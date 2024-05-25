10 самых известных серийных убийц: на экране и в жизни

В жизни Сам термин «серийный убийца» впервые был использован именно в отношении Теодора Банди. С ранних лет Тед увлекался психологией, читал литературу о преступлениях на почве секса и пристрастился к порнографии. Вскоре в колледже, где он учился, стали пропадать молодые студентки. Банди жестоко убивал и насиловал девушек во многих городах США, чудом ускользая от полиции. От прочих маньяков отличался благопристойным социальным статусом и привлекательной внешностью, на которую клевали его жертвы. Девушки соглашались помочь красавчику со сломанной рукой (Банди использовал поддельный гипс) донести вещи до машины, а там Банди оглушал их ломом, насиловал и душил. В суде Тед был обвинен в двух убийствах, а уже потом всплыли доказательства еще около тридцати эпизодов. Впрочем, адвокат Теда Банди до сих пор уверяет, что Банди лично рассказывал ему о более чем сотне убитых человек, причем не только женщин. За время судебных разбирательств Банди успел совершить два побега: выпрыгнул из окна библиотеки, пока изучал там юридические книги для защиты в суде, а после второго ареста похудел и протиснулся в проделанное в потолке отверстие. За время второго побега успел учинить бойню в женском общежитии во Флориде. После вынесения смертного приговора еще несколько лет прожил в тюрьме, получая письма многочисленных поклонниц и раздавая кучу интервью. Банди даже успел жениться и зачать ребенка во время законных супружеских свиданий. Уже перед самой смертной казнью признался в обезглавливании, эксгумации и некрофилии, а также в том, что до такой жизни его довело увлечение жестким БДСМ-порно. Уже идя по коридору к электрическому стулу, Банди взял на себя ответственность за убийство еще одной 15-летней девушки.