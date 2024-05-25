10 самых известных серийных убийц: на экране и в жизни

Этот материал впервые был опубликован на сайте «Афиша Daily» 24 июня 2016 года.
Джек-потрошитель
«Кабинет восковых фигур»
«Ящик Пандоры»
«Джек-потрошитель»
«Эпоха за эпохой»
«Убийство по приказу»
«Из ада»
«Доктор Стрейнджлав»
В жизни Маньяк всех времен и народов. Неизвестный, промышлявший в злачных районах Лондона между 1888 и 1891 годами. Жертвами его хирургически точного ножа стали около десяти женщин (в основном проститутки), у которых он вырезал внутренние органы. Прозвище Джек-потрошитель было ему присвоено после письма, автор которого взял на себя ответственность за убийства. Писем было много — с разными почерками и с жуткими орфографическими ошибками. Самое известное из них — так называемое письмо «Из ада», к которому была приложена почка одной из жертв. Однако большинство маньяковедов считают, что все это мистификация журналистов и подлинных писем от Джека-потрошителя не существует. Бытует множество версий того, кем же был Джек-потрошитель на самом деле, каждый вправе сам выбирать: свихнувшийся хирург, безумный писатель, сумасшедший польский эмигрант, мадам Рэд, внук королевы и даже Льюис Кэрролл. Кем бы он ни был, шуму он наделал столько, что споры не утихают до сих пор.
В кино Джек-потрошитель оказал огромное влияние на поп-культуру и, в частности, на кино — про него сняты десятки фильмов. Причем не только хорроры и триллеры, но даже и комедии. Потрошитель в качестве второстепенного персонажа появлялся еще на заре кинематографа в таких немых черно-белых фильмах, как «Кабинет восковых фигур» 1924 года и «Ящик Пандоры» 1929 года. В 1976 году Джека-потрошителя сыграл Клаус Кински в немецком «Джеке-потрошителе». В 1979 году Потрошитель отправился в будущее с помощью машины времени в фильме «Эпоха за эпохой», и в этом же году за маньяком гонялся Шерлок Холмс в фильме «Убийство по приказу». В 1988 году вышел забавный телефильм с Майклом Кейном. В 2001-м Джонни Депп разгадывал его личность в экранизации графических новелл Алана Мура и Эдди Кэмпбелла, названных в честь того самого письма «Из ада». В фильме «Плохая карма» Джек-потрошитель вовсе реинкарнируется в женское тело. Плюс у Стэнли Кубрика в фильме «Доктор Стрейнджлав» переполох с атомными бомбардировками устроил американский генерал, чье имя напрямую отсылает к Потрошителю — Джек Д.Риппер.
Карл Панцрам
«Убийца: Дневник убийств»
В жизни Злющий мизантроп, матерый тюремщик, крайне живучий дегенерат и один из самых лютых убийц-рецидивистов в истории Америки. На счету Панцрама десятки побегов из тюрем и целая одиссея жестоких убийств и изнасилований на нескольких континентах. Вырос в набожной многодетной семье немцев из Миннесоты, уже в восемь лет стал доставлять проблемы окружающим: пил, буянил, сбегал из дома и отказывался читать Библию. С одиннадцати лет стал завсегдатаем каталажек, где многократные унижения сделали из юного Карла весьма озлобленного мальчугана. Он скитался по стране, воровал, устраивал поджоги, а после того, как его обесчестили четверо бродяг, сам начал насиловать и убивать мужчин и детей. Панцрам попал в бесконечный круговорот арестов: его сажали в тюрьму, он сбегал, совершал новые убийства и грабежи, его снова сажали. В 1920 году после очередного побега Панцрам умудрился, сам того не зная, обворовать дом бывшего президента США Уильяма Тафта. Награбленную сумму потратил с умом — купил яхту и отправился в кровавый круиз. Убивая, насилуя и грабя всех на своем пути, доплыл до самой Африки, где скормил крокодилам шестерых туземцев. Вскоре его все-таки изловили полицейские, суд приговорил к смертной казни путем повешения. Перед восхождением на виселицу крикнул палачу фразу, ставшую знаменитой: «Шевелись, ублюдок! За то время, пока ты возишься, я успел бы повесить дюжину человек».
В кино «Убийца: Дневник убийств» — спродюсированная Оливером Стоуном экранизация подробной автобиографии, которую Панцрама заставил написать тюремный надзиратель. В фильме маньяк в исполнении звезды саги «Однажды в Америке» Джеймса Вудса предстает чуть ли не положительным персонажем — все устроено так, чтобы зритель начал сопереживать главному герою. Кровожадные убийства вынесены за скобки, сам же Панцрам выставлен как жертва кровавого режима надзирателей — старательный зэк, читающий книжки и поступающий по совести.
Эдвард Гейн
«Психоз»
«Молчание ягнят»
«Техасская резня бензопилой»
«Эд и его мертвая мама»
«В свете луны»
В жизни Легендарный кожевник из нищего городишки в Нью-Джерси. Вечно улыбающийся отшельник в канонической клетчатой кепке, которого все соседи считали не более чем безобидным чудаком. Детство Эда было окрашено криками набожной деспотичной матери, нравоучениями о всеобщем разврате, пьянством отца, тяжелой работой на ферме, травлей одноклассников и сексуальным удовлетворением, которое он испытал при виде зарезанной свиньи. Гейн был клинически одержим анатомией, взахлеб читал истории о зверствах нацистов и некрологи в газетах. Частенько рассказывал соседским детям выдуманные истории про пиратов и индейцев, уделяя особое внимание кровожадным подробностям. Однажды Эд даже имел неосторожность показать одному мальчику свою домашнюю коллекцию отрубленных голов (впрочем, когда ребенок сообщил об этом взрослым, никто ему не поверил). В 1957 году после пропажи местной продавщицы полиция наконец додумалась обыскать дом Эда и сразу же наткнулась на уйму жутких находок: от миски с человеческими носами до одежды и масок, изготовленных из женской кожи. Позже Гейн признался, что убивал жительниц городка, а по ночам выкапывал из свежих могил тела женщин среднего возраста. Скромник и чистоплюй Эд Гейн клялся, что не производил никаких сексуальных манипуляций с трупами, потому что «они слишком плохо пахли». Почти двадцать лет назад неизвестные дотла сожгли дом Эда Гейна. Известия о пожаре заключенный Гейн прокомментировал коротко: «Так и надо». Маньяк был признан невменяемым, он скончался тихой, смиренной смертью в психбольнице в 1984 году.
В кино Эд Гейн хоть был по историческим меркам довольно скромным убийцей, но взбудоражил кино он не хуже Джека-потрошителя. Гейн стал прототипом для самых известных киноманьяков. В 1960 году Хичкок снял свой знаменитый «Психоз» по роману Роберта Блоха, который был вдохновлен делом Гейна (сам писатель то признавал это, то отрицал). Маньяк Буффало Билл из фильма «Молчание ягнят» был собирательным образом сразу трех известных убийц: Эда Гейна, Теда Банди и Гэри Хайдника. В конце концов, великий хоррор «Техасская резня бензопилой» 1974 года и его киноманьяк Кожаное Лицо были навеяны именно деяниями Эда Гейна (хотя тот никогда не был в Техасе). В 1993 году Стив Бушеми снялся в трэш-комедии «Эд и его мертвая мама», где было немало отсылок и шуток по поводу пристрастий Гейна. Вменяемый байопик про Гейна сняли лишь в 2000 году — «В свете луны», где главную роль исполнил Стив Рейлсбек и все основные детали дела были сохранены.
Отреставрированная версия «Техасской резни бензопилой» (1974) в 4K-разрешении идет в российских кинотеатрах с 23 мая.
Зодиак
«Убийца Зодиак»
«Грязный Гарри»
«Зодиак», 2005
«Зодиак», 2007
«Семь психопатов»
В жизни Важная фигура для Америки 60–70-х и самый известный непойманный маньяк XX века. Душегуб без мотивов и явного почерка, приписывающий себе чужие убийства и сочиняющий зашифрованные письма для журналистов. История Зодиака началась с двойного убийства зимой 1968 года: неизвестный расстрелял на автомобильной стоянке влюбленную парочку студентов. Через год некто позвонил в полицию, грубым мужским голосом сообщил о местоположении новых трупов и добавил, что «тех детишек в прошлом году» тоже убил он. С лета 1969 года в калифорнийские газеты стали приходить письма с шифрами, угрозами, издевками над полицией и признаниями в совершенных убийствах. Вместо подписи значилась эмблема — крест с кругом, как у американской фирмы часов «Зодиак». С тех пор почти все письма убийцы начинались фразой «Это говорит Зодиак» и завершались этим знаком. Последней из подтвержденных расследованием жертв Зодиака стал застреленный в затылок таксист из Сан-Франциско. Полицейские быстро прибыли на место и даже якобы столкнулись с Зодиаком, но не заметили следов крови на непримечательном прохожем в очках. Позже Зодиак прислал в редакцию The Chronicle кусок окровавленной рубашки таксиста и шифр со своим подлинным именем, который никто не сумел разгадать. Письма продолжали приходить, зачастую почерк в них менялся, отчего следователи предположили, что это были липовые Зодиаки. До сих пор неизвестно, сколько именно убийств совершил непосредственно сам Зодиак, а сколько осталось на совести имитаторов. Выдвигались версии, что под брендом «Зодиак» действовала целая организованная банда.
В кино В 1971 году вышел ничем не примечательный триллер категории «B» «Убийца Зодиак», который рассказывал о похождениях Зодиака по свежим следам. В легендарном триллере «Грязный Гарри» образ циничного убийцы-интригана по прозвищу Скорпион, за которым охотится герой Клинта Иствуда, во многом списан с Зодиака — конечно, с массой вымысла, но основные детали узнаются. Скорпион захватил школьный автобус и в конце фильма получил по заслугам, тогда как реальный Зодиак лишь грозился расстрелять школьный автобус, а в итоге вовсе избежал справедливой кары.
В нулевых кинематографический интерес к Зодиаку вспыхнул с новой силой: в 2005 году вышел «Зодиак» с Джастином Чамберсом и Филипом Бейкером Холлом, а спустя всего два года более прославленный опус Дэвида Финчера с Джейком Джилленхолом и Робертом Дауни-мл. В комедии Мартина МакДонаха «Семь психопатов» постаревший истребитель серийных маньяков в исполнении Тома Уэйтса рассказал, что в молодости он вместе с женой зверски уничтожил Зодиака — когда тот разводил белых кроликов на ферме.
Тед Банди
«Осторожный незнакомец»
«Потрошитель»
«Незнакомец рядом со мной»
«Убийство на реке Грин»
«Адское наследие»
В жизни Сам термин «серийный убийца» впервые был использован именно в отношении Теодора Банди. С ранних лет Тед увлекался психологией, читал литературу о преступлениях на почве секса и пристрастился к порнографии. Вскоре в колледже, где он учился, стали пропадать молодые студентки. Банди жестоко убивал и насиловал девушек во многих городах США, чудом ускользая от полиции. От прочих маньяков отличался благопристойным социальным статусом и привлекательной внешностью, на которую клевали его жертвы. Девушки соглашались помочь красавчику со сломанной рукой (Банди использовал поддельный гипс) донести вещи до машины, а там Банди оглушал их ломом, насиловал и душил. В суде Тед был обвинен в двух убийствах, а уже потом всплыли доказательства еще около тридцати эпизодов. Впрочем, адвокат Теда Банди до сих пор уверяет, что Банди лично рассказывал ему о более чем сотне убитых человек, причем не только женщин. За время судебных разбирательств Банди успел совершить два побега: выпрыгнул из окна библиотеки, пока изучал там юридические книги для защиты в суде, а после второго ареста похудел и протиснулся в проделанное в потолке отверстие. За время второго побега успел учинить бойню в женском общежитии во Флориде. После вынесения смертного приговора еще несколько лет прожил в тюрьме, получая письма многочисленных поклонниц и раздавая кучу интервью. Банди даже успел жениться и зачать ребенка во время законных супружеских свиданий. Уже перед самой смертной казнью признался в обезглавливании, эксгумации и некрофилии, а также в том, что до такой жизни его довело увлечение жестким БДСМ-порно. Уже идя по коридору к электрическому стулу, Банди взял на себя ответственность за убийство еще одной 15-летней девушки.
В кино Первый байопик маньяка появился на телеэкранах в 1986 году, когда Банди был еще жив, — из‑за этого в фильме имена всех жертв (а также подруги Банди) были изменены. Двухсерийный «Осторожный незнакомец» рассказывал о том, что происходило с Тедом уже после того, как он начал убивать. Телефильм старательно избегал кровавых подробностей убийств и сосредоточился на теме двуличной жизни Банди. Актер Марк Хармон, исполнивший главную роль, был номинирован на «Золотой глобус». По словам адвокатов, Банди имел возможность посмотреть трансляцию этого фильма, но он предпочел проигнорировать эфир.
В 2000-е вышло сразу несколько фильмов, посвященных Теду Банди. Самым убедительным из них стал «Потрошитель», где Майкл Рейлли Берк сыграл улыбчивого студента в бабочке, который изо всех сил старается быть нормальным, хотя его тянет на извращения и убийства. По сюжету у Банди даже есть девушка, с которой он поддерживает отношения до своего первого ареста (в реальности Банди расстался с ней гораздо раньше). В фильме содержится достаточно реалистичная сцена казни на электрическом стуле. Еще здесь забыли, что во время своего второго побега Банди носил усы, — но эту деталь почему‑то упускают почти во всех фильмах про Банди.
В 2003 году вышла экранизация книги «Незнакомец рядом со мной», наиболее авторитетной биографии Банди. Ее написала репортер Энн Рул, которая была лично знакома с маньяком и даже работала вместе с ним в кризисном центре. Сюжет фильма сконцентрировался вокруг сложных приятельских отношений Рул (ее играет Барбара Херши) и Банди (Билли Кэмпбелл). В фильме, как и в книге, выдвигается теория, что Тед еще в подростковом возрасте убил 8-летнюю девочку.
В 2004 году был снят фильм «Убийство на реке Грин», посвященный одному любопытному факту из последних лет жизни Теда Банди. В 1984 году заключенный Банди изъявил желание помочь поймать другого маньяка — убийцу с Грин-Ривер, который уже два года держал в страхе Сиэтл. Банди обратился к знаменитому детективу Роберту Ресслеру (расследовал дела многих известных серийных убийц) и пообещал составить психологический портрет. Но, рассказывая про другого убийцу, Банди начинает выдавать себя с потрохами, озвучивать собственные мотивы и подробную информацию об своих нераскрытых убийствах.
В 2008 году сразу на видео вышла лента «Адское наследие», которая довольно сильно отличается от других фильмов о Банди. В фильме много сцен убийств, а Банди предстает циничным маньяком, который смеется над страданиями своих жертв. Сюжет фильма настаивает на том, что Банди стал женоненавистником после того, как его бросила любимая девушка.
Дэвид Берковиц
«Из темноты»
«Лето Сэма»
В жизни Пухлощекий «убийца 44-го калибра», который меньше чем за год методично застрелил на улице шесть человек и еще семерых ранил. Воспитывался в приемной еврейской семье, в детстве страдал пироманией и вел дневник своих странных наклонностей. Был на военной службе в Южной Корее, где его главным подвигом стала гонорея, полученная от первой любви. Эта болезнь и неуспех у женщин так разозлили Берковица, что он решил приобрести крупнокалиберный револьвер «Бульдог» и устроить охоту на людей. Под прицел попадались молодые привлекательные девицы или влюбленные парочки. Весь Нью-Йорк стоял на ушах, полиция пыталась найти убийцу даже при помощи экстрасенсов. Наконец, в июле 1977 года его вычислили по штрафу за парковку. При аресте он радостно приветствовал полицейских: «Ваша взяла! Но почему так поздно?» Под следствием Берковиц начал косить под сумасшедшего и нести бред: утверждал, что при помощи телепатии его заставлял убивать то ли сосед Сэм, то ли его черный лабрадор по кличке Харви, который лишь притворяется собакой, а на самом деле является неким демоническим существом. Полиция и СМИ стали называть его Сыном Сэма. Сам же Берковиц писал о себе: «Я — монстр, Вельзевул, пухленький бегемотик». На суде Берковиц был признан вменяемым и приговорен к 365 годам тюрьмы. В конце концов Сын Сэма признался, что врал о демонах и убивал из‑за половых комплексов. Сейчас Берковиц находится в тюрьме, проповедует христианство.
В кино В 1985 году на канале CBS показали телефильм «Из темноты», где шла речь о поимке серийного убийцы Дэвида Берковица. Роль маньяка исполнил Роберт Требор, детектива сыграл Мартин Шин, а в эпизодической роли засветился юный Чарли Шин.
Более известный фильм, в котором присутствует персонаж Берковица, — «Лето Сэма», поддерживающий теорию о том, что Берковиц сходил с ума от соседской собаки. При этом история маньяка является лишь фоном для основного сюжета, рассказывающего о распутных нравах бруклинской шпаны. Главную роль добродушного панка Ричи исполнил начинающий Эдриен Броди.
Джон Уэйн Гейси
«Поймать убийцу»
«Могильщик Гейси»
«Интервью с призраком»
«Дамер против Гейси»
«Уважаемый мистер Гейси»
В жизни Гомосексуал-насильник, толстый клоун-убийца с извращенными садистскими фантазиями. В детстве стал жертвой педофила и развратных действий. Свою патологическую любовь проявлял на всех местах работы — в морге приставал к трупам, в забегаловке KFC совращал мальчиков, в строительном бизнесе насиловал и убивал молодых рабочих. Несмотря на то что отсидел полтора года за растление малолетних, добился высокого социального статуса, занимался общественной деятельностью и благотворительностью, даже имел принадлежность к Секретной службе США. Но самое страшное — Гейси подрабатывал клоуном по имени Пого на детских утренниках. Маньяк жил двойной жизнью: делал добрые дела для города, успешно скрывая свое тюремное прошлое, а параллельно садистски насиловал и убивал подростков, которые приходили к нему на работу. Трупы сбрасывал в подвал, пока тот не переполнился. По итогам полиция обнаружила там двадцать девять трупов плюс четыре тела в реке. Во время суда Гейси шутил, что виновен только в содержании кладбища без лицензии. Также маньяк пытался выдать свои преступления за случайные убийства во время сексуальных игр или притвориться сумасшедшим. Однако Джона Уэйна Гейси приговорили к нескольким пожизненным срокам и к двенадцати смертным казням. Он всеми силами пытался избежать приговора: неустанно писал апелляции и настаивал, что Бог вернул ему гетеросексуальную ориентацию. В камере смертников рисовал портреты клоунов, к которым всегда был неравнодушен. Эти картины покупали различные галереи и частные коллекционеры — например, несколько работ клоуна-убийцы приобрел Джонни Депп. Гейси был казнен в 1994 году. Его последними словами стали: «Поцелуй меня в зад!»
В кино В 1992 году, еще при жизни Гейси, на телеэкраны вышел двухсерийный фильм «Поймать убийцу», который во всех подробностях раскрывал историю его поимки. Есть эпизод, где полиция для поиска маньяка позвала на помощь экстрасенса. Очень убедителен Майкл Райли в роли лейтенанта полиции, готового на все, чтобы прекратить этот нескончаемый кошмар.
В триллере «Могильщик Гейси» 2003 года убийцу-клоуна исполнил Марк Холтон, который поразительно похож на самого Гейси. Там акцент сделан на психологическом состоянии маньяка, его раздвоении личности, а не на кровавых похождениях. Также в фильме есть довольно запоминающийся образ — зловонный подвал Гейси, на запах из которого весь фильм жалуются соседи.
Из более экзотических примеров — мокьюментари-ужастик «Интервью с призраком» про то, как группа исследователей паранормальных явлений посещает дом Гейси и сталкивается с его призраком. В несмотрибельном комедийном трэше «Дамер против Гейси» клоны Джона Гейси и еще одного известного маньяка, Джеффри Дамера, сбегают из секретной правительственной лаборатории и продолжают свои кровавые похождения.
В том же году вышел более реалистичный фильм «Уважаемый мистер Гейси». В основе сюжета лежала история студента-психолога Джейсона Мосса, который решил разобраться в мотивах убийств Гейси и познакомиться с маньяком, пока его не успели казнить. Герой сначала переписывался с Гейси, потом созванивался, а затем, на свою беду, согласился на свидание с ним в тюрьме.
Джеффри Дамер
«Тайная жизнь Джеффри Дамера»
«Палач Дамер»
«Воспитывая Джеффри Дамера»
В жизни Гей-каннибал с шоколадной фабрики по кличке Милуокский монстр, жертвами которого стали семнадцать юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами. Большинство из них были чернокожими гомосексуалами, которых он насиловал, убивал (иногда последовательность менялась) и употреблял в пищу. С детства был замкнутым и скромным парнем, при этом интересовался анатомией мертвых животных и со школьной скамьи пристрастился к алкоголю (за пьянки его выгнали из университета и армии). Свое первое убийство Дамер совершил в восемнадцать лет — родителей не было дома, со скуки он пригласил домой несовершеннолетнего автостопщика, с которым они весело провели время. Когда приятель засобирался домой, Дамер ударил его гантелью по голове, задушил и расчленил. После армии у Дамера развились фантазии о сексе с мужчинами без сознания: он знакомился с парнями в гей-барах, накачивал их наркотиками, занимался сексом, убивал и фотографировал все это на Polaroid. Со временем у Дамера развились некросадистские наклонности, а также жажда экспериментов в области лоботомии (пытался создать зомби). Останки тел он растворял в 260-литровой бочке с кислотой. Дамер совершал свои безумства в «нехорошей квартире» № 213, а параллельно работал на местной шоколадной фабрике. При обыске квартиры следователи обнаружили фотографии расчлененных трупов, части человеческих тел и гамбургер с человеческим мясом. Милуокский монстр был приговорен к 957 годам тюремного заключения (в штате Висконсин нет смертной казни), но в 1994 году был убит чернокожим зэком во время уборки в душевой.
В кино За год до смерти Дамера по телевизору показали фильм «Тайная жизнь Джеффри Дамера», который написал и спродюсировал исполнитель главной роли Карл Крю (странный тип). История Дамера рассказывается от первого лица вкрадчивым закадровым голосом. Фильм содержит достаточно жесткие по тем временам сцены убийства под веселый синтипоп 1980-х. Так как ковали, пока горячо, история грешит множеством неточностей и вольностей: например, побег малолетнего лаосца из лап Дамера происходит днем, хотя в жизни этот случай произошел ночью.
Актер Джереми Реннер в начале своей карьеры исполнил главную роль в мрачном байопике «Палач Дамер». Авторы фильма старались не скатиться в бесхитростный рассказ о безумном монстре, а попытались изобразить обычного человека с реальными проблемами. При этом полностью вычеркнули из сюжета тему каннибализма. Из Реннера вышел достаточно обаятельный тихоня, со своими тараканами в голове и непреодолимым одиночеством в глазах. В сюжете появляется забавный чернокожий гей Родни, который влюбляется в Дамера (вроде как выдуманный персонаж, собирательный образ). Сюжет смешивает события из разных временных промежутков, убийства происходят в наркотической атмосфере красных комнат, для пущей живописности есть эпизод, где Дамер гоняется за вороном.
В 2006 году вышел сомнительного качества фильм «Воспитывая Джеффри Дамера», сюжет которого строится вокруг судьбы родителей Дамера уже после ареста Милуокского монстра в 1991 году. Родители узнают, что их сын оказался одним из самых страшных маньяков в истории США, но не знают, как с этим жить дальше. Ускользая от назойливых репортеров и клеветы, отец Дамера погружается в гущу флешбэков из детства Джеффри, за которые он винит себя — мол, не доглядел, что растил монстра. Фильм снят по мотивам книги «A Father’s Story», которую Лайонел Дамер выпустил за год до смерти сына-маньяка.
Ричард Чейз
«Неистовство»
В жизни Калифорнийский маньяк по прозвищу Дракула, употреблявший кровь и плоть своих жертв. Причем в такой изощренной форме, что детали хотелось бы опустить. Ричард вырос, как это водится у маньяков, в неблагополучной семье, где с малых лет насмотрелся на бесчинства родителей, да и сам не раз попадал под горячую руку. Еще будучи подростком, принимал наркотики и обследовался у психиатра. Потом пустился во все тяжкие: верил, что его кровь превращается в пудру, поэтому подпитывался кровью кроликов и крыс, рассказывал про нацистско-инопланетный заговор (даже свою мать обвинял в фашизме). Попал в психушку после того, как попытался ввести себе в вену кроличью кровь. Впрочем, довольно быстро оттуда вышел, так как, по мнению врачей, прошел успешное лечение. Спустя год после клиники приобрел пистолет и убил шестерых людей. Чейз вламывался в дома, убивал всех членов семьи и жестоко издевался над трупами. Свои кровавые деяния он совершал столь омерзительным способом, что на суде самым трудным было доказать его вменяемость. Когда его приговорили к газовой камере, Чейз скопил таблетки у себя под подушкой и покончил жизнь самоубийством.
В кино В 1987 году режиссер Уилльям Фридкин, который тогда уже прославился «Французским связным» и «Изгоняющим дьявола», взялся за фильм по мотивам дела Чейза. Фридкин собственноручно адаптировал историю Чейза под сценарий, где сюжет оставил довольно близким к реальности. В фильме маньяка зовут Чарли Рис, играет его гривастый красавец Алекс МакАртур. Герой работает на бензоколонке, живет вместе с нервной матерью (Грейс Забриски в своем излюбленном амплуа), упоминается его роман с девушкой. В реальности у Чейза все было немного иначе — в период убийств он перестал мыться, бриться, расчесываться и к тому же сел на «кровавую» диету, поэтому сильно исхудал и выглядел довольно паршиво. Еще известно, что Чейз был импотентом и мог получать удовольствие только от своих «кровавых игрищ». Также Фридкин досочинил для фильма забавную сцену, где маньяк под конвоем рассказывает полицейским про выпотрошенные кишки, когда ест вместе с ними пончики. Главный сюжет фильма строится не на поимке преступника, а на судебном разбирательстве, где прокурор в исполнении Майкла Бина добивается смертельной казни, а адвокаты хлопочут о невменяемости убийцы.
Чарлз Мэнсон
«Хелтер Скелтер», 1976
«Хелтер Скелтер», 2004
«Водолей»
В жизни Эксцентричный гуру хиппи-секты под названием «Семья», по приказу которого в 1969 году несколько учеников совершили череду жестоких убийств под девизом «Helter Skelter». По показаниям всех причастных, Мэнсон собственноручного никого не убивал, а лишь давал указания, поэтому вряд ли его можно называть серийным убийцей в прямом смысле слова. Чарли не везло с самого рождения: мать была несовершеннолетней алкоголичкой, которая залетела в шестнадцать лет от какого‑то солдафона; затем ее упекли в тюрьму, оставив Чарли жить с похотливыми родственниками (дядя зачем‑то переодевал его в женское платье). Дальше последовали приюты для несовершеннолетних, приводы в полицию, сутенерство и, в конце концов, десять лет тюрьмы. После отсидки Мэнсон основал на ранчо «Семью», где со всяческими отбросами общества увлекался музыкой, наркотиками, оргиями и дьявольскими мессами. Чарли называл себя срединным существом между Иисусом и дьяволом и рассказывал, что получил послание о грядущей войне между черной и белой расами через песню «Helter Skelter» группы The Beatles. Однажды ночью в 1969 году Чарлз Мэнсон собрал нескольких сообщников из «Семьи» и приказал убить всех людей в особняке по указанному адресу, напутствуя учеников словами «Время пришло, «Хелтер Скелтер». Под ножи убийц попала беременная киноактриса Шэрон Тейт (жена Романа Поланского) и несколько ее приятелей. Уже на следующий день «Хелтер Скелтер» повторился снова: Чарли Мэнсон и его подельники устроили кровавую резню еще в одном доме.
Когда убийц повязала полиция, они вырезали у себя на лбу косой крест в знак протеста. Семь членов «Семьи», включая Мэнсона, были приговорены к смертной казни в газовой камере. Однако вскоре приговоры смягчили на пожизненное заключение. Даже за решеткой престарелая легенда продолжала притягивать к себе юных поклонниц, на одной из них он даже почти успел жениться, но и та оказалась проходимкой, искавшей себе славу и выгоду, — после смерти она хотела завладеть его трупом и выставлять в стеклянном гробу за плату.
В кино В 1976 году, когда банда Чарлза Мэнсона еще была у всех на слуху, по книге прокурора Винсента Бульози и Курта Гентри «Helter Skelter» сняли трехчасовой телефильм со Стивом Рейлсбеком в роли Мэнсона. В 2004 году по этой же книге поставили более смотрибельный телефильм, где образ Мэнсона на экране воплотил актер Джереми Дэвис. Как и в жизни, в фильмах Мэнсон никого собственноручно не убивает, а выступает организатором. Также, по версии книги Бульози и обоих фильмов, главным мотивом резни в доме музыкального продюсера Терри Мелчера стала затаенная злоба Мэнсона на то, что когда‑то тот отверг его песни. Впрочем, сам Мэнсон решительно отрицает такие домыслы.
Собственно, сериал «Водолей» тоже лепит из Мэнсона некоего барда-неудачника, который с завистью смотрит на достижения более успешных обитателей особняков. Кроме того, сериал настаивает на бисексуальности Чарли — его искусительские способности направлены не только на заблудших нимфеток, но и на мужчин. Еще одна отличительная деталь: в сериале, кажется, хотят показать, что Мэнсон все-таки сам участвовал в убийствах, мол, на самом деле руки у него давно уже по локоть в крови. По крайней мере новые серии второго сезона нашпигованы эпизодами, в которых Мэнсон непосредственно присутствует в доме, где убили Шэрон Тейт и остальных.