«По наклонной» («Cherry»)

В 2007 году молодой человек чрезвычайно болезненной наружности (Том Холланд), не слишком шифруясь, грабит банк. Потом действие откатывается на несколько лет назад, чтобы мы поняли, как он дошел до такой жизни. Выясняется, что в колледже герой влюбился, а когда его подруга (Кьяра Браво) объявила, что переезжает в Канаду, с горя записался в армию (она тут же передумала, но было уже поздно), отправился медиком в Ирак, вернулся с посттравматическим расстройством, стал употреблять все более тяжелые опиоиды (подруга подсела тоже) и, наконец, превратился в грабителя.

Первое, конечно, что приходит в голову, что братья Руссо, начинавшие с маленьких комедий, но известные всем как постановщики «Мстителей» и «Капитанов Америка», специально выбрали такой мрачный реалистический материал, чтобы заявить миру: мы серьезные авторы, не «Марвелом» единым . То же касается и Холланда: в распространенной в Голливуде манере артист, к которому прилепилась маска миляги-супергероя, стремится как можно более демонстративно ее сбросить (вспомним еще недавний «Дьявол всегда здесь»).

На самом деле все не совсем так. Это 140-минутное полотно — не столько отказ от «Марвела», сколько попытка приспособить его мегаломанскую оптику к чуть более человеческим нуждам. В данном случае — к экранизации модной полуавтобиографической книги Нико Уокера, миллениала, который, скорее, в духе иксеров, сидя в тюрьме, описал свой роман с героином. Название книги и фильма — «Черри», то есть, прямо скажем, «Целка», — армейская характеристика безымянного главного героя, чью невинность в итоге разрушают не столько наркотики, сколько жестокое и равнодушное государство, система.