8 июля в российский прокат выходит долгожданный новый фильм Marvel «Черная Вдова», премьеру которого из‑за пандемии студия откладывала несколько раз. Одну из главных ролей — русского суперсолдата со слегка клюквенным прозвищем «Красный Страж» — исполнил Дэвид Харбор. Оказалось, что Дэвид любит Тарковского, Булгакова и пироги с мясом.

Еще Дэвид, точнее, его уже другой персонаж, офицер Джим Хоппер, заглянет на русские земли и в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела». В связи с «русским следом» в карьере Харбора Дмитрий Барченков решил пообщаться с ним не столько о его героях, сколько о родном нашем отечестве.

Отрывок с побегом Красного стража из русской тюрьмы — неожиданное пересечение с вселенной «Очень странных дел»

— Начнем непосредственно с «Черной Вдовы» и вашего Красного Стража. Опишите своего героя одним русским словом.

— Оу, чувак! Я не знаю ни одного русского слова! (Хватается за голову.) Мы учили что‑то во время работы над фильмом, но я ничего не помню. Как будет по-русски bear?

— Медведь.

— Грозно звучит! Пусть будет «медведь»!

— Дальше будет сложнее. Кто из этих ребят — выдуманный персонаж: Александр Пушкин, Стас Барецкий, Даня Милохин или Данила Багров?

— То, что Пушкин — реальный писатель, я, конечно же, знаю, но остальные для меня совсем загадка. Пропущу вопрос. Кто?

— Данила Багров — это главный герой важного для России фильма «Брат» Алексея Балабанова. А тут и мой следующий вопрос: сможете назвать хотя бы один советский/российский фильм?

— Как минимум все фильмы Андрея Тарковского: «Сталкер» там, «Андрей Рублев»… Очень люблю Тарковского.

— А теперь к кино современному. Кто из них из России: Илья Найшуллер, Зак Эфрон, Натали Портман, Геннди Тартаковски?

— (Долго смеется.) Геннди Тартаковски.

— А вот и нет! Он, конечно, корнями русский, но считается американцем. А Илья Найшуллер, режиссер фильма «Никто» как раз живет здесь, в Москве…



— Это был мой второй вариант!

— Ваше любимое русское блюдо? Водка не в счет!

— (Снова смеется.) О, люблю пироги!

— А с чем?

— Точно с картошкой. С мясом. И с сыром.

— Продолжим кулинарную тему. А назовете хотя бы один ингредиент борща?

— Свекла! Голосую за свеклу! Люблю борщ!