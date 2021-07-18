2021 год. В семье звезды NBA Леброна Джеймса разлад: младший сын не особо жаждет становиться баскетболистом и все свободное время тратит на создание видеоигры. Этим пользуется злобный искусственный интеллект — смесь амбиций «Скайнета» и алгоритмов Netflix — который создала Warner Bros., чтобы управлять своей интеллектуальной собственностью. Собственно, и зовут его Ал-Го Ритм (Дон Чидл). Он заманивает Леброна в виртуальную реальность, похищает ребенка и требует организовать баскетбольный матч. На кону, как водится, судьба не только форварда Lakers, но и всего мира.

То, как позорно начинается фильм Малькольма Д.Ли (сериал «Все ненавидят Криса») достойно отдельного абзаца. Плохо все . Абсолютно каменный Леброн, который общается исключительно пацанскими цитатами («Чтобы мечты становились реальностью, мысли должны становиться действиями») и не снимает бандану даже во сне. Его экранный сын-инфантил, чья глубина характера исчерпывается мечтой попасть на выставку юных программистов и желанием, чтобы папа погладил его по голове. Ситуацию не спасает даже прекрасный артист Чидл (железный Воитель в Marvel). Он вроде как таращит глаза и злодействует, но все равно похож на поп-ит. Тут же — довольно навязчивая реклама Nike и ровно одна шутка за первые двадцать минут хронометража, которую создатели почему‑то не стесняются слово в слово повторить дважды.