Продолжаем нашу рубрику с киноновинками для домашнего просмотра. В этом выпуске — ироничный ребут «Чипа и Дейла», сатанинский хоррор в поэтической манере, бромантическая драма от стендапера, полнометражное аниме от режиссера «Атаки титанов» и неожиданный белорусский хит в жанре криминальной комедии.

«Чип и Дейл спешат на помощь» «Chip 'n' Dale: Rescue Rangers»

Героям мультсериалов детства, как и их зрителям, пришлось столкнуться с жестоким реальным миром. После отмены шоу «Чип и Дейл спешат на помощь» Дейл в погоне за новыми контрактами сделал пластическую операцию, превратившись в 3D-модель, но все равно вынужден прозябать на фанатских ярмарках и играть лишь одну роль — самого себя в фальшиво воодушевленных сторис. Чип и вовсе сменил шляпу искателя приключений на пиджак страхового агента (впрочем, надеть брюки бурундука не заставит ничто); его возлюбленная Гаечка стала домохозяйкой, воспитывающей несколько десятков ртов, родившихся в браке с мухой Вжиком . Когда старый товарищ Рокфор, страдающий от зависимости, ввязывается в разборки с сырными дилерами, пара бурундуков нехотя снова спешит на помощь. Ребут «Чипа и Дейла» обладает остроумными постмодернистскими концепциями и смелыми находками; все-таки режиссер Акива Шаффер из музыкальной скетч-труппы The Lonely Island — знающий человек. Проблемы возникают, когда этим идеям требуется внятное визуальное воплощение. Скажем, на бумаге Чип и Дейл из‑за пластической операции последнего должны выглядеть нарисованными в разных техниках, однако на практике Чип создан при помощи сел-шейдинга (имитации 2D-рисунка средствами 3D) и выглядит еще уродливее товарища. Фильму, заявленному как гибрид игрового и анимационного, явно не хватает яркого человеческого персонажа, своего Боба Хоскинса (как в «Кто подставил кролика Роджера?»), а то КиКи Лейн, играющая детектива, в основном лишь неловко улыбается. Нуарный сюжет, как и можно было ожидать, заканчивается типичными мультяшными погонями и потасовками, однако гэги здесь не заставляют разевать рот от удивления, как лучшие образцы золотой эпохи американской мультипликации, а вгоняют в сон своей механичностью. Главное визуальное изобретение картины — искупающие грехи трехмерные отбросы современной анимации, живущие где‑то на задворках Голливуда: среди них, например, Уродливый Соник из той самой первой версии трейлера и гном в стиле поздних мультфильмов Роберта Земекиса (здесь специальными датчиками захвачены движения и мимика Сета Рогена). Эти тупиковые ветви кинематографа и загнобленные публикой герои давно требуют культурного переосмысления и, вероятно, заслуживают более толкового фильма вокруг них. С нетерпением ждем неизбежного сольного выхода Уродливого Соника!

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«Ты не будешь в одиночестве» «You Won’t Be Alone»

Покрытая шрамами от неудачного сожжения на костре ведьма с доброй улыбкой проклинает деревенского младенца. В последующие годы мать воспитывает ребенка, не выходя из голых пещерных стен, но это не помогает избежать визита ведьмы. Обратив девушку-подростка в себе подобную, злодейка открывает перед пещерной пленницей широкий новый мир. Похищая тела невинных сельских жителей (Нуми Рапас — лишь одна из многих), та проживает множество жизней среди полей и ферм. Несмотря на непрекращающееся насилие и черную магию, эта череда смертей и рождений похожа не на ночной кошмар, а на ленивую полуденную дрему. «Ты не будешь в одиночестве», режиссерский дебют македонца-австралийца Горана Столевски, — ответ на никем не заданный вопрос: что будет, если сатанинский хоррор снимет Терренс Малик (последний, впрочем, и сам готовится дать на него ответ, ведь в его следующем фильме будет четыре версии Сатаны-соблазнителя). Пейзажи и портреты из‑под ручной камеры Столевски выходят и правда восхитительными, но ни о каком саспенсе речи не идет. До первого полного метра он снял десяток короткометражек и из привычного режима работы явно еще не вышел: «Ты не будешь в одиночестве» обладает таким количеством рефренов и проигрышей, что оставляет послевкусие просмотренной 20-минутной коротышки в замедленном режиме. С другой стороны, если и правда сократить фильм раз в пять, это была бы памятнейшая работа, располагающаяся в уникальной жанровой трещине. За Столевски точно придется следить дальше.

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«На счет три» «On the Count of Three»

Два модных на вид, но депрессивных в душе друга договариваются вместе покончить с собой. Сорвавшись посреди смены на фабрике удобрений и сбежав через окно из психиатрического отделения, мужчины оказываются на заднем дворе стриптиз-клуба с парой пистолетов в руках. Пик бромантики нарушает дурацкая идея, что в последний день жизни непременно нужно погонять на мотоциклах, подраться с батей и разобраться со всеми психологическими травмами детства . В результате день заканчивается кое-чем более печальным, чем двойное самоубийство. Сандэнсовское инди «На счет три» — режиссерский дебют в большом кино нашего любимого стендап-комика Джеррода Кармайкла. Премьера фильма состоялась до его сценического каминг-аута по поводу сексуальной ориентации, и здесь он делает не менее важное признание о том, что любой мужчина — самый грустный зверь . Картина кидается в крайности между неполиткорректной черной комедией (что и следовало ожидать от стендапера) и сопливой мелодрамой в духе «Достучаться до небес», но в целом режиссеру удается сохранить тональное равновесие. Все это в меру смешно, в меру трогательно, но самое главное — оставляет после себя очень свежее послевкусие и даже планы на пересмотр фильма с лучшим другом. Большего от инди-дебюта никто и не ждет.

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«Пузырь» «Bubble»

Японский школьник с мониторными наушниками и челкой обладает необычной предрасположенностью к паркуру, однако живет не в нулевые, а в постапокалиптическом Токио, где воздушное пространство заполнили упругие пузыри (идеально для этого вида спорта), а на земле случился великий потоп. Однажды сорвавшись в воду во время спасения паркурщика-младшеклассника, герой оказывается сам спасен таинственной русалкой, вылупившейся из пузыря. Несмотря на тот факт, что девушка не умеет разговаривать, она, как и полагается героине аниме-мечты, одета в японскую школьную форму. Далее сказка «Пузырь» следует не в направлении жестокой морали эпохи романтизма, а к поединкам против команды паркурщиков-конкурентов, прыжкам между опасными красными пузырями и кульминационной гонке в районе гигантского пространственного портала. Иными словами, геймерским атрибутам аниме эпохи «Нетфликса». «Пузырь» — полнометражная работа постановщика выдающихся аниме-сериалов Тэцуро Араки («Тетрадь смерти», «Атака титанов», «Куродзука»), представленная на Берлинале. Всем зрителям, впечатленным этим предложением, хочется посоветовать сразу опустить ожидания ниже плинтуса: на сей раз Араки снял не безумный триллер с гротескными элементами, а радужную аниме-жвачку категории «Б» , что‑то типа Макото Синкая для бедных подписчиков «Нетфликса». Да, гонки паркурщиков честно отрисованы в ломаном 2D и примерно вполовину такие же впечатляющие, как аналогичные сцены из «Железобетона», но это лучшее, что можно сказать о фильме. В остальном же эта «Русалочка» в постапокалиптическом антураже такое же бессмысленное и беспощадное зрелище, как недавние «Красавица и чудовище» в метавселенной. Эх, вот бы Араки снова снял что‑нибудь эксплуатационное про вампиров, гигантов или хотя бы хентайных зомби — это у него выходило куда лучше, чем беззубые сказочки.

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«Добро пожаловать в семью»

Обладающий стрижкой из барбершопа сын женщины — главного прокурора из неназванного российского двухмиллионника влетает на электросамокате в «мини-купер» дочери вора в законе. Та сначала решает избавиться от бездыханного тела, но парень просыпается, и молодые люди друг в друга влюбляются. Современная повесть о Ромео и Джульетте оказывается совсем не печальной, а скорее просто кринжовой. Молодым влюбленным стоило бы сразу сообразить, что гангстер и прокурор в современной России легко найдут общий язык и общих врагов. Невероятно, но факт: полностью белорусская криминальная комедия «Добро пожаловать в семью» — большой хит российских стримингов (средний балл 7,5 на основании 70 тысяч оценок на «Кинопоиске» на дороге не валяется). Увы, секрет успеха, вероятно, заключается в том, что национальный колорит из фильма начисто вычищен: жители Минска, может, и узнают пару знакомых локаций, а всем остальным закадровый голос внаглую откажется называть место действия. Это не «Хрусталь», осмысляющий 90-е, а полузабытый наивный артефакт нулевых, что‑то типа «Даже не думай!», снятого с опозданием в 20 лет. Да, режиссер Владимир Зинкевич, как и в случае с памятным дебютом «Спайс бойз», демонстрирует определенные стилистические изыски: пролог-вестерн, глитч-склейки, саундтрек, состоящий из хитов русского радио. Плотность экшен-сцен, конечно, до «Ромео + Джульетты» База Лурманна не дотягивает, но внимание зрителя удержит. На сей раз во всех деталях чувствуется, что создатель фильма — бывший рекламщик: этим, наверное, и можно объяснить прокатный успех. Проблема в том, что на фоне общей бессмысленности и суетливости повествования все монтажные и операторские находки лишь сильнее убеждают зрителя в том, что перед ним не кино, а бесконечно длинный рекламный ролик. Глаз сам в какой‑то момент начинает искать кнопку «Пропустить через 5 секунд».

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