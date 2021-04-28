Карина Karrambaby появилась на ютьюбе два года назад. Она привлекла внимание к своему блогу искренностью и динамичным монтажом, поэтому теперь на нее подписаны 3,3 млн человек. Сейчас Karrambaby можно назвать одним из самых ярких новых лиц на российском ютьюбе. «Афиша Daily» попросила ее рассказать о 10 важных вещах из своей жизни.

Apple AirPods Videoleap Палетка теней Brawl Stars MacBook Pro 13 Гигиеническая помада «Яндекс.Станция» Final Cut Pro

Главный технологический аксессуар Ноутбук MacBook Pro с диагональю 13 дюймов, потому что он помещается в любую сумку. Если вы когда‑нибудь видели меня на улице, то знаете, что я всегда с шопером, потому что там лежит ноутбук. Я монтирую везде, где только можно. И даже если не монтирую, мне он нужен, чтобы чувствовать себя спокойно — могу сделать вид, что монтирую. До этого я всю свою жизнь работала на мамином старом семилетнем MacBook Air, и мои проекты всегда вылетали. А сейчас не вылетают. Основное рабочее приложение Во-первых, это Final Cut Pro — как и каждый видеоблогер, как мне кажется, я монтирую в нем. Во-вторых, Videoleap. Там монтирую все свои тиктоки, которые были сняты не в приложении TikTok. В нем много функций, возможно, я еще не знаю все, а только те, что лежат на поверхности. Главное устройство в доме В моем доме есть «Яндекс.Станция», которая шумит на всю квартиру и на квартиру моих соседей. Я люблю включать плейлист дня. Мне лень составлять его, и Алиса составляет его сама. Я перекладываю на нее эту обязанность, и она включает мне Егора Шипа. Без нее дом уже не тот: будет тихо, и соседи не будут жаловаться. Лучший антистресс Мой главный антистресс на протяжении двух лет — это игра Brawl Stars. Я играю в нее, когда мне неловко, когда мне страшно, когда я очень устала или когда у меня супермного сил, чтобы их куда‑то деть. Я уже привязалась к этой игре, это моя семья.

Brawl Stars — моя жизнь.

Тайное хобби Помимо Brawl Stars я играю в «Лото онлайн». Абсолютно бесполезная, бессмысленная вещь, но она сильно расслабляет. Если у меня был тревожный день или я чувствую себя плохо, то прихожу домой, открываю «Лото онлайн», сажусь с водой с лимоном и просто играю со старыми бабушками. Вещь, без которой не выходите из дома Я бы сказала паспорт — чувствую себя в безопасности, когда у меня с собой паспорт. Но скорее всего, это помада и AirPods. Помада — потому что у меня сильно сохнут губы. А AirPods — потому что я начала слушать аудиокниги через YouTube. Там можно ускорить воспроизведение. А если я засыпаю под какую‑то книгу, то выключаю и никогда не возвращаюсь. Вещь с важной историей У меня есть маленькая книжечка, блокнот. Я перевожу ее с квартиры на квартиру, а переезжаю я много и часто. Я могу оставить все важные вещи — паспорт, ноутбук, телефон, — но я никогда не оставлю эту. Моя мама в мой день рождения (кажется, тогда мне исполнилось 15 лет) написала в блокноте воспоминания, которых у меня нет, — я была слишком маленькой, чтобы запомнить. Она написала много забавных моментов, интересных историй, которых я не знала. В то время она лежала в больнице — сильно болела — и воспроизвела мои воспоминания, которых у меня не было. Это очень-очень важная вещь.