В интернете прошло уже множество эпох, сменилось десятки эстетик. «Афиша Daily» вспомнила 10 ярких феноменов интернета как 2000-х, так и 2010-х, поэтому предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете интернет-историю.