Уэс Андерсон выпустил приложение к своему «Французскому вестнику» — список из 32 фильмов, которыми он вдохновлялся при создании картины. Вот пять любимых фильмов Андерсона, в которые также влюблена и Зинаида Пронченко. Осторожно, много французского кино!

Наш придумщик и пострел Уэс Андерсон сопроводил «Французский вестник», повествующий о буднях междисциплинарного язычника, фанатично поклоняющегося Годару в той же степени, что и Поллоку, глоссарием из 32 фильмов.

По идее, это список референсов, подробная шпаргалка, универсальная отмычка ко вселенной пассеиста, эротизирующего вечность, — мир теней, оживающих, только если включить проектор. Однако при внимательном прочтении и ближайшем рассмотрении становится понятно, что Андерсон элементарно кокетничает: «А я вот еще чего знаю». Ну мы тоже знаем таких собеседников — по рассказам Шукшина, — которых круассанами не корми, дай визави эрудицией срезать.

Конечно, напрямую Уэс никого из мэтров, попавших в список рекомендованного внеклассного смотрения, не цитирует, а расшаркивается перед зеркалом в надежде углядеть в отражении призрак великанов.