напичкан фансервисом по самые уши. Тем не менее пользовательская оценка сериала на Rotten Tomatoes заметно ниже оценок профессиональных рецензентов. Учитывая, что многие зрители по их собственному заявлению завели аккаунт специально, чтобы выразить свое недовольство, их реакция кажется более чем искренней.

События сериала, как было сказано выше, происходят спустя десять лет после «Мести ситхов», а значит, за десять лет до «Новой надежды». Судя по тому, каким мы видим Оби-Вана в четвертом эпизоде саги, за это время ему мало что удалось изменить в плачевном положение дел в молодой Империи зла. Вряд ли этот период его жизни можно назвать продуктивным. Этим, очевидно, можно объяснить то, что мы уже увидели треть сериала, а его сюжет по большому счету не сдвинулся с мертвой точки. Создатели «Оби-Вана» сознательно или нет подчеркивают ощущение галактического застоя нарочито затянутыми сценами и неторопливым темпом. Ну ездит Оби-Ван каждый день с другими бедолагами на мясокомбинат — дорога, похоже, неблизкая, такая у него рутина — вот и зрители на протяжении всего пилота вынуждены наблюдать за этим процессом. Что это? Затишье перед бурей? Пролог к чему-то большому? Или сознательная концепция на все шесть эпизодов? Пока трудно сказать. Единственное, что можно заявить с определенной долей уверенности, — создатели «Оби-Вана» предпочли остаться на безопасной стороне франшизы и держатся подальше от экспериментов. К сожалению, в основе успеха «Оби-Вана», похоже, лежит эффект узнаваемости. Но есть и небольшие нововведения.

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Оби-Ван провел целое десятилетие, усердно закапывая свои джедайские таланты, поэтому, внезапно оказавшись в центре крупной заварушки, он, словно герой боевиков Джон Уик, пытается прийти в форму по ходу дела. И это, пожалуй, самый любопытный элемент первых двух эпизодов. В роли постаревшего и побитого жизнью Оби-Вана МакГрегор смотрится исключительно органично. Чувство неловкости за актера, которое возникало при просмотре приквелов, полностью испарилось. Возможно, дело в том, что МакГрегор добавил к образу заматеревшего Оби-Вана приличную порцию самоиронии — ингредиента, которого его герой был напрочь лишен в приквелах. Актерскую работу исполнителя заглавной роли можно смело назвать самой сильной стороной «Оби-Вана Кеноби». Спин-офф следует продолжать смотреть только из‑за него. Многообещающим кажется и персонаж комика Кумайла Нанджиани — харизматичный уличный жулик, притворяющийся джедаем. Насколько выигрышно будет разыграна эта карта, покажут оставшиеся четыре серии, но уже сейчас кажется, что у гипотетического спин-оффа с этим героем есть все шансы справиться с задачей, которая пока не по силам «Оби-Вану», — вдохнуть новую жизнь в закостеневшую вселенную космической саги.