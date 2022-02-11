На Netflix стримят «Изобретая Анну» — новый сериал, основанный на реальных событиях и созданный под чутким руководством Шонды Раймс. Сценаристка и продюсерка известна своими проектами «Анатомия страсти», «Скандал», «Как избежать наказания за убийство» и «Бриджертоны». Удалось ли Раймс превратить статью The New York Times в очередной хит?

«Привет! Я стара и люблю врать (это своего рода отказ от ответственности)» — так Шонда Раймс начинает свою автобиографическую книгу «Год, когда я всему говорила да». Стоит лишний раз упомянуть, что это самое «да» здорово изменило жизнь и без того успешной сценаристки: чуть позже она стала еще и суперзвездой, не менее известной, чем ее коллега Райан Мерфи, а потом еще и получила контракт с Netflix на $100 млн. Насколько здесь замешана установка из фильма с Джимом Кэрри, неясно, но Шонда Раймс действительно одна из самых успешных женщин в телеиндустрии сегодня . Выбранная цитата для нас интересна другим: она четко отражает позицию одной новой героини Шонды, аферистки Анны Делви, и сильно расходится со взглядами другой — принципиальной журналистки Вивьен Кент, прообразом которой стала журналистка Джессика Пресслер из The New York Times. По другой ее статье уже, например, ставился фильм «Стриптизерши». В общем, Пресслер в Голливуде очень даже любят.

Трейлер нового сериала Шонды Раймс по мотивам дела Анны Делви

Сериал «Изобретая Анну» посвящен именно журналисткой работе. Хотя был велик соблазн поставить в центр повествования только одну Анну Делви (Джулия Гарнер из «Озарка» и «Ассистентки»), по паспорту Сорокину. Двадцатилетняя заносчивая девушка стала одной из главных героинь 2010-х. Ей и ее стремлению завоевать мир покорилась вся нью-йоркская элита: как под гипнозом, на нее тратили деньги респектабельные белые женщины, в нее влюблялись перспективные юнцы, ее чарам подчинялись даже опытные юристы и банкиры, которых Анна чуть не развела на создание собственного многомиллионного фонда. К тому же еще и времена, когда показывать молодых на экране стало, что ли, почетно, благоволят тому, чтобы ставить во главу повествования одну лишь Сорокину. Но Раймс снова переигрывает тренды: зовет в сопродюсерки Пресслер, написавшую статью (а после и книгу) про Делви, дает снять пару эпизодов Дэвиду Фрэнкелу, за которым числится главный попсовый фильм о глянце нулевых «Дьявол носит Prada», и, конечно, рассказывает историю от лица именно что журналистки. Активную расследовательницу Вивьен Кент исполняет пятикратная номинантка на «Эмми» Анна Кламски.

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Впрочем, главное изобретение сериала даже не в смене фокуса и оптики, а в том, какой именно журналистка Кент предстает перед зрителем. Вспомните героиню Энн Хэтэуэй из ленты того же фильма Фрэнкела — карьеристку Андреа. Во-первых, она была вся такая замечательная и классная, прямо лучшая девушка на планете. Во-вторых, в достижении цели была готова буквально на все, даже на абьюзивные рабочие отношения с начальницей. За пятнадцать с лишним лет общество и культура очень заметно двинулись вперед: сегодня Андреа не только неправдоподобна, но еще и мало кому интересна. Кент становится следующим шагом эволюции героинь подобного типа. Вивьен тоже карьеристка, но отдает себе отчет, что не идеальна. Один из ключевых ее монологов и вовсе заключается в том, что она такая же, как все, обычная женщина, которая хочет исправить репутацию, подмоченную историей из прошлого. Она хочет докопаться до правды в случае с Анной. Да, героиня Кламски ко всему прочему еще и беременна, что создает целый ряд сложностей в ее работе и эмоциональном состоянии.

© Netflix

В остальном же «Изобретая Анну» Шонды Раймс — это настоящее «постыдное удовольствие». Восторг и радость для тех, кто скучал по объемным декорациям американского мегаполиса, кто любит наблюдать за бытом «белых богатых людей», среди которых есть и участницы элитарных клубов, и преисполнившиеся коучессы (такую здесь блистательно сыграла Лаверна Кокс из «Девушки, подающей надежды» и сериала «Оранжевый — хит сезона»), и немного шаблонные, но спасибо, что не карикатурные геи. Добро пожаловать, те, кто всей душой и сердцем болел за «нашу» Анну, решившую обмануть «их» богатеев. Это умнее, чем «Эмили в Париже». В плане деконструкции образа главной героини шоу не менее революционно, чем те же «Бриджертоны». Здесь есть и судебный процесс из юридической драмы «Как избежать наказания за убийство», и твисты из культового проекта «Анатомия страсти». То есть все то, за что мы особенно любим сериальный почерк Шонды Раймс. Возвращаясь к ее цитате про баланс правды и вымысла, хочется упомянуть и то, как начинается каждый из эпизодов: «Все основано на реальных событиях. Кроме тех вещей, что мы полностью придумали» . Соцсети сегодня изобретают нашу собственную память — то, какими мы запомним себя же. А что в них не попадает, того и не было. Внезапно «Изобретая Анну» за расследовательским очерком прячет мысль о важности создания образа, про роль памяти. Именно эту изменчивую субстанцию с помощью многочисленных друзей и жертв Анны (каждому из них посвящен отдельный из девяти длинных эпизодов), а также социальных сетей и переносит на страницы газеты журналистка Кент, а далее в подписку Netflix — продюсерка Раймс.

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