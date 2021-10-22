Сотрудничество с Парфеновым, судебный скандал с властями Петербурга, десятки мемов и наконец — самый долгоживущий мультсериал рунета — все это о «Масяне», которой 22 октября исполняется двадцать лет.

На деле возраст самой Масяни — сорок один, если судить по ее паролю от ноута. Но проекту «Масяня» — двадцать лет. Как, вероятно, и некоторым из читателей. С одной стороны, это немножечко ужасает, когда задумаешься, насколько ты стар и какое количество времени ушло на переваривание поп-культуры, а с другой — вдохновляет. Приведем метафору из самого мульта.

Девушка-студентка Масяня и ее друзья, Хрюндель и Лохматый, гуляют по парку. Натыкаются на ржавую советскую карусель. Героиня вспоминает, что при аттракционе раньше обретался ушлый дедок — собирал деньги и вечно копил их непонятно зачем . Случайно доломав аттракцион, троица видит, что в центральном столбе с советских времен остался мешок купюр. Теперь все эти трешки и червонцы никому не нужны — и Масяня предлагает наделать из них самолетиков, чтобы была «хоть какая‑то польза с его говенной жизни». Читается это жестче, чем звучит, — посмотрите сами.

Серия «Карусель» (февраль 2003 года)

Так стоит ли жалеть о потраченном времени и копить его про запас — или лучше порадоваться тому, что кто‑то сделал кусочек твоей жизни бессмертным? Отметивший 54-летие художник Олег Куваев ака samoleg складывает самолетики, то есть рисует мульты (и не только Масяню) уже очень давно. Именно «мульты» — так он осознанно назвал это дело, чтобы не претендовать на звание «настоящего аниматора». Впрочем, последние выпуски — вполне себе мультипликация с большой буквы, не только по содержанию, но и по форме. Да-да, кто не в курсе, Масяня жива и процветает , а выпуск новых серий финансируют фанаты на «Патреоне». Пример с «Каруселью» хорош еще и тем, что показывает, возможно, одну из главных особенностей мульта — там есть надежда. Почти всегда серии заканчиваются либо на философской, либо на оптимистической ноте. Впрочем, есть исключения. Самое яркое — в нашей подборке. Мы расскажем об основных вехах сериала, появившегося, когда модемы были большими. Сериала, подарившего рунету первые мемы — задолго до того, как это слово стало у нас известным.

Подробности по теме Падонок или веб-панк: узнайте свой интернет-возраст в тесте «Афиши Daily» Падонок или веб-панк: узнайте свой интернет-возраст в тесте «Афиши Daily»

Сразу определимся — это не топ. Тут скорее культурный минимум, необходимый, чтобы понимать шутки людей, которые застали интернет по карточкам. Порядок — хронологический.

1. «Масяня и Сплин» (2001)

Серия простая как пять копеек. Сейчас, при взгляде из 2021-го, кажется предтечей всех танцев в тиктоке. Музыка самого питерского коллектива «Сплин» появилась в мультиках Куваева по очень простой причине — они дружат с фронтменом Александром Васильевым и в студенческие годы даже были в одной группе «Митра», основанной Олегом, игравшим тогда на флейте. Потом их дорожки разошлись: отец Масяни ушел в живопись, а жертва талого льда остался зимовать в Академическом театре комедии, куда устроился монтировщиком сцены по дружеской протекции Куваева.

2. «День радио» (2001)

Есть подозрение, что название отсылает к одноименному спектаклю, а потом и популярному фильму «Квартета И». «Директор? Пошел ты в жопу, директор» . «Пойдем-ка, покурим-ка». Если вы не слышали этих фраз, вы не жили в двухтысячных.

3. «Экскурсия» (2002) и «Пого» (2002)

Масяня живет в Петербурге по сию пору (в отличие от автора, эмигрировавшего в Израиль), поэтому многое в сюжетах завязано на мифах вокруг «культурной столицы» — настолько культурной, насколько она есть и была раньше. Если кто‑то хотел вайб шавермы, поребрика и парадных — отсюда бьет мощный поток. Конкретно этот эпизод Олег называет устаревшим, но в свое время «Экскурсия» попортила автору немало нервов. Дело в том, что из‑за шуток в адрес города Масяню посчитали участницей политического заговора против тогдашнего петербургского губернатора Владимира Яковлева. Кураев до сих пор считает, что если бы не «Национальная Интернет Премия», которую ему выдали как раз в этот период, впереди бы маячило судебное разбирательство. Тогда такие премии еще могли играть роль в противостоянии автора с властью. «С тех пор я не делаю ни политических, ни даже околополитических мультов», — писал Олег. Но судя по последним сериям, кажется, передумал.

Еще немного про «культуру культурности» Питера и передоз от нее можно узнать в мульте «Пого». Сюжет, кстати, поднимает важный философский вопрос о том, что же вообще такое эта ваша «культура» и насколько она ограничена классическими образцами.

4. «Депресняк» (2002) и «Околобаха» (2003)

Сразу пара, чтобы два раза не вставать. «Депресняк» (через одно «с») стал одной из самых известных эпизодов «Масяни», Куваев связывает этот факт с тем, что у каждого бывают «депресняки», а тогда никто еще не делал про это мультов. Серия довольно тяжелая, потому что описывает реальные признаки депрессии, но в конце есть кавер Morcheeba и волшебная фраза, на которой можно демонстрировать значение слова «катарсис»: «У нас ведь есть настоящее море…»

А вот «Околобаха» — мрачная история про талантливого альтиста, который отправился в армию, а вернулся оттуда не весь. Это то самое исключение, в котором нет воодушевляющей концовки, потому что ее не было и в жизни — мульт базируется на истории реального человека, который сейчас уже ушел в мир иной. Несмотря на безнадежный тон, крайне рекомендуется к просмотру.

5. «Хомяк» (2002)

Речь не о животном, а о домашней страничке. В интернете нулевых название персонального сайта Homepage породило прозвище «хомяк». Переживания персонажей были весьма жизненными для всех, кто вырос потом в айтишников. Серия подарила человечеству фразу о мостах «Такая хорошая питерская отмазка — и не работает» . А если присмотритесь к обоям в квартире Масяни, увидите цветочки ICQ — главного мессенджера тех лет, от величия которого в наши дни осталось ничего.

6. «Регтаймы» (2005 — …)

Внутри сериала несколько особых форматов. Например, «Треугольники» — серии, состоящие из трех маленьких зарисовок на одну тему. Или вот «Регтаймы» — пачка эпизодов, которые частично стилизованы под черно-белое кино с тапером. Это целый плейлист, который заслужил отдельное место в списке, потому что «Регтаймы» — любимое детище Олега Куваева, к которому он относится с особенной теплотой. Они более абсурдны, чем средняя серия «Масяни». Персонажи мультика играют не только самих себя, но и еще кого‑то. Что, кстати, отсылает к самым истокам анимации, когда персонажи «играли» в мультфильмах, как актеры. Небытовые сюжеты, комедия абсурда и театр дель арте во все поля.

7. «Всем лицам» (2006)

Буквальная иллюстрация к правилам поведения в метро. Это просто очень смешно, но лучше всего — тяжелый металлический профиль. Мы же все примерно так и представляли его себе, да? 8. «Как сделать мульт» (2010)

После скандала с «Экскурсией» на проект обратил внимание Леонид Парфенов, который делал на НТВ ужасно популярную еженедельную программу «Намедни» и был в курсе трендов. Он предложил Олегу долгий проект — показывать новую «Масяню» в конце каждого выпуска своей передачи. Для Куваева с товарищами это был шанс стать настоящей большой студией, поэтому они согласились, несмотря на то, что неделя для производства такого мультика по тем временам была практически нереальным сроком. Как проходила работа 2003–2004 годах, вы можете полюбоваться в этом мульте, созданном специально к 20-летию «Намедни». 9. «Ядреный взрыв» (2010)

В комментариях к ролику многие женщины говорят, что в этом эпизоде лучше всего показаны беременность и роды. Возможно, даже гораздо правдоподобнее, чем в сериалах на «Нетфликсе». А сам эпизод 2010 года стал специфическим водоразделом, новой точкой отсчета, которая изменила отношение к Масяне в общественном сознании, сделав ее взрослеющей вместе с нами, а значит — более настоящей. Люди писали, звонили друг другу и делились новостью: «Вы слышали? Масянька-то родила» . Прямо как о живом человеке. 10. «Изоляция» (2020) и новые серии

Для ознакомления с новой Масяней, нарисованной ближе к нашей пандемической современности, вполне подойдет «Изоляция» — один из самых популярных масянькиных мультов 2020 года — 7,5 миллионов просмотров. Уверены, одной серией вы не ограничитесь, так что рекомендуем посмотреть еще «Листья Ясеня», рождественскую историю «Дед Сабзиро» и «Шницель», демонстрирующий, что Куваев вернулся на поле политической сатиры. Еще Масяня чуть не умерла в свежем выпуске, потому что так было предсказано. Вообще, за все время заглавная героиня «умирала» несколько раз, когда сам Олег заявлял, что все, хватит — теперь вот точно финал. Первая «смерть» наступила в 2003 году после разрыва с телевидением, когда программа «Намедни» в очередной раз закрылась. Самый продолжительная «смерть» Масяни растянулась с 2008 по 2010 год после отбытия Куваева в Израиль. Фанатское сообщество даже делит сериал не на сезоны, а на «жизни». В итоге на сегодняшний день Масяня бодра, весела, родила детей, вышла замуж, завела TikTok и протянула дольше, чем сама технология флеш-анимации, ее породившая.

Другие проекты Куваева и студии, правда, на данный момент (иногда не по воле автора) приказали долго жить — «Магазинчик Бо», «Ежи и Петруччо» и «Шесть с половиной». Но они тоже были по-своему примечательны и заслуживают просмотра. Кроме того, Олег иногда пробует себя в других амплуа, например стендап-комедии. Вот запись его концерта «Чисто питерские заморочки» с неповторимой атмосферой и стимпанк-цилиндром.

P. S. Подвальный бонус для тех, кто еще не знаком с актуальнейшей песней последних лет.