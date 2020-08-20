К старту нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек» про серийного убийцу, живущего вполне обычной жизнью в типичном российском городке, вспоминаем сериалы о буднях маньяков, которыми могут оказаться вполне «хорошие люди», — сосед, коллега по работе, муж и даже продавец в книжном магазине.

«Красный райдинг: 1974–1983» («Red Riding: In the Year of Our Lord»), 2009 Невероятная трилогия о природе абсолютного зла в небольшом городе

Три разных режиссера экранизируют рассказы британца Дэвида Писа о небольшом городе, в котором из каждой трещины на асфальте сквозят беспросветность и мрак. А настоящим убийцей становится не маньяк с топором, а скорее сам город. Истории из трех разных десятилетий в итоге складываются в невероятную мозаику о природе абсолютного зла. И главным его носителем оказывается даже не убийца, а домохозяйка, закрывающая окно ровно в тот момент, когда за ним кого‑то глушат по голове. Примерно о том же, но в гораздо менее эстетской манере любил говорить режиссер Балабанов.

«Декстер» («Dexter»), 2006–2013 Современная классика сериалов про серийных убийц, которых мы сразу знаем в лицо

Декстер — судмедэксперт в полиции Майами — в свободное от работы время убивает маньяков, чью вину суд вряд ли когда‑нибудь сможет доказать. Как и положено сложносочиненному антигерою, убийства он совершает в соответствии со строгим моральным кодексом. Если детективы исчерпывают себя, их спасает психологизм: Декстер — что твой Раскольников, только в жарком Майами взамен промерзлого Петербурга, отсюда и больший расчет с большей жестокостью. Хотя и саспенса сериалу не занимать: редкий случай, когда спойлеры могут по-настоящему испортить просмотр.

«Мотель Бейтсов» («Bates Motel»), 2013–2017 Приквел «Психоза» Хичкока про подростка, маму и придорожную гостиницу

Телеприквел «Психоза» Хичкока (который, как известно, снят по мотивам романа Роберта Блоха) — настолько вольный, что его действие перенесли в наше время. Современный подросток Норман Бейтс (Фредди Хаймор из «Хорошего доктора») со своей матерью Нормой (Вера Фармига) переезжают в прибрежный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа в мотеле со знакомыми очертаниями из фильма 1960 года. Разумеется, Бейтсам придется столкнуться с недружелюбными местными жителями, наркобандитами, маньяком, орудующим под самым боком, и прочими неприятностями. Одно из самых заметных отступлений от оригинала — у Нормана появляется сводный брат. «Мотель Бейтсов» то и дело ходит по краю хорошего вкуса, но неизменно удерживает равновесие остроумной игрой с оригиналом и жанровыми догмами. Так, главная находка — решение поместить в центр истории не Нормана, а его мать. Наудачу ее играет одна из самых эффектных исполнительниц в жанре ужасов Вера Фармига.

«Крах» («The Fall»), 2013–2016 Маниакальное слияние и поглощение с Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнаном

Начальник отдела сыскной полиции Стелла Гибсон (Джиллиан Андерсон) вместе с группой детективов охотится за серийным маньяком (Джейми Дорнан), терроризирующим Белфаст и окрестности. Один из лучших сериалов про маньяков в 2013 году снял молодой бельгийский режиссер для британского телевидения. Как и положено маньякам, главный герой ведет двойную жизнь: днем он психолог средней руки и красавец-семьянин, ночью — душегуб в балаклаве, извращенец и искусный взломщик. Не менее привлекательна в образе карьеристки-феминистки Джиллиан Андерсон, с возрастом становящаяся только краше. Весь сериал буквально пропитан сексуальным напряжением, которое ловко эксплуатируется создателями шоу на экране.

«Саутклифф» («Southcliffe»), 2013 Зыбкое четырехчасовое зрелище о банальности зла в маленьком британском городке

Четырехчасовая драма, которую снял для британского ТВ неофит сандэнсовского инди-кино, режиссер «Марты Марси Мэй Марлен», продюсер «Саймона-убийцы» — Шон Деркин. Действие разворачивается в вымышленном приморском городке Саутклифф, где на фоне тихой провинциальной жизни и живописно плохой погоды один из местных жителей вдруг хватается за автомат и расстреливает сограждан. Деркин устраивает взбучку зрительским ощущениям, задает психологически неудобные вопросы, зловещим тоном рассказывая о природе человеческого зла. Сюжет скачет во времени то вперед, то назад (до и после массового убийства), все пристальней всматриваясь в глаза обитателей Саутклиффа. Шон Харрис, который в «Прометее» мутировал в Чужого, играет ветерана с грустными глазами, который вдруг тоже превращается в монстра; Рори Киннир, который в «Черном зеркале» совокуплялся со свиньей, предстает в образе журналиста; Анатол Юсеф, которому не дали разыграться в «Подпольной империи», показывает высший класс в роли вдовца. Для поклонников «Игры престолов» в сериале есть Джозеф Демпси, а для фанатов «Молокососов» — Кая Скоделарио.

«Мастер побега» («The Escape Artist»), 2013 Судебная драма про адвоката, который берется за дело маньяка с гадкой улыбкой

Мини-сериал выходца из «Черного зеркала» Брайана Уэлша — разыгранная как по нотам трехсерийная судебная драма. Десятый «Доктор Кто» Дэвид Теннант играет первоклассного адвоката без единого проигрыша в суде, который берется за дело маньяка с гадкой улыбкой и любовью к птичкам (Тоби Кеббелл), а маньяк тем временем берется за него самого. Сказать новое слово в жанре судебной драмы задача непосильная, но Уэлш сумел раскидать все обязательные сюжетные повороты так, что они работают безотказно. Если ищете что‑то стоящее на три часа, вам сюда.

«Риллингтон-плейс» («Rillington Place»), 2016 Тим Рот в роли «газового маньяка» из 1940-х

Мини-сериал про нашумевшего британского убийцу Джона Кристи, который в конце 1940-х изнасиловал и убил беременную жену своего квартиранта, затем оклеветал его, чтобы за это убийство повесили несчастного соседа, а вскоре убил свою жену и еще трех женщин. Его прозвали «газовый маньяк», так как он использовал газ для усмирения своих жертв. Тим Рот в роли непримечательного серийного убийцы с залысиной. Жену маньяка играет Саманта Мортон, соседа — Нико Мираллегро.

«Марчелла» («Marcella»), 2016–2020 Британская полицейская с провалами в памяти расследует серию взаимосвязанных убийств

Помимо Скандинавии лучшие детективы традиционно продолжает поставлять Британия. Казалось бы, здесь их выпускают пачками примерно с одними и теми же выходными данными: отставной полицейский путается в своих личных проблемах, маньяк с узнаваемым почерком спустя годы снова объявляется в городе, а погода по-прежнему хмурая. Зато в таком бесконечном потоке проясняется главное: крутые сериалы находят свою индивидуальность даже в самых тривиальных декорациях. Пускай кажется, что видел это уже сотню раз, но удовольствие здесь получаешь от сдержанной интонации, нюансов в характерах и свербящего чувства тревоги. Примерно как «Мистер Робот» чеканно микширует уже знакомые киномотивы, так же и «Марчелла» претенциозно проходится по букварю всех детективов. Все на месте, саспенс сопровождает сюжет из точки А в точку Б, но при этом сериал не боится делать шаг в сторону и пускать воздух в сюжет. По мизансценам это больше всего похоже на «Мост», «Валландера» и «Убийство на пляже», что неудивительно — за сериалом стоят примерно те же люди. Заглавную полицейскую с синдромом Халка (впадает в ярость, а потом ничего не помнит) играет прекрасная Анна Фрил из «Мертвых до востребования». В сумме — отличное пополнение в коллекцию любимых британских головоломок.

Смотреть Netflix

«Ты» («You»), 2018–2021 Сериал про маньяка из ближайшего книжного магазина, рассказанный от первого лица

Прогремевшая на Netflix экранизация одноименной серии романов Кэролайн Кепнес про маньяка из книжного магазина, который преследовал возлюбленную, собирая всю информацию из ее социальных сетей. «Декстер» и «Талантливый мистер Рипли» одновременно для поколения миллениалов. Сериал во многом состоит из закадровых комментариев маньяка — Джо Голдберга, который работает менеджером в книжном магазине, но у него есть и тайная жизнь: он одержим любовью и готов буквально на все (в том числе убийство) ради нее. Во втором сезоне убийца переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Смотреть Netflix

«Хороший человек», 2020 Никита Ефремов и Юлия Снигирь в сериале Константина Богомолова о том, сколько насилия скрывают нормальные люди

Детектив по мотивам дела ангарского маньяка. Московская следовательница (Юлия Снигирь) приезжает в провинциальный город расследовать пропажи женщин, которые участились в последнее время, но полицейские закрывали на это глаза. Ей неохотно помогает местный коллега (Никита Ефремов) с репутацией хорошего человека, сын мультипликаторов. Основой для нового сериала Константина Богомолова («Содержанки») послужило громкое дело ангарского маньяка Михаила Попкова, жертвами которого стали более 80 женщин. Детали были изменены, но в кадре останутся знакомые элементы дела. Также авторы не будут юлить и скрывать личность маньяка — с самого начала зрители будут знать, кто убийца. Поэтому главным двигателем сюжета станут бытовые мотивы серийного убийцы и то, насколько близко к нему приблизится героиня Снигирь со своими тараканами в голове.