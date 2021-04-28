Карина Karrambaby появилась на ютьюбе два года назад. Она привлекла внимание к своему блогу искренностью и динамичным монтажом, поэтому теперь на нее подписаны 3,3 млн человек. Сейчас Karrambaby можно назвать одним из самых ярких новых лиц на российском ютьюбе. «Афиша Daily» попросила ее рассказать о 10 важных вещах из своей жизни.
Apple AirPods
Videoleap
Палетка теней
Brawl Stars
MacBook Pro 13
Гигиеническая помада
«Яндекс.Станция»
Final Cut Pro
Главный технологический аксессуар
Ноутбук MacBook Pro с диагональю 13 дюймов, потому что он помещается в любую сумку. Если вы когда‑нибудь видели меня на улице, то знаете, что я всегда с шопером, потому что там лежит ноутбук. Я монтирую везде, где только можно. И даже если не монтирую, мне он нужен, чтобы чувствовать себя спокойно — могу сделать вид, что монтирую. До этого я всю свою жизнь работала на мамином старом семилетнем MacBook Air, и мои проекты всегда вылетали. А сейчас не вылетают.
Основное рабочее приложение
Во-первых, это Final Cut Pro — как и каждый видеоблогер, как мне кажется, я монтирую в нем. Во-вторых, Videoleap. Там монтирую все свои тиктоки, которые были сняты не в приложении TikTok. В нем много функций, возможно, я еще не знаю все, а только те, что лежат на поверхности.
Главное устройство в доме
В моем доме есть «Яндекс.Станция», которая шумит на всю квартиру и на квартиру моих соседей. Я люблю включать плейлист дня. Мне лень составлять его, и Алиса составляет его сама. Я перекладываю на нее эту обязанность, и она включает мне Егора Шипа. Без нее дом уже не тот: будет тихо, и соседи не будут жаловаться.
Лучший антистресс
Мой главный антистресс на протяжении двух лет — это игра Brawl Stars. Я играю в нее, когда мне неловко, когда мне страшно, когда я очень устала или когда у меня супермного сил, чтобы их куда‑то деть. Я уже привязалась к этой игре, это моя семья.
Тайное хобби
Помимо Brawl Stars я играю в «Лото онлайн». Абсолютно бесполезная, бессмысленная вещь, но она сильно расслабляет. Если у меня был тревожный день или я чувствую себя плохо, то прихожу домой, открываю «Лото онлайн», сажусь с водой с лимоном и просто играю со старыми бабушками.
Вещь, без которой не выходите из дома
Я бы сказала паспорт — чувствую себя в безопасности, когда у меня с собой паспорт. Но скорее всего, это помада и AirPods. Помада — потому что у меня сильно сохнут губы. А AirPods — потому что я начала слушать аудиокниги через YouTube. Там можно ускорить воспроизведение. А если я засыпаю под какую‑то книгу, то выключаю и никогда не возвращаюсь.
Вещь с важной историей
У меня есть маленькая книжечка, блокнот. Я перевожу ее с квартиры на квартиру, а переезжаю я много и часто. Я могу оставить все важные вещи — паспорт, ноутбук, телефон, — но я никогда не оставлю эту. Моя мама в мой день рождения (кажется, тогда мне исполнилось 15 лет) написала в блокноте воспоминания, которых у меня нет, — я была слишком маленькой, чтобы запомнить. Она написала много забавных моментов, интересных историй, которых я не знала. В то время она лежала в больнице — сильно болела — и воспроизвела мои воспоминания, которых у меня не было. Это очень-очень важная вещь.
Главное бьюти-средство для съемок
Скорее всего, это тени. Самое универсальное косметическое средство, которое я беру с собой везде. По крайней мере, я стараюсь — если они помещаются в мои мелкие сумки. Это тени для век, потому что я делаю ими контуринг, крашу ими губы, крашу глаза, я даже могу сделать ими стрелки и брови тоже. Я могу нарисовать все лицо, используя только тени. Это самое универсальное и самое нужное.
Главный источник вдохновения
О господи, могу ли я сказать, «аниме»? Меня очень вдохновляет аниме, я смотрю его постоянно. Начинаю новые тайтлы и уже перестала их заканчивать. Последним просмотренным был «Приоритет чудо-яйца»: странное название, но аниме очень красивое, прекрасная визуальная проработка персонажей и их историй.
У меня компульсивный просмотр аниме, который не может остановиться уже год. Мне кажется, не было ни дня, чтобы я не смотрела аниме. Просто в один момент, когда мне было очень плохо, я начала его смотреть, и стало лучше. Поэтому много идей и мыслей я черпаю оттуда. Оно до сих пор помогает, вдохновляет на образы, на идеи для видео — там ведь много разных историй.