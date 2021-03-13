В рубрике «Мимо проката» кинокритик Станислав Зельвенский отслеживает самые заметные вышедшие фильмы. Эдди Мерфи в продолжении «Поездки в Америку», Мел Гибсон в «Дне курка», фем-квир в «Мире грядущем», русская мафия в боевике с Ольгой Куриленко, а также апокалипсис по-британски «Школа отменяется навсегда».

«Поездка в Америку 2» («Coming 2 America»)

Наполовину сиквел, наполовину, как всегда в таких случаях, ремейк комедии Джона Лэндиса 1988 года, одного из главных хитов золотого периода Эдди Мерфи. Сюжет такой: спустя 30 лет принц Аким выясняет, что во время знаменательной поездки в Нью-Йорк от него забеременела одна легкомысленная женщина, и теперь в Квинсе у него есть взрослый сын. А принцу, у которого три дочери, как раз срочно нужен наследник; соответственно, на это раз американец, наоборот, едет в Африку, и тоже с перспективой свадьбы. Это не столько кинофильм, сколько капустник : песни, пляски, возвращение знакомых лиц (удачным образом все артисты живы, включая Джеймса Эрла Джонса) и знакомых шуток (начиная, разумеется, с «королевский пенис чист»). Плюс новое поколение афроамериканских звезд, плюс камео ветеранов от ансамбля Salt-n-Pepa до Моргана Фримена, плюс развивающий свой комедийный дар Уэсли Снайпс («Поездку» поставил тот же режиссер, что и «Меня зовут Долемайт»). Положа руку на сердце — это очень, очень плохо, и выглядит, в общем, как неудачная SNL-овская пародия на «Черную Пантеру» с натужными остротами на злобу дня. С другой стороны, все на экране так явно хорошо проводят время, что если настроиться соответствующим образом, это может сойти и за guilty pleasure.

«Мир грядущий» («The World to Come»)

Участник венецианского конкурса (где он, впрочем, получил только «квир-льва»), второй фильм живущей в Америке (с Брейди Корбетом) норвежки Моны Фастволль. Дело происходит в середине XIX века на американском северо-востоке. Персонажа, в общем, четыре, две живущие по соседству пары фермеров: Кэтрин Уотерстон замужем за Кейси Аффлеком (у них от дифтерии умерла дочка), Ванесса Кирби — за Кристофером Эбботтом. Аффлек холодный и печальный, Эбботт — вообще тиран, и на этом фоне у Уотерстон и Кирби начинается роман. Это фильм неброско живописный и чрезвычайно литературный: сценарий сочинили два пожилых писателя по рассказу одного из них. Всю дорогу в лесной тишине мы слушаем закадровый голос героини Уотерстон, ведущей дневник, героиня Кирби пытается сочинять стихи, они обмениваются письмами и даже устно предпочитают общаться сложноподчиненными предложениями. Поиск синонимов, поиск слов и смыслов оказывается в одном ряду с поиском любви, дефицит которой остро ощущается в обоих домах. По большому счету, это вообще не «лесбийский» фильм (хотя, несомненно, женский), он про чувства против рутины, против удушающе незыблемых жизненных обстоятельств, против снега, против истории. Несмотря на конъюнктуру, «Мир» — слишком тихое, умное и, наверное, бесстрастное кино , чтобы привлечь такое же внимание, как, скажем, куда менее талантливый «Портрет девушки в огне», но оно забирается под кожу и не спешит оттуда вылезать.

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«Часовой» («Sentinelle»)

Французский нетфликсовский боевичок в модном жанре фемсплуатации. Героиня Ольги Куриленко по имени Клара возвращается из Сирии с посттравматическим расстройством и начинает патрулировать Ниццу в рамках операции «Часовой» (это вооруженные до зубов военные, которых можно наблюдать в последние годы на французских улицах). Но уже через пару дней они с сестрой идут в ночной клуб, где сама героиня удачно оказывается лесбиянкой, а сестра путается с компанией русских, ее избивает и насилует на своей вилле олигарх Кадников, и Кларе приходится за нее жестоко мстить. Единственная радость, и то сомнительная в таком контексте — регулярно звучащая русская речь, причем Куриленко говорит, конечно, чище, чем гнусный Кадников в исполнении бельгийского артиста по фамилии Набокофф (якобы дальнего родственника писателя). В остальном это угнетающее, тупое зрелище , изнурительное даже в своем щадящем хронометраже: драка в сортире, убийство вилкой, много скупых слез и ходьбы по улице. Если хочется чего‑то в такой стилистике и с русским духом, лучше пересмотреть что‑нибудь из наследия Майкла Дудикоффа.

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«Школа отменяется навсегда» («School’s Out Forever»)

Апокалипсис по-британски: в закрытой школе для мальчиков. Пятнадцатилетнего Ли выгоняют из школы Святого Марка за шутки и марихуану, но тут начинается страшная эпидемия, и похоронив отца, он возвращается обратно. Вскоре группе детей и паре взрослых приходится, попутно решая внутренние конфликты, держать в величественном школьном здании оборону от банды из соседнего городка. Недорогая ладная экранизация подростковой трилогии, спродюсированная нишевым английским издательством Rebellion где‑то рядом с видеоиграми и комиксами. Черная комедия, политическая притча и тин-триллер на тему конца света, «Повелитель мух» встречается с «Ходячими мертвецами» (хотя зомби, и вообще ничего сверхъестественного, тут нет), и уже вместе они передают привет ковидной реальности. Сценарий не без слабых мест, но фильм — бойкий, кровавый и, главное, регулярно удивляющий.

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«День курка» («Boss Level»)

И вновь — «временная петля» (на что намекает незамысловатый каламбур прокатчиков). Матерый экс-спецназовец (Фрэнк Грилло) бесконечно проживает тяжелое утро, в котором за ним гоняется — пока не настигает — толпа колоритных убийц, от азиатки с мечом до карлика с динамитом. Постепенно выясняется, что это как‑то связано с его давно оставленной женой (Наоми Уоттс), которая работает в военной лаборатории под руководством планирующего что‑то дурное мужчины (Мел Гибсон). А вот, для разнообразия, отличная идея: «день сурка» как экшен, но не блокбастер вроде «Грани будущего», а среднебюджетный комедийный боевик категории «Б», в котором ежедневной попытке выжить найдена идеальная метафора — уровень компьютерной игры (где Мел Гибсон выступает в небольшой роли босса как в буквальном смысле, так и в геймерском). У Грилло (не говоря уж про Гибсона) — масса олдскульного обаяния, Джо Карнахан, несмотря на неровную карьеру, остается умелым экшен-постановщиком, и в целом это превосходное безмозглое развлечение , которое слегка портит разве что вялый финал.

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