До премьеры нового фильма аниме-классика Мамору Хосоды «Красавица и дракон» осталось совсем чуть-чуть: в российский прокат картина выйдет 14 апреля. Пока на «Афише Daily» можно посмотреть дублированный музыкальный отрывок.

Фэнтезийное аниме от Мамору Хосоды («Девочка, покорившая время», «Мирай из будущего»), мировая премьера которого состоялась на 74-м Каннском кинофестивале.

Обычная японская школьница Судзу, скрывающаяся под аватаром принцессы, пытается спасти чудовище из виртуальной метавселенной. Судзу начинает писать дома песни и разгуливать в виртуальном пространстве U. В онлайне, среди пяти миллиардов пользователей, Судзу внезапно становится очень популярной певицей с ником Белль (конечно же, прямая отсылка на «Красавицу и чудовище»). Однажды она встречает там таинственного дракона, которого остерегаются все пользователи.