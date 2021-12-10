Более последовательный и эпичный, но без секса и шуток: что пишут критики о втором сезоне «Ведьмака»

Второй сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 17 декабря, но критики уже успели посмотреть его и написать рецензии. В целом журналисты остались довольны шестью новыми сериями, но есть и моменты, которые вызывают вопросы. Мы публикуем главное из статей, осторожно — дальше есть (небольшие) спойлеры!
Второй сезон «Ведьмака» начинается с того места, где закончился первый. После опустошительной битвы при Содденском Холме Йеннифэр, бывшая возлюбленная Геральда, попадает в плен. А сам главный герой отправляется с приемной дочерью Цири в Каэр Морхен — город, где он провел детство и обучился профессии ведьмака.
Что понравилось критикам
Именно отношения между Геральдом и Цири особенно понравились критикам. Карли Лэйн из Collider называет их «самой эмоциональной сюжетной линией». «Нет ничего интереснее, чем наблюдать за динамикой отношений между отцом и дочерью, пути которых на протяжении всего предыдущего сезона (и несколько временных линий) стремились сойтись», — отмечает она.
Что еще отметили критики, так это сцены боев. Бойд Хилтон из Empire особо отмечает самую первую сцену сезона, в которой Геральд сражается с причудливым, гигантским, похожим на паука существом, а в воздух подбрасываются отрубленные конечности.
Критики оценили игру и других актеров. Так, Ким Бодниа, по словам Empire, столь же эффектен в роли Весемира (наставника Геральда), как и в другом своем амплуа — Константина из «Убивая Еву». А Месия Симсон, которая играет чародейку Франческу, харизматична и бескомпромиссна.
Эндрю Вебстер из The Verge отмечает, что в новом сезоне большую роль начинает играть персонаж мага Трисс Меригольд (Анна Шаффер). Она превращает бессердечную Фрингиллу (Мими Ндивени) в удивительно отзывчивого лидера, говорится в статье.
Что вызвало вопросы
А вот насчет масштаба и темпа сюжета мнения критиков разделились. С одной стороны, сериал избавился от нелинейного повествования (временные флешбеки появляются тут лишь изредка), и сюжетная канва знакомит зрителя с событиями последовательно. С другой стороны, создатели добавили в шоу больше сюжетных линий, часть из которых остается не до конца раскрытой.
Но для журналиста Verge расширение фэнтезийного сеттинга — скорее плюс. Он отмечает, что шоу наконец начинает разбираться с более крупными и фундаментальными вопросами из вселенной «Ведьмака». К примеру, затрагивает событие, которое получило название «Соединение Сфер». В результате него люди, эльфы и монстры, жившие ранее раздельно, оказались заперты в одном мире (в котором и разворачивается повествование «Ведьмака»).
Inverse тоже видит положительные и отрицательные стороны в тематическом расширении. Во втором сезоне более подробно раскрывается история возвращения эльфами родных земель, однако философия и внутреннее устройство эльфийской системы затрагиваются лишь в скользь, сетует автор.
Что не понравилось
А вот, что смутило некоторых критиков, так это шутки. Рецензент Empire говорит, что некоторые из них «откровенно мучительны», и единственным спасением становится поведение Геральда, который (в том числе благодаря игре Генри Кавилла) возвышается над низким юмором и не теряет достоинства.
Для критика The Verge самая привлекательная часть сериала — секс и шутки, но во втором сезоне, по его словам, почти отсутствует и то, и другое. «У нас еще есть саркастичные, холодные шутки Геральда, но вот комедийная поддержка Лютика практически иссякла. Приятно увидеть персонажа с новой стороны, но я бы не хотел, чтобы вместе с этим исчезали все его шутки», — пишет он.
Уэбстер также расстраивается из‑за меньшего количества обнаженки. Секс в «Ведьмаке», по его мнению, радостный и веселый, а не связанный с насилием, как часто бывает в других проектах. Но во втором сезоне его практически нет, сокрушается автор.
Не вызвал восторгов у критиков и саундтрек к новым сериям. Запоминающихся композиций вроде «Заплати ведьмаку чеканной монетой» в нем нет, отмечает IGN. Среди других проблем — линия Йеннифэр, которая показалась журналистам скучной и вторичной, а также персонажи новых ведьмаков, которые выступают в сериале обычной массовкой.
Что там с оценками?
На момент написания заметки у сезона не появился рейтинг на Metacritic и Rotten Tomatoes. Collider поставил ему оценку А- (то есть 5 с минусом), Empire — четыре звезды из пяти, IGN — семь баллов из десяти.