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Более последовательный и эпичный, но без секса и шуток: что пишут критики о втором сезоне «Ведьмака»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:49

Второй сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 17 декабря, но критики уже успели посмотреть его и написать рецензии. В целом журналисты остались довольны шестью новыми сериями, но есть и моменты, которые вызывают вопросы. Мы публикуем главное из статей, осторожно — дальше есть (небольшие) спойлеры!

Второй сезон «Ведьмака» начинается с того места, где закончился первый. После опустошительной битвы при Содденском Холме Йеннифэр, бывшая возлюбленная Геральда, попадает в плен. А сам главный герой отправляется с приемной дочерью Цири в Каэр Морхен — город, где он провел детство и обучился профессии ведьмака.

Что понравилось критикам

Именно отношения между Геральдом и Цири особенно понравились критикам. Карли Лэйн из Collider называет их «самой эмоциональной сюжетной линией». «Нет ничего интереснее, чем наблюдать за динамикой отношений между отцом и дочерью, пути которых на протяжении всего предыдущего сезона (и несколько временных линий) стремились сойтись», — отмечает она.

Цири — звезда новых серий и наиболее раскрывшийся персонаж из первого сезона. Актриса Фрейей Аллан, изображающая Детский Сюрприз, попеременно жестока и уязвима, что дополняется отличной игрой Генри Кавилла в роли Геральда. Цири — в центре самых интересных событий сезона, даже несмотря на то, что история неуклонно расширяет свои рамки.
Кэт Бейли
IGN

Что еще отметили критики, так это сцены боев. Бойд Хилтон из Empire особо отмечает самую первую сцену сезона, в которой Геральд сражается с причудливым, гигантским, похожим на паука существом, а в воздух подбрасываются отрубленные конечности.

Это может быть началом довольно эффектного фильма о монстрах, и появление этих зверей переносит шоу на территорию ужасов, где проект чувствует себя уверенней, чем когда пытается быть смешным.
Бойд Хилтон
Empire

Критики оценили игру и других актеров. Так, Ким Бодниа, по словам Empire, столь же эффектен в роли Весемира (наставника Геральда), как и в другом своем амплуа — Константина из «Убивая Еву». А Месия Симсон, которая играет чародейку Франческу, харизматична и бескомпромиссна.

Эндрю Вебстер из The Verge отмечает, что в новом сезоне большую роль начинает играть персонаж мага Трисс Меригольд (Анна Шаффер). Она превращает бессердечную Фрингиллу (Мими Ндивени) в удивительно отзывчивого лидера, говорится в статье.

Что вызвало вопросы

А вот насчет масштаба и темпа сюжета мнения критиков разделились. С одной стороны, сериал избавился от нелинейного повествования (временные флешбеки появляются тут лишь изредка), и сюжетная канва знакомит зрителя с событиями последовательно. С другой стороны, создатели добавили в шоу больше сюжетных линий, часть из которых остается не до конца раскрытой.

Но для журналиста Verge расширение фэнтезийного сеттинга — скорее плюс. Он отмечает, что шоу наконец начинает разбираться с более крупными и фундаментальными вопросами из вселенной «Ведьмака». К примеру, затрагивает событие, которое получило название «Соединение Сфер». В результате него люди, эльфы и монстры, жившие ранее раздельно, оказались заперты в одном мире (в котором и разворачивается повествование «Ведьмака»).

Второй сезон попытался поднять фэнтезийные ставки, сфокусировавшись на бо́льших, более экзистенциальных вопросах вселенной «Ведьмака», от происхождения вселенной до ответа, почему крики юной принцессы вызывают землетрясения. В результате шоу получилось более амбициозным, с более эпическим ощущением, но потерявшим часть индивидуальности, сделавшей его хитом.
Эндрю Уэбстер
The Verge

Inverse тоже видит положительные и отрицательные стороны в тематическом расширении. Во втором сезоне более подробно раскрывается история возвращения эльфами родных земель, однако философия и внутреннее устройство эльфийской системы затрагиваются лишь в скользь, сетует автор.

Что не понравилось

А вот, что смутило некоторых критиков, так это шутки. Рецензент Empire говорит, что некоторые из них «откровенно мучительны», и единственным спасением становится поведение Геральда, который (в том числе благодаря игре Генри Кавилла) возвышается над низким юмором и не теряет достоинства.

Для критика The Verge самая привлекательная часть сериала — секс и шутки, но во втором сезоне, по его словам, почти отсутствует и то, и другое. «У нас еще есть саркастичные, холодные шутки Геральда, но вот комедийная поддержка Лютика практически иссякла. Приятно увидеть персонажа с новой стороны, но я бы не хотел, чтобы вместе с этим исчезали все его шутки», — пишет он.

Уэбстер также расстраивается из‑за меньшего количества обнаженки. Секс в «Ведьмаке», по его мнению, радостный и веселый, а не связанный с насилием, как часто бывает в других проектах. Но во втором сезоне его практически нет, сокрушается автор.

Не вызвал восторгов у критиков и саундтрек к новым сериям. Запоминающихся композиций вроде «Заплати ведьмаку чеканной монетой» в нем нет, отмечает IGN. Среди других проблем — линия Йеннифэр, которая показалась журналистам скучной и вторичной, а также персонажи новых ведьмаков, которые выступают в сериале обычной массовкой.

Что там с оценками?

На момент написания заметки у сезона не появился рейтинг на Metacritic и Rotten Tomatoes. Collider поставил ему оценку А- (то есть 5 с минусом), Empire — четыре звезды из пяти, IGN — семь баллов из десяти.

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