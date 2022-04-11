До премьеры нового фильма аниме-классика Мамору Хосоды «Красавица и дракон» осталось совсем чуть-чуть: в российский прокат картина выйдет 14 апреля. Пока на «Афише Daily» можно посмотреть дублированный музыкальный отрывок.

Все песни в русском дубляже исполнила участница «Фабрики звезд-5» Александра Балакирева

Фэнтезийное аниме от Мамору Хосоды («Девочка, покорившая время», «Мирай из будущего»), мировая премьера которого состоялась на 74-м Каннском кинофестивале.

Обычная японская школьница Судзу, скрывающаяся под аватаром принцессы, пытается спасти чудовище из виртуальной метавселенной. Судзу начинает писать дома песни и разгуливать в виртуальном пространстве U. В онлайне, среди пяти миллиардов пользователей, Судзу внезапно становится очень популярной певицей с ником Белль (конечно же, прямая отсылка на «Красавицу и чудовище»). Однажды она встречает там таинственного дракона, которого остерегаются все пользователи.

Дубляжом фильма занимается «Студийная банда» («Атака титанов»). Роль главной героини Судзу/Бэлль взяла на себя Карина Karrambaby, а драконом стал озвучатель Влад Токарев. Все песни исполнила участница «Фабрики звезд-5» Александра Балакирева.

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