8 июля в российский прокат выходит долгожданный новый фильм Marvel «Черная Вдова», премьеру которого из‑за пандемии студия откладывала несколько раз. Одну из главных ролей — русского суперсолдата со слегка клюквенным прозвищем «Красный Страж» — исполнил Дэвид Харбор. Оказалось, что Дэвид любит Тарковского, Булгакова и пироги с мясом.
Еще Дэвид, точнее, его уже другой персонаж, офицер Джим Хоппер, заглянет на русские земли и в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела». В связи с «русским следом» в карьере Харбора Дмитрий Барченков решил пообщаться с ним не столько о его героях, сколько о родном нашем отечестве.
— Начнем непосредственно с «Черной Вдовы» и вашего Красного Стража. Опишите своего героя одним русским словом.
— Оу, чувак! Я не знаю ни одного русского слова! (Хватается за голову.) Мы учили что‑то во время работы над фильмом, но я ничего не помню. Как будет по-русски bear?
— Медведь.
— Грозно звучит! Пусть будет «медведь»!
— Дальше будет сложнее. Кто из этих ребят — выдуманный персонаж: Александр Пушкин, Стас Барецкий, Даня Милохин или Данила Багров?
— То, что Пушкин — реальный писатель, я, конечно же, знаю, но остальные для меня совсем загадка. Пропущу вопрос. Кто?
— Данила Багров — это главный герой важного для России фильма «Брат» Алексея Балабанова. А тут и мой следующий вопрос: сможете назвать хотя бы один советский/российский фильм?
— Как минимум все фильмы Андрея Тарковского: «Сталкер» там, «Андрей Рублев»… Очень люблю Тарковского.
— А теперь к кино современному. Кто из них из России: Илья Найшуллер, Зак Эфрон, Натали Портман, Геннди Тартаковски?
— (Долго смеется.) Геннди Тартаковски.
— А вот и нет! Он, конечно, корнями русский, но считается американцем. А Илья Найшуллер, режиссер фильма «Никто» как раз живет здесь, в Москве…
— Это был мой второй вариант!
— Ваше любимое русское блюдо? Водка не в счет!
— (Снова смеется.) О, люблю пироги!
— А с чем?
— Точно с картошкой. С мясом. И с сыром.
— Продолжим кулинарную тему. А назовете хотя бы один ингредиент борща?
— Свекла! Голосую за свеклу! Люблю борщ!
— Что‑то очень просто для вас! А как вам такое: что значит слово «бабушка»?
— Мой маленький ребенок?
— Не совсем. Это мама ваших родителей. Выяснили в начале, что Пушкина вы знаете. А как насчет других русских писателей? Есть любимый?
— Это будет очень сложный выбор. Люблю русскую литературу: пьесы Антона Чехова, произведения Николая Гоголя и Федора Достоевского… Люблю страшно «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Невозможно выбрать кого‑то одного!
— Напоследок, наверное, самый трудный вопрос. Сколько лет правит нынешний президент России Владимир Путин?
— Да: вот в политике я не очень силен. Лет десять или пятнадцать? Скажу — пятнадцать.
— А теперь только представьте, уже больше двадцати лет! С некоторыми оговорками.
— Вау! И спасибо вам, Дмитрий, за крутые вопросы!