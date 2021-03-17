Алексей Серебряков рассказал о возвращении из Канады в Россию

Актер Алексей Серебряков, известный по фильмам «Левиафан» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», вернулся в Россию из Канады. Об этом он рассказал изданию Super.

«Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — заявил артист. О причинах своего переезда обратно на родину он не рассказал. Вернулась ли вместе с Серебряковом в Россию его семья, также неизвестно.

Актер отказался отвечать на вопрос, в какой стране жить лучше. По мнению Серебрякова, подобные сравнения нелепы. Ранее артист признавался, что в Канаде дешевле жить.

Серебряков переехал в Торонто около девяти лет назад. Из‑за этого, а также из‑за своих высказываний о менталитете и псевдопатриотизме россиян, он неоднократно подвергался критике на родине.

В частности, в 2018 году актер дал интервью Юрию Дудю. В нем он заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве».