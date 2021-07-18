15 июля в прокат вышел новый «Космический джем» — продолжение того самого фильма про баскетбол с Майклом Джорданом и мультяшными героями Looney Tunes. Сиквел безжалостно растоптала западная пресса. Рассказываем о том, как «Новое поколение» балансирует на грани фола и неподдельного удовольствия.
2021 год. В семье звезды NBA Леброна Джеймса разлад: младший сын не особо жаждет становиться баскетболистом и все свободное время тратит на создание видеоигры. Этим пользуется злобный искусственный интеллект — смесь амбиций «Скайнета» и алгоритмов Netflix — который создала Warner Bros., чтобы управлять своей интеллектуальной собственностью. Собственно, и зовут его Ал-Го Ритм (Дон Чидл). Он заманивает Леброна в виртуальную реальность, похищает ребенка и требует организовать баскетбольный матч. На кону, как водится, судьба не только форварда Lakers, но и всего мира.
То, как позорно начинается фильм Малькольма Д.Ли (сериал «Все ненавидят Криса») достойно отдельного абзаца. Плохо все. Абсолютно каменный Леброн, который общается исключительно пацанскими цитатами («Чтобы мечты становились реальностью, мысли должны становиться действиями») и не снимает бандану даже во сне. Его экранный сын-инфантил, чья глубина характера исчерпывается мечтой попасть на выставку юных программистов и желанием, чтобы папа погладил его по голове. Ситуацию не спасает даже прекрасный артист Чидл (железный Воитель в Marvel). Он вроде как таращит глаза и злодействует, но все равно похож на поп-ит. Тут же — довольно навязчивая реклама Nike и ровно одна шутка за первые двадцать минут хронометража, которую создатели почему‑то не стесняются слово в слово повторить дважды.
Но затем случается чудо. И то, что в начале напоминало скорее эстетическое преступление, чем кино, способно в моменте доставлять не стыдное удовольствие, а ближе к финалу — неподдельный восторг.
Во многом дело в сеттинге. Ал-Го Ритм переносит Леброна не в условную матрицу, а в цифровую реальность Warner Bros. Там баскетболист должен собрать себе команду, чтобы всех победить. Поэтому кроме Багза Банни, Даффи Дака и Лолы, зрители увидят безумные кроссоверы персонажей Looney Tunes с вселенной DC, «Матрицей», «Остином Пауэрсом» и «Игрой престолов». Постмодернистской смелости хватило даже на перепевку «Касабланки».
Конечно, камео — не панацея. И часть очарования «Джема» кроется в неожиданном остроумии. Например, здесь есть трогательная в своем материализме метафора отношений отцов и детей. Папа хочет, чтобы сын упорно трудился, а тот живет в хай-тек особняке, носит кроссовки за несколько сотен долларов и искренне не понимает зачем ему работать, когда можно просто кайфовать.
С другой стороны, если всмотреться в «Новое поколение» внимательно можно увидеть тотальный кризис идей в современном Голливуде, который давно зациклен на интеллектуальной собственности и маркетинговой выверенности. Поэтому вторая половина «Джема» пестрит чересчур беспроигрышными шутками (свинья Порки Пиг читает Notorious B.I.G) и цитатами (Дорожный Бегун в «Безумном Максе»). Но во-первых, кому нужно всматриваться в фильм, единственная цель которого развлечь семью, которая решила спрятаться от жары в ближайшем мультиплексе. А во-вторых, во всем этом цветастом балагане теряется неубедительный Леброн, что безусловно хорошо.
В итоге, «Космический джем: Новое поколение» не хочется ругать — все же вторая половина фильма с задачей развлечь справляется на ура. В финальном матче за команду мультяшек болеешь всем сердцем. Но и яростно хвалить его язык не поворачивается. Это просто приятные, в меру увлекательные и смешные два часа, которые можно провести в мире Looney Tunes, как будто на дворе вновь середина 90-х, мороженое по пять рублей и вся жизнь впереди.