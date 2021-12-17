17 декабря на Netflix выходит 2-й сезон «Ведьмака», ставшего очень популярным шоу на платформе. Вселенная, созданная Анджеем Сапковским, — пожалуй, одна из самых богатых в поп-культуре. Попробуем освежить в памяти ключевые моменты из первого сезона «Ведьмака» на случай, если вы его подзабыли или только собираетесь познакомиться с сериалом.

Вселенная «Ведьмака» включает в себя книги, игры, сериалы и даже рок-оперу. Неужели все это нужно знать перед просмотром «Ведьмака» от Netflix? В любом другом случае можно было бы смело сказать: «Нет, другие адаптации знать необязательно. Новый вариант — полностью самодостаточен». Для «Ведьмака» от Netflix это не вполне справедливо. Первый сезон шоу сильнее всего критиковали именно за обилие событий и скомканное, подчас недружелюбное к новичку повествование. Так что, если вы не читали романный цикл Анджея Сапковского или не знакомы с одноименными играми от польской студии CD Project RED, разобраться в сериале может быть не так‑то просто . «Ведьмак» — фэнтези в сеттинге позднего Средневековья. Там встречаются кикиморы, лешие, чародеи, властные короли, княжны и, конечно, ведьмаки. Последние — мутанты-охотники, которых за определенную плату нанимают для истребления чудовищ. Действие разворачивается на вымышленном Континенте, но в мире «Ведьмака» недвусмысленно угадываются приметы средневековой Польши и других стран Восточной Европы. У вселенной Сапковского, в отличие от Толкина, нет названия, но сам автор неофициально именует ее Неверлендом, что можно перевести как Никогда-не-существовавшая-земля. Создательницей сериала выступила Лорен Шмидт Хиссрих, а одним из режиссеров — Алик Сахаров, известный среди прочего по «Игре престолов». Сериал от HBO тут не случайный референс. Успех шоу Бениоффа и Вайсса подтолкнул другие стриминги обзавестись своими фэнтези. Если у Amazon, например, есть «Властелин Колец», то у Netflix — «Ведьмак». Причем Netflix, в отличие от конкурентов, не пытался создать проект с претензией. «Ведьмак» напоминает «Зену — королеву воинов» и другие приключенческие шоу конца 90-х. Это в первую очередь веселое постмодернистское фэнтези, местами здорово напоминающее «Шрэка», с откровенными сценами и брутальными сражениями и только потом социально-политический комментарий с экологическими мотивами. «Ведьмак» от Netflix действительно рассчитан на создание большой франшизы: в рамках нее уже вышло полнометражное аниме-приквел «Ведьмак: Кошмар волка», которое рассказывает о жизни Весемира, наставника Геральта. Первый сезон основан на первых двух книгах цикла — «Последнее желание» и «Меч Предназначения». Продолжение будет экранизацией третьей книги серии — «Кровь эльфов». Номинально протагонистом нетфликсовского шоу действительно является Геральт из Ривии в исполнении Генри Кэвилла, но правильнее было бы сказать, что у сериала три более-менее равнозначных героя. Помимо Геральта, это Йеннифер (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан).

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Окей, Геральта я знаю, но можно все равно поподробнее?

© Netflix

Геральт из Ривии (он же Мясник из Блавикена и Белый Волк) — ведьмак, наемный охотник за чудовищами. Геральт прошел обучение в ведьмаческой школе Каэр Морхен, где его, как и других мальчиков, подвергли мутациям, которые дали нечеловеческие силы и высокую толерантность к боли. Еще один эффект мутаций — замедленное старение . На момент событий, показанных в сериале, Геральту примерно 100 лет (однозначного мнения о дате рождения героя нет), хотя выглядит он молодо. Путешествует ведьмак с лошадью Плотвой и бардом Лютиком, который и описывает его приключения в стихах (именно Лютику принадлежит самая мемная песня первого сезона — «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»).

© Netflix

Йеннифер — ребенок женщины и эльфа, чародейка, которая в ходе первого сезона становится возлюбленной Геральта. С детства она мучилась от травмы позвоночника, из‑за которой ее тело было сильно деформировано. На девочку обратила внимание влиятельная чародейка Тиссая де Врие, которая разглядела в ней потенциал и пригласила в академию Аретузу — авторитетную школу магии. Обучаясь в Аретузе, Йеннифер решается на изменение внешности, побочным эффектом которого становится бесплодие . На бесплодие обречены и ведьмаки, поэтому роман Геральта и Йеннифер обрастает особым драматизмом. Принципиальное отличие новой версии Йеннифер в том, что она, в отличие от героини книг или игр, не оборачивается роковой женщиной в привычном понимании. Йеннифер входит в Братство Чародеев — одну из самых влиятельных организаций в мире сериала, члены которой занимают видное место при королевских дворах.

© Netflix

Цири — приемная дочь Геральта, доставшаяся ему по Праву НеожиданностиПод этим во вселенной «Ведьмака» понимается особая символическая плата за спасение. Например, когда один человек помогает другому в беде. Особенность этой платы в том, что обе стороны (или, во всяком случае, одна) не знают, в чем именно заключается награда. Одна из возможных формул Права Неожиданности: «Отдай то, что уже имеешь, но о чем еще не знаешь».. Ведьмак помог отцу девочки, когда та была еще в материнской утробе, поэтому Геральт и Цири связаны мистическими узами, таинственным Предназначением, которое ведет их друг к другу. Рожденная от брака цинтрийской принцессы и будущего императора Нильфгаарда, Цири в первом сезоне оказывается в центре крупного геополитического конфликта . Хронологически арка Цири начинается позже арки Йеннифер и Геральта, но монтажно сериал решен так, что все три истории развиваются параллельно. Линия Цири длится всего пару недель, в то время как линии ведьмака и Йеннифер — десятилетия. Заканчивается первый сезон шоу исполнением Предназначения: Геральт встречает Цири.

Мир «Ведьмака» такой же богатый, как и мир «Игры престолов»? Возможно, даже богаче. Ключевое происшествие для вселенной — Сопряжение Сфер , странный катаклизм, который произошел примерно за полторы тысячи лет до событий, описанных в романах. Из‑за него слились миры людей, эльфов, краснолюдов, дриад и прочих сверхъестественных существ. Структура общества из‑за этого чрезвычайно многослойная, и расы находятся в сложных отношениях друг с другом. Например, эльфы во вселенной «Ведьмака» — маргиналы. С ними связан крупнейший геноцид в истории Континента, инициированный людьми, — Великая чистка , после которой эльфы были вынуждены скрываться в горах. Вселенная «Ведьмака» напоминает Америку на раннем этапе освоения: часть территории плотно заселена, но на карте по-прежнему остаются белые пятна. В ней есть ряд человеческих государств и более мелких государственных образований, которые называют Северными королевствами. Нильфгаард — одно из наиболее крупных и могущественных государств Континента. Это королевство отличается развитой экономикой и хорошо обученной армией, что, в свою очередь, определило экспансионистский характер внешней политики. Император Нильфгаарда — Эмгыр вар Эмрейс — начнет Первую Северную войну, вторгшись в Цинтру. Падение Цинтры, которое произошло в 1263 году по местному календарю, — ключевое событие первого сезона «Ведьмака», вокруг которого и складываются основные сюжетные линии. Цинтра — другое могущественное государство на Континенте. Им на момент действия сериала правит королева Калантэ, которая стремится проводить независимую внешнюю политику, отличающуюся воинственностью. Еще не став императором, Эмгыр вар Эмрейс попросил руки цинтрийской принцессы Паветты — дочери королевы Калантэ. Та, в свою очередь, пригласила Геральта из Ривии, чтобы он убил Эмгыра и не допустил нежелательного брака. Но Геральт встал на сторону Эмгыра, и королева была вынуждена отдать Паветту замуж. Цири как раз и была ребенком Эмгыра и Паветты, поэтому императору было так важно вернуть девочку себе. Как известно по первому сезону сериала, ему это не удалось и Цири сбежала из осажденного города. Содден — небольшое королевство, на территории которого произошло важнейшее сражение Первой Северной войны. В ходе битвы при Содденском холме (этот эпизод — кульминация первого сезона) войска Нильфгаардской ммперии были разбиты, а само королевство было разделено на две части: Нижний Содден перешел под власть Нильфгаарда, Верхний — Темерии. На территории Темерии, к слову, находится академия Аретуза, в которой учится Йеннифер. Редания — королевство ученых и изобретателей, что благотворно отразилось на экономике государства: оно является одним из богатейших на Континенте. Впрочем, для первого сезона «Ведьмака» это королевство важно по другой причине. В нем — а именно в городе Блавикен — разворачивается первый эпизод шоу, в котором Геральт сражается с княжной Ренфри и ее бандой. Именно после этих событий главного героя будут называть «мясником из Блавикена». Умирая, Ренфри рассказывает Геральту о Предназначении и встрече с Цири, что и запускает его сюжетную арку в первом сезоне. Темерия на карте Континента занимает стратегически важное положение — она находится на пересечении нескольких торговых путей. На момент действия сериала государством правит король Фольтест, с которым встречается Геральт в третьем эпизоде сериала. В Темерии орудует монстр стрыга, разобраться с которым и нанимается ведьмак. Стрыгой оказывается внебрачная дочь Фольтеста, рожденная после его связи с собственной сестрой. В финале серии Геральт побеждает стрыгу и снимает проклятие с девушки.

А вот некоторые фантастические существа, с которыми сталкивается Геральт в сериале.

Битвой с кикиморой открывается сериал. Кикиморы живут в воде, и Геральт сталкивается с ней как раз на болоте 1 из 5 Стрыга отчасти напоминает вампира (во вселенной Сапковского стрыга орудует только по ночам, а днем прячется в саркофаге), однако, в отличие от вампира, стрыги не были обращены, а родились такими 2 из 5 Показывают в сериале и драконов. В 6-й серии Геральт и Йеннифер приглашают на охоту на дракона. В процессе поисков герои находят золотого дракона, который существенно отличается от других способностью к полиморфизму. Золотым драконом оказывается один из членов группы охотников — Борх Три Галки 3 из 5 Хирикка относится к умирающим видам Континента, поэтому мясо этого существа так ценится охотниками. Хирикка считаное количество раз появляется в книгах и один раз — в сериале. В природе хирикка встречается едва ли не реже, чем драконы 4 из 5 Допплер — существо, которое способно менять форму и цвет. Один из таких пытался поймать Цири, приняв обличье ее союзника 5 из 5

Почему хронология в первом сезоне такая путаная? Это специально? Вероятно, витиеватая структура первого сезона — наследие романной традиции. С другой стороны, перед создателями стояла типичная проблема «тотальных» произведений — размашистая экспозиция. Им нужно было одновременно и представить героев, и ввести зрителя в новый мир, и объяснить ему правила, по которым этот мир существует, и не растерять динамику повествования. Есть еще одно объяснение: спутанная хронология должна была подтолкнуть зрителя к собственному исследованию мира, это хороший способ превратить рутинный просмотр сериала в увлекательную игру. Конечно, «Ведьмак» — не романы Томаса Пинчона, но он ответит благодарностью, если вы будете смотреть его с карандашом и листком бумаги. Вот небольшая шпаргалка, которая поможет вспомнить ключевые события первого сезона в хронологической последовательности:

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год 1210

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год 1213

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год 1237

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год 1240

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год 1243

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год 1249

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год 1256

год

год 1262

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год 1263

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Йеннифер начинает обучение в академии Аретузе (2-я серия)

Йеннифер проходит процедуру трансформации и участвует в королевской церемонии (3-я серия)

Резня в Блавикене (1-я серия)

Стрыга нападает на жителей Темерии (3-я серия)

Геральт встречает Лютика (2-я серия), неизвестный маг нападает на Йеннифер во время поездки в Лирию (4-я серия)

Геральт ищет стрыгу (3-я серия)

Свадьба в Цинтре, Геральт позволяет использовать Право Неожиданности (4-я серия)

Знакомство Геральта и Йеннифер (5-я серия)

Геральт и Йеннифер по приглашению Борха отправляются в охоту на дракона (6-я серия)

Битва в долине Марнадаль (1-я серия), группа чародеев принимает решение оказать сопротивление Нильфгаарду (7-я серия), падение Цинтры (1-я серия), побег Цири и ее странствия (1–8-я серии), битва под Содденом (8-я серия), встреча Геральта и Цири (8-я серия)

Что известно про второй сезон? Как пишут западные критики, успевшие оценить продолжение сериала, второй сезон будет более стройным сюжетно, чем первый. В нем будет меньше наготы и непринужденного юмора, зато шоу, судя по всему, приобретет эпический размах и сконцентрируется на отношениях Геральта и его дочери Цири. В целом пресса приняла второй сезон куда более благосклонно, чем первый, так что готовьте ваши золотые монеты и скорее обновляйте подписку на Netflix.