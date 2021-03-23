«Никто» Ильи Найшуллера: что думают о фильме американские критики

26 марта в США состоится премьера картины «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера. Это его первый фильм в американском прокате.

Некоторые западные критики уже прокомментировали картину. Портал Metacritic собрал 15 рецензий наиболее крупных изданий. Из них только одна — резко негативная.

Кратко пересказываем, что думают пять авторов американских СМИ про фильм Найшуллера.

Алонсо Дуральде — «TheWrap»

Дуральде, судя по всему, в восторге от фильма и настаивает на том, чтобы все читатели его посмотрели. Он уверен, что создателям удалось раскрыть темы русской мафии, людей с таинственным прошлым и максулинности, которая проявляется в использовании пистолетов и неспособности держать домашний очаг.

«„Никто“ — это более жестокая шутка, чем сатира, но между недооцененной игрой Боба Оденкирка, сюрпризами в сценарии Дерека Колстада (сериал „Джон Уик“) и озорной жестокостью Ильи Найшуллера („Хардкор Генри“), это удивительно динамичный и неизменно умный боевик, поднимающий планку жанра, в котором доминировали клоны Лиама Нисона», — пишет критик.

Критик отметил, что создатели фильма удачно подключили самоиронию и потому превзошли конкурентов в жанре. ДеФор считает, что в картине есть немного гипертрофированные сцены, но их можно простить, а режиссер вполне может сделать сиквел истории.

«Фильм не комедийный и не пародийный, но он хитро преподносит юмор на многих уровнях сразу. Тут и пара удачных визуальных гэгов, которые я вам не стану спойлерить, и иронично подобранные классические песни в саундтреке», — заявил Джон ДеФор.

Чак Боуэн — «Slant Magazine»

Чак Боуэн оставил самую негативную рецензию на фильм Ильи Найшуллера. Он уверен, что авторы картины приравняли мужественность к грубому насилию. Главный герой убивает людей без какой‑либо рефлексии и это только подтверждает теорию Боуэна о том, что боевик – фашистский жанр.

«Все происходящее в фильме настолько легковесно, что у Хатча даже нет никаких внутренних конфликтов. В истории даже не развивается сомнительная мысль о том, что возвращение к любимому делу может вернуть герою его сексуальную жизнь. Хотя эта тема поднималась даже в кино для всей семьи вроде „Суперсемейки“».

Эрик Кон — «Indiewire»

Критик назвал фильм «экшн-аттракционом, окутывающим кровавую жестокость воздушными цитатами». По мнению Кона, «Никто» — это расширение франшизы «Джона Уика», тем не менее он поставил достаточно высокую оценку.

«Джон и Хатч (главный герой „Никто“, — Прим. ред.) вполне могут существовать в одной и той же нелепой вселенной балетных потасовок и мужчин с каменными лицами. Независимо от того, дышат ли эти кинематографисты одним и тем же воздухом, они, безусловно, в гармонии борются за стойкость формулы действия», — пишет Кон, имея ввиду упор сценаристов больше на насыщенность эпизодов, чем на сценарий.

Оуэн Глейберман — «Variety»

Оуэн Глейберман заявил, что полтора часа фильма пролетают незаметно, но его нельзя назвать очень хорошим. Он отметил, что Боб Оденкирк отлично справился с главной ролью, тем более учитывая его опыт работы в боевиках.

«Хатч обладает не столько грубой силой, сколько неким смертоносным секретным опытом и безумным умением в прошлом, и Оденкирк показывает, как месть возвращает его к жизни. Сюжет „Никто“, одним словом, абсурден <…> Возможно, это метафора того, что чувствуют многие люди среднего класса. Однако было бы преувеличением слишком сильно заострять внимание на подобном триллере. Это просто картонная басня. Но когда разражается ультранасилие, появляется фильм», — отмечает критик.

Премьера фильма «Никто» в России состоялась еще 18 марта. Читайте рецензию «Афиши Daily» о том, что получилось, а что нет в американском дебюте Ильи Найшуллера от кинокритика Станислава Зельвенского.