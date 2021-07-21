В интернете прошло уже множество эпох, сменилось десятки эстетик. «Афиша Daily» вспомнила 10 ярких феноменов интернета как 2000-х, так и 2010-х, поэтому предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете интернет-историю.
Кто этот человек?
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Определите год по картинке.
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Как называется этот смайл?
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Что такое «лытдыбр»?
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Назовите песню, под которую танцуют этот танец?
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Найдите лишнее слово.
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Найдите среди этих названий легендарные паблики из «ВКонтакте».
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Кто на фотографии?
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Найдите интернет-эстетику, которая изображена на картинке.
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Угадайте мем по персонажу.
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