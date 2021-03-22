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Пиар насильника или журналистская удача: в сети обсуждают интервью скопинского маньяка у Собчак

Семён Гудошников
Сегодня в 21:33

Ксения Собчак взяла интервью у Виктора Мохова — скопинского маньяка, который три с половиной года удерживал в подвале двух несовершеннолетних девушек, используя их как секс-рабынь.

Недавно Мохов вышел на свободу и заявил, что ему «по кайфу» быть в центре внимания. В интервью он сказал, что готов помочь зачать ребенка одной из своих жертв, что вину он свою искупил, и страдать всю жизнь не собирается.

Еще до публикации ролика послышалась критика в адрес Собчак. 16 марта ее вместе с Моховым заметили в ресторане «Сахар» в городе Скопин Рязанской области. В разговоре с Mash маньяк рассказал, что за интервью Собчак заплатила ему 50 тыс. рублей и купила мебель. Журналистка опровергла это и пообещала, что фильм будет не о Мохове, а о его жертвах.

Выход интервью разделил общественность. Одни обвинили Собчак в пиаре и помощи маньяку, другие похвалили ее за смелый поступок, назвав материал «журналистской удачей». Сама телеведущая заранее приготовилась к волне хейта.

«Я наперед знаю, что под этим видео будет много дизлайков и комментариев — „зачем вообще давать слово маньякам?“. Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что. Ведь когда замечательная журналистка Саша Сулим сделала интервью с ангарским маньяком для „Редакции“ (кстати, очень вам советую, это замечательная работа, поставлю ссылку в выпуск) никто не критиковал эту работу и не писал: как же можно говорить с убийцей? Но что позволено Сулим, не позволено Собчак. Люблю двойные стандарты моих критиков», — написала она.

Большинство комментариев под ее постом действительно негативные: «Такие люди диалога не достойны, он свой выбор в свое время сделал», «Это конечно дичь, еще на „Пусть говорят“ позовите, раскрутите его в медийном поле, пусть везде аккаунты заведет», «Очень жаль что вы потратили время на этого…».

На ютьюбе под роликом лайков почти в два раза больше — 18 тыс. против 9,8 тыс. дизлайков. Возмущение большинства комментаторов направлено на Мохова, а не на саму журналистку.

Соосновательница фонда «ТыНеОдна» Алена Попова обвинила Собчак в «создании звезды» из этого освободившегося «героя». «Как интересно у нас устроена система. Маньяк несколько лет держит в подвале и насилует школьниц, а потом выходит на свободу и становиться настоящей звездой. Вместо пожизненного срока, ему платят деньги, берут интервью, приходят в гости на чай известные люди. Не удивлюсь, если ему теперь предложат написать книгу, открыть музей и фонд, позовут в политику», — написала она в фейсбуке.

При этом Попова выступила против травли в отношении Ксении и призвала обсуждать саму «адскую ситуацию, когда маньяк и вышел, и у него тут бенефис».

Некоторые феминистки также встретили интервью критикой.

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