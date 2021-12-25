Netflix назвал дату выхода второго сезона «Бриджертонов»

«Надеемся, следующая информация покажется вам важной», — прочитали актеры, в том числе Джонатан Бейли и Симон Эшли, строчки письма перед тем, как узнать дату премьеры.

Съемки продолжения «Бриджертонов», как и многие другие проекты, столкнулись с антиковидными ограничениями при производстве. Однако в конце ноября шоураннер сериала Крис Ван Дусен объявил о завершении съемок в Лондоне. «Я не могу дождаться, когда мир увидит, что мы приготовили для них. Встретимся в 2022 году», — написал он тогда.

Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.

Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В центре второго окажется ее брат виконт Энтони, который находится в поисках супруги. В основу первого сезона легла книга Джулии Куин «Герцог и я», а второго — «Виконт, который любил меня».