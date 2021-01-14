Кажется, что после всех трудностей, которые испытывает кинопрокат и фестивали в пандемию, сериалы готовятся окончательно стать важнейшим из искусств. «Афиша Daily» собрала самые любопытные сериальные проекты, которые мы больше всего ждем в этом году.

«Это грех» («It's A Sin») Channel 4/HBO Max

Одним из важнейших авторов продолжающегося золотого века авторского ТВ по праву должен считаться Расселл Т.Дэвис. Он известен в первую очередь по культовому перезапуску «Доктора Кто» 2005 года, но до и после успел создать ряд поистине волшебных мелодрам. Как и его шедевры «Близкие друзья» и «Огурец», новый сериал под ироничным названием «Это грех» расскажет полуавтобиографическую историю из жизни английских геев. На этот раз действие будет разворачиваться не в более-менее благополучной современности, а в равной степени романтической и трагической эпохе 80-х: речь пойдет как о юношеских мечтах, так и об эпидемии СПИДа. В главных ролях задействована целая россыпь гей-икон: Олли Александер (фронтмен группы Years & Years), Нил Патрик Харрис, Стивен Фрай — все указывает на то, что перед нами и впрямь будущая классика.

«Проклятие» («The Curse») Showtime

Эмма Стоун © Hahn Lionel/ABACA

Комик Нейтан Филдер заработал по-настоящему культовую славу благодаря своему ироническому реалити-шоу «Нейтан спешит на выручку», в котором приходил с безумными бизнес-планами к незадачливым индивидуальным предпринимателям. Это было ни на что не похожее шоу, производившее впечатление невиданной в жанре реалити ручной выделки — пожалуй, подобного эффекта стоит ждать и от его нового игрового ситкома «Проклятие». По сюжету муж и жена, ведущие собственное реалити-шоу, пытаются зачать ребенка, но им мешает таинственное проклятие. Нейтан Филдер напишет, поставит и исполнит главную роль в сериале, а его экранной партнершей выступит Эмма Стоун. Это еще не все звезды, вовлеченные в этот слегка безумный проект: соавтором сценария, продюсером и актером здесь также числится Бенни Сафди — режиссер «Хорошего времени» и «Неограненных алмазов». В 2017 году Сафди назвал две серии «Нейтана, спешащего на выручку» двумя лучшими фильмами года — неплохой повод для всех незнакомых с гением Филдера зрителей наверстать упущенное накануне выхода нового хита.

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«Белый лотос» («The White Lotus») HBO

Александра Даддарио на съемках сериала «Белый лотос» Alexandra Daddario

Сценарист и режиссер Майк Уайт — один из самых уникальных голосов в американской кинодраматургии, одновременно безжалостно высмеивающий и глубоко сопереживающий американскому среднему классу. Десять лет назад он создал несправедливо недооцененный (и закрытый после второго сезона) сериал «Просветленная», где Лора Дерн переживала нервный срыв и духовное перерождение на офисной работе. Последняя работа Уайта — полнометражная горькая комедия «Статус Брэда» с Беном Стиллером в кризисе среднего возраста. На канал HBO Майк Уайт возвращается с социальной сатирой «Белый лотос», действие которой будет разворачиваться среди работников и клиентов одного гавайского курорта. В актерском ансамбле — Александра Даддарио, Молли Шеннон (она уже снималась у Уайта в «Году собаки») и еще десяток в меру узнаваемых характерных актеров. «Белый лотос» изначально заявлен как мини-сериал, так что о внезапном закрытии проекта на сей раз можно не переживать.

«Моя гениальная подруга» («My Brilliant Friend»), 3-й сезон HBO/Rai

© HBO

Телеэкранизация «Неаполитанских романов» Элены Ферранте — уникальное явление в мировом кинематографе. Это беспрецедентный по подробности повествования кинороман взросления, сочетающий в себе размах бесконечной мыльной оперы и психологическую достоверность серьезной литературы. Сериал продолжит снимать постоянный режиссер и сценарист Саверио Костанцо; произойдет ли замена актрис, играющих повзрослевших героинь, пока что не сообщается. В любом случае ясно, что это снова будет искусная режиссерская работа, истинный масштаб которой станет ясен, вполне вероятно, лишь на дистанции, в конце пути по переносу всего книжного цикла на экран.

«Спираль» («Uzumaki») Adult Swim

Долгострой «Спираль» — экранизация легендарной манги мастера хоррора Дзюндзи Ито (в 2020 году его наконец-то начали издавать на русском) не менее именитым аниме-режиссером Хироси Нагахамой («Знаток муси», «Детройт, город металла»). В «Спирали» рассказывается сюрреалистическая история одного городка, люди которого становятся одержимы спиралями вплоть до членовредительства: кто‑то вырезает спираль из собственного внутреннего уха, кто‑то ломает все свои кости, чтобы самому стать спиралью. Нагахама раньше никогда не снимал хоррор, но за продолжительную карьеру успел доказать, что умеет работать вообще с любыми жанрами (например, его последним сериалом была супергероика «Отражение», придуманная совместно с самим Стэном Ли). При этом в выдающейся экзистенциальной драме «Цветы зла» этот режиссер уже раскрывал самые мрачные проявления человеческой психологии. «Спираль», спродюсированная американским каналом Adult Swim, должна была выйти на экраны еще в 2020 году (тизер-трейлер и вовсе был опубликован в 2019-м), но из‑за производственных трудностей сроки затянулись. В анимации такой перфекционизм создателей только приветствуется — в итоге нас будет ждать что‑то действительно особенное.

«Лига справедливости Зака Снайдера» («Zack Snyder's Justice League») HBO Max

Ричарду Доннеру понадобилось двадцать шесть лет, чтобы добиться справедливости и выпустить оригинальную режиссерскую версию «Супермена-2», частично переснятого другим режиссером. Заку Снайдеру, чтобы провернуть подобное с «Лигой справедливости» хватило всего лишь четырех лет. Что это, если не беспрецедентный триумф авторского кинематографа? Новая режиссерская версия «Лиги справедливости», отменяющая правки Джосса Уидона и использующая бюджет в 70 миллионов долларов на разнообразные дорисовки и дополнения, выйдет на стриминге HBO Max в виде четырехсерийного мини-сериала. Можно по-разному относиться к творчеству Зака Снайдера, но нельзя отрицать, что он настоящий визионер с оригинальным и мгновенно узнаваемым авторским стилем (глубокие тени, замедленная съемка, библейский пафос). И вполне может статься так, что восставшая из пепла кинотеатрального провала стриминговая «Лига справедливости» будет его самым главным магнум опус.

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«Северные воды» («The North Water») Би-би-си

Военный хирург в отставке (Джек О'Коннелл) и психопат-гарпунщик (Колин Фаррелл) участвуют в китобойной экспедиции в Арктике. В такой компании путешествие быстро превращается в экзистенциальную драму выживания. Режиссер и сценарист мини-сериала «Северные воды» по одноименному роману — британский постановщик Эндрю Хей, автор мелодрам «45 лет» и «Выходные». «Северные воды» — его выход на неизведанную территорию триллера, однако сдержанному и строгому стилю этого режиссера хочется полностью довериться. Учитывая роскошный актерский состав (кроме О'Коннелла и Фаррелла в сериале снялись такие выдающиеся британцы, как Питер Маллан и Стивен Грэм), вполне можно ждать не меньшего шедевра, чем недавний «Террор» с аналогичной сюжетной завязкой.

Майк Флэнаган — бесспорно, важнейший хоррормейкер десятилетия, который сначала изобрел собственную готическую манеру в фильмах «Тишина» и «Окулус», а потом перенес ее на стриминги («Призраки дома на холме») и в широкий прокат («Доктор Сон»). В 2020 году он уже выпустил один сериал — «Призраки усадьбы Блай», но в нем работа режиссера и сценариста была по большей части отдана на откуп неопытным кинематографистам, пока Флэнаган готовил свой полноценный авторский проект. В новом авторском сериале «Полуночная месса», снятом снова для «Нетфликса», Майк Флэнаган напишет и поставит все семь серий. Сериал расскажет про таинственного молодого священника на терзаемом дьявольщиной изолированном острове, куда тот пребывает с миссией. Как и в случае с предыдущими работами Флэнагана, зрителям стоит ждать не только леденящих кровь в жилах ужасов, но и разбивающей сердце драмы.

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«Наследники» («Succession»), 3-й сезон HBO

© HBO

За два сезона «Наследники» по праву доросли до статуса одной из самых прославленных драм на современном кабельном телевидении (в их копилке премии «Эмми», «Бафта» и «Золотой глобус» за лучший драматический сериал — редкая и впечатляющая комбинация). Это само по себе делает третий сезон острой на язык драмы о бизнес-интригах внутри дисфункциональной семьи миллиардеров одним из самых ожидаемых событий на телевидении в 2021 году. Однако слова шоураннера Джесси Армстронга заставляют задрать ожидания еще выше: он не исключает, что сценарий третьего сезона может стать отражением мирового кризиса, начавшегося с пандемией коронавируса. Если какому‑то современному сериалу и дано превратить этот кризис в остроумную и животрепещущую драму — то это, несомненно, «Наследники».

Джулианна Мур © Zuma/ТАСС

По признанию Стивена Кинга, его любимая собственная книга — романтический хоррор «История Лизи», изданный в 2006 году. Неудивительно, что, когда дело коснулось сериальной адаптации, Кинг пошел на беспрецедентный шаг и лично написал сценарии восьми эпизодов, в которых расширил и дополнил оригинальный текст. Для переноса на малые экраны истории вдовы, ее сталкера и мертвого мужа-писателя собралась, на радость Стивену Кингу и всем зрителям, поистине престижная команда. Режиссер всех серий — чилийский артхаусный мастер Пабло Ларраин («Джеки», «Эма»), оператор Дариус Хонджи («Семь», «Слишком стар, чтобы умереть молодым»), в главных ролях — Джулианна Мур, Клайв Оуэн и Дейн ДеХаан.

«Рипли» («Ripley») Showtime

Эндрю Скотт Showtime

Том Рипли из романов Патриции Хайсмит неоднократно становился героем классических экранизаций. Стоит упомянуть «На ярком солнце» с Аленом Делоном, «Талантливого мистера Рипли» с Мэттом Деймоном, «Американского друга» с Деннисом Хоппером и «Игру Рипли» с Джоном Малковичем. Тем интереснее то обстоятельство, что ультимативной экранной версией книжного цикла готовится стать грядущий сериал на канале Showtime с Эндрю Скоттом в главной роли (его вы можете помнить как Мориарти из «Шерлока» и священника из «Дряни»). За режиссуру и сценарий отвечает Стивен Зейллиан (сценарист «Списка Шиндлера» и «Ирландца», режиссер «Однажды ночью»). Это и есть тот серьезный оскароносный автор, который способен превратить выдающуюся беллетристику в очередной классический образец киноискусства.

«Мерзлая земля» Topic

Валерия Гай Германика © Артем Геодакян/ТАСС

Триллер «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики — первый российский сериал, произведенный американским стримингом. Продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов заручились поддержкой сервиса Topic, специализирующегося на американском прокате мирового кино. В основе сюжета лежит история реального маньяка-таксиста из Хакасии, насиловавшего и убивавшего девушек с 2012 по 2017 год, — лонгрид, по которому написан сценарий, можно прочитать на страницах издания «Холод». А впрочем, можно и не читать, чтобы сохранить интригу повествования. Ведь глядя на последнюю работу Германики, эзотерический хоррор «Мысленный волк», можно понять, что она наверняка готовит не публицистический пересказ истории, а собственную версию событий, полную мистики и саспенса. «Полиция Токио» («Tokyo Vice») HBO Max/Wowow

Энсел Эльгорт © Magnus Sundholm/Shutterstock

В сериале «Полиция Токио» Энсел Элгорт сыграет американского журналиста, занимающегося расследованием коррупции в токийской полиции эпохи 90-х. Японские актеры в ансамбле — Кен Ватанабэ из «Последнего самурая» и Ринко Кикути из «Тихоокеанского рубежа»; в продюсерах — американский стриминг HBO Max и японский телеканал Wowow. Это экранизация одноименного нон-фикшена, однако оригинальное название «Tokyo Vice» совсем не зря рифмуется с названием фильма «Miami Vice» Майкла Манна. Последний поставит пилот, и это будет его первая режиссерская работа со времен «Кибера» в 2015 году. Данное обстоятельство само по себе служит серьезным поводом для высоких ожиданий, ведь никто не сравнится в съемках неонуара с поэтической манерой живого классика Манна. Увы, остальной сезон будет снимать Дестин Креттон, автор прозаических драм «Короткий срок 12» и «Просто помиловать». Остается только надеяться, что этот режиссер сможет раскрыться с новой стороны на необычном для него жанровом материале. «Разделение» («Severance») Apple TV+

Бен Стиллер © Sundholm Magnus/action press/Shutterstock

«Разделение» — это такая высококонцептуальная гуманитарная фантастика, которая была популярна в нулевые (см. «Вечное сияние чистого разума», «Ванильное небо»), а недавно получила вторую волну популярности на стримингах (см. «Маньяк», «Ужиться с самим собой»). Сюжет такой: одна фирма предлагает услугу по буквальному разделению рабочих и досужих мыслей своих клиентов. Как это часто бывает, особенной затеей эту незамысловатую концепцию делают исполнители. «Разделение» станет воссоединением Бена Стиллера и Патриции Аркетт, ранее в качестве режиссера и актрисы заслуженно выигравшие серьезные награды за сериал «Побег из тюрьмы Даннемора». Кроме Аркетт, в сериале снимутся Адам Скотт, Джон Туртурро и Кристофер Уокен. Стиллер — настоящий «режиссер для актеров», предоставляющий своим звездам широчайший, как нигде больше, простор для самовыражения. А с таким ансамблем нас наверняка ждет целая россыпь перформансов-бриллиантов. «Песочный человек» («The Sandman») Netflix

Комикс «Песочный человек» © DC Comics

Если среди комиксов и существуют неэкранизируемые серии, то это, несомненно, «Песочный человек» — постмодернистский, абстрактный, эпический графроман Нила Геймана. И тем не менее нас ждет его экранизация, снятая для «Нетфликса». «Песочный человек» — настоящий долгострой: лет пять назад это могла быть полнометражная картина с режиссером и актером Джозефом Гордон-Левиттом. В итоге авторский состав не описать иначе, как скучноватый: шоураннером грядущего сериала выступит Аллан Хайнберг (создатель «Улова», сценарист «Чудо-женщины»), эпизоды поставят телевизионные ремесленники Майк Баркер и Джейми Чайлдс, а главную роль сыграет, по слухам, Том Стерридж из «Рок-волны» (съемки начались в октябре, но официальной информации по кастингу еще не было). И все-таки более странного и наваристого текста в современных визуальных искусствах найти невозможно; тот факт, что «Песочный человек» случился именно в виде сериала, а не фильма, — закономерность. Все-таки в отношении странности и рискованности современное стриминговое телевидение голливудскому кинематографу не конкурент.

Еще 10 потенциальных хитов: «Шмигадун!» / «Schmigadoon!» (Кен Даурио и Синко Пол, Apple TV+) «Ландшафтные дизайнеры» / «Landscapers» (Уилл Шарп и Эд Синклер, HBO/Sky) «ВандаВижн» / «WandaVision» (Жак Шеффер, Disney+) «Патинко» / «Pachinko» (Су Хью, AppleTV+) «Y. Последний мужчина» / «Y: The Last Man» (Элайза Кларк, FX) «Властелин колец» / «The Lord of the Rings» (Дж. Д. Пейн и Патрик Маккейн, Amazon) «Кобыла Исттауна» / «Mare of Easttown» (Брэд Ингелсби и Гэвин О«Коннор, HBO) «Сцены из супружеской жизни» / «Scenes from a Marriage» (Хагай Леви, HBO) «Подземная железная дорога» / «The Underground Railroad» (Барри Дженкинс, Amazon) «The Nevers» (Джосс Уидон, HBO)