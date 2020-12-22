Еще «Глубже!»: порно и фильм Михаила Сегала в спецпроекте «Афиши Daily»

То, что порно — это не так просто, ясно уже давно. Мы решили сравнить вымысел с реальной жизнью и обсудили фильм с Евой Эльфи — популярной порнозвездой из России. Кажется, Ева — топ-кинокритик, которого мы заслужили. Вместе с полноценной рецензией на «Глубже!» советуем изучить большое исследование о предпочтениях россиян в порно, из которого можно сделать самые что ни на есть глубокие выводы. Кроме того, автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николай Чумаков поговорил с режиссером фильма Михаилом Сегалом, а также сделал для нас два примечательных теста, где нужно отличить обычные фильмы от роликов с возрастным рейтингом 18+. Это тоже оказалось не так-то просто.