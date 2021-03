— Вступительная — «Don’t Let Me Be Misunderstood» Нины Симон. Но еще я могу сказать тебе, что финальная битва должна была быть под Pink Floyd — «Wish You Were Here» . Не срослось.

Ну а кроме Warzone… The Last of Us: Part II прошел, Ghost of Tsushima пробовал, но надоело, «Зельда» последняя мне очень понравилась. Играл на Switch по ночам, тоже прошел. Еще очень крутая Red Orchestra 2. Она сложная, но если въехать — супер.

— А есть смысл экранизировать настолько кинематографическое произведение, как The Last of Us?

— Конечно! Там невероятно крутая человеческая история, которую теперь смогут оценить те, кто не играет в видеоигры. Скажу больше, в 2016 году я встречался с Нилом Дракманом (сценарист The Last of Us. — Прим. ред.) и спрашивал можно ли экранизировать его материал. Он сказал, что без вариантов, потому что они отказали с той же просьбой Сэму Рейми и ведут переговоры с Кэри Фукунагой (режиссер «Настоящего детектива». — Прим. ред.). Там тоже не срослось.

И когда спустя четыре года я узнал, что авторы «Чернобыля» совместно с HBO готовят сериал, а пилот будет снимать Кантемир Балагов… Это, конечно, белая зависть. Я с Кантемиром не знаком, но написал ему в инстаграм и пожелал удачи.