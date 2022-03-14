14 марта — последний день работы для почти всех «Макдоналдсов» в нашей стране (несколько кафе будут открыты еще несколько дней). В воскресенье, 13 марта, многие люди пришли в первый российский «Мак» на «Пушкинской», чтобы попрощаться с брендом на неопределенное время. Публикуем их монологи и показываем фотографии последних часов работы заведения.

© Любовь Сафонова/«Афиша Daily»

Наталья Впервые в жизни попробовала бигмак Я не была в «Макдоналдсе» в первый день его работы, в 1990 году, но решила прийти в последний — отметить закрытие. Я не большая фанатка этого заведения, обычно покупала здесь кофе. Креветки мне нравились. Картошку тоже можно было съесть и маффины. Остальное мне не очень нравится. Сегодня съела бигмак первый раз за тридцать два года; вообще ем бургер в «Макдоналдсе» впервые в жизни. Только что запивала бургер кока-колой. Мне она показалась очень сладкой, но если бы я была третьеклассницей, мне бы понравилось. Я не жалею, что попробовала бигмак только сегодня, ничего не потеряла. Какой‑то он слишком жирный, все из него выскальзывает, руками есть неудобно. Вкусно, только когда попадается горчица. Конечно, если ты очень голоден, и поблизости нет места, чтобы быстро и недорого поесть — сюда можно зайти. Но это не вариант на каждый день.

© Любовь Сафонова/«Афиша Daily»

Безымянная девушка Устраивает девичник Мы с моим парнем познакомились в «Макдоналдсе» два года назад — а через две недели у нас свадьба. Поэтому я сегодня вся в белом. Антон Человек с камерой Пришел посмотреть, подснять событийку. Вдруг последний день в России. Днем, кажется, людей было больше. Я думал, будут очереди, как в 1990-е, штурмом будут брать, но в в итоге даже на входе не ждал. Взял классику: бигмак, картошка, кола, сырный соус. Это «Большой комбо» с бигмаком, я везде его ем. В том числе и в азиатских «Макдоналдсах». Когда ты путешествуешь, не всегда можно угадать с кухней, а в «Макдоналдсе» все понятно. Бигмак точно будет таким, к которому ты привык: это не острая, не кислая, универсальная еда.

© Любовь Сафонова/Афиша Daily

Юлия Ляжет спать позже, потому что решила съесть бигмак Я очень люблю «Макдоналдс». Сейчас собиралась ложиться спать и поняла, что сегодня «Мак» закроется, — сразу же позвонила подруге и сказала, что нам нужно срочно сюда пойти. В «Бургер Кинге» нет таких бургеров. Не понимаю, в чем их прелесть, но здесь мне больше нравится. Кроме того, у «Макдака» очень много точек, он на виду всегда. Вкусно и недорого, какие‑то акции постоянно. Я взяла двойной бигмак, потому что меню сильно сократилось, но обычно я беру биг тейсти. Еще заказала картошку по-деревенски с соусом и мое любимое мороженое — с карамелью.

© Любовь Сафонова/«Афиша Daily»

Саша Лишается «Макдоналдса» во второй раз «Макдоналдс» — это бренд. Его нельзя сравнивать с другим общепитом. От «Бургер Кинга» «Мак» отличается так же, как Zara от Louis Vuitton. Я из Крыма и уже однажды пережила уход «Макдоналдса» с рынка — и тут опять! Поэтому надо отъесться в последний день. Я взяла картошку, двойной чизбургер, наггетсы и зеленый «Липтон» — колу не люблю. Конечно, буду скучать.

© Любовь Сафонова/Афиша Daily

Костя Ходит в «Мак» очень редко Я нечасто хожу в «Макдоналдс», обычно за компанию — если кто‑то идет, то и я иду. Не люблю долго выбирать, поэтому съел сегодня цезарь-ролл и гамбургер. Раньше у меня была традиция: после далеких поездок я всегда приходил сюда пить апельсиновый сок и есть цезарь-ролл. Сейчас далеких поездок в моей жизни нет, так что традиция тоже ушла. Я, конечно, хожу по ресторанам и заказываю доставку, но не могу сказать, что «Мак» — мой любимый общепит. Да и в целом не могу сказать, что у меня есть любимое заведение.

© Любовь Сафонова/«Афиша Daily»

Юрий Зашел поесть после работы Я зашел сюда после работы безумно голодный. То, что это произошло именно сегодня, накануне закрытия — совпадение. Не уверен, что это последний день «Мака» в России, — я оптимистичный молодой человек и думаю, что в скором времени все восстановится. Я заказал себе «МакКомбо» с бигмаком, картошку с наггетсами и кока-колу без льда.

© Любовь Сафонова/«Афиша Daily»

Ирина Считает, что раньше было лучше Я зашла сюда, потому что у меня ребенок здесь встречался с друзьями. Для меня это место — прежде всего, легендарное, как для всех старых москвичей, кафе «Ладья»Имеется в виду популярное кафе «Лира», располагавшееся в здании, в котором 31 января 1990 года открылся первый российский «Макдональдс».. Оно много значило для студентов, актеров, режиссеров. Там рождались сценарии. «Макдоналдс» совсем неинтересный. Когда он открылся, было стыдно за наших соотечественников. Моя одноклассница была одной из первых официанток в этом месте, и мы считали ее звездой — все время хотели потрогать. Помню, что раньше семьи собирались здесь после зарплаты, чтобы поесть бургеров по 3 рубля 75 копеек. Очень жаль, что тогда эта еда воспринималась как что‑то необычное. Видимо, из‑за того, что страна была закрыта. А удивляться-то чему было? Но тогда был другой вкус, даже аромат был другой. Бигмак раньше в рот не помещался! Я рада, что наконец-то «Макдоналдс» закрывается — еда здесь вредная. Сегодняшний ажиотаж — пресса выстроилась в три ряда — напоминает тот, 1990-й год. Ну что вы о нем пишете? Что вы его показываете на каждом канале? Закрывается и закрывается.

© Любовь Сафонова/«Афиша Daily»

Ева Провела в «Макдоналдсе» всю жизнь Я очень люблю «Макдоналдс». Это был первый общепит, куда я попала — так у всех моих сверстников. Тут можно быстро перекусить и пойти дальше по своим делам. «Мак» на «Пушкинской» для меня особенный — и не потому что он открылся тридцать лет назад и был самым первым в России, а потому что я провела здесь всю свою юность. Здесь я пережила кучу эмоций, даже дважды справляла день рождения. Мы тут и после уроков, и вместо уроков сидели большой компанией. Сегодня я взяла картофель фри, свой любимый пончик и зеленый «Липтон». Буду грустить, что «Макдоналдс» закрылся.