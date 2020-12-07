3 декабря в онлайн-кинотеатре Okko стартует прокат российской комедии «Глубже», рассказывающей о театральном режиссере, который решает снимать порно. Специально для «Афиши Daily» xHamster подготовил инфографику о предпочтениях россиян в порно, а автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николай Чумаков ее проанализировал.

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Россияне сидят дома и смотрят «анал»

Наиболее популярным запросом россиян к концу 2020 года остается «анал». Еще в 2017 году конкурент xHamster — Pornhub — показал, что жители России чаще остальных категорий интересуются именно анальным сексом. Осенью 2020 года xHamster также демонстрировал «облако популярных запросов» в российских регионах: слово «анал» соотечественники ищут так же часто, как видео с русскими актерами и актрисами. В топ-5 категорий вошли такие классические запросы, как «домашнее», «русские», «крупные девушки» и «русское домашнее с разговорами» . Это полностью продолжает тенденцию на отказ массового зрителя от просмотра роликов от студий с профессиональными актерами в пользу тех, кто снимает сам и из дома. В конце 2019 года самым популярным запросом на Pornhub стало именно «домашнее порно».

Неудивительно, что с наступлением пандемии тенденция продолжилась: десятки студий, стриптиз-клубов и продакшенов в США и Европе приостанавливали свою работу из‑за коронавируса, поэтому секс-работники перешли на удаленку. Сервис по продаже откровенных роликов и фото OnlyFans отчитывался, что в марте сервис получил 3,5 млн новых регистраций, 60 тыс. из них стали авторами. В России с особенной любовью относятся к порно, сделанному непрофессионалами . Самой популярной актрисой из России на Pornhub стала Ева Эльфи (Eva Elfie) — девушка вошла в топ-5 секс-работниц со всего мира, снимая ролики на iPhone со своим парнем. Другими большими звездами стали актрисы с русскими корнями Solazola и Sia Siberia, также снимающиеся в домашних условиях. В десятку запросов вошли и такие слова, как «арабское», «куколды» и «мама и сын». Последние две категории вписываются в общую тенденцию: последние несколько лет наибольшее количество просмотров набирают ролики с мужским подчинением или псевдоинцестом (когда сексом занимаются сводные родственники, stepsiblings).

Постарше любят подольше

По данным xHamster, быстрее всех ролики на порносайте смотрят россияне в категории от 18 до 24 лет. Причем мужчины справляются меньше чем за 8 минут, а вот девушкам нужно почти 9 минут . Дольше всех порно смотрят граждане старше 45 лет: у мужчин в этом возрасте на просмотр уходит не меньше 11 минут, а вот женщины в этом возрасте в целом справляются за 10 минут. Замерять время пользователя на сайте — это стандартная практика для порносайтов. Так, в 2017 году Pornhub узнал, что пользователи с Кавказа смотрят порно быстрее всех, а на Дальнем Востоке задерживаются дольше, чем по всей стране.

Меньше брутальности, больше женской силы​ Отдельно эксперты xHamster выделили категории, которые стали меньше интересовать российских пользователей. Одновременно с ростом тренда на домашние ролики упал интерес граждан к «брутальному» сексу, то есть с элементами БДСМ: придушиванием, шлепками и связыванием. Также снизилось количество запросов на ролики с дилдо и участием европейских секс-работников. Эти показатели также отражают тенденцию на общую феминизацию порно . Как сообщал Pornhub, главные тренды в порно последних двух лет — это фемдом (женская доминация) и «женское порно», то есть снятое с учетом интересов зрительниц и с участием режиссерок и сценаристок. Толчком к этому в 2020 году также могли послужить скандалы внутри порноиндустрии. В феврале мир поразила история студии Girls Do Porn, чьи сотрудники с помощью обмана, наркотиков и алкоголя заставляли девушек заниматься сексом на камеру. А к концу года петиция за запрет Pornhub собрала более полумиллиона подписей из‑за того, что сайт плохо справляется с модерацией роликов, упуская изнасилования и детское порно.

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Эту тенденцию подтверждает еще одна инфографика — наиболее быстрорастущих категорий роликов на xHamster. На первом месте с большим отрывом запрос российских зрителей на «мускулинных женщин» — чаще всего в таких видео девушки доминируют над мужчинами и не стесняются применить силу. Неожиданным открытием стал запрос «upskirt», когда в роликах присутствует элемент подглядывания . Чаще всего это видео из общественного транспорта или публичных мест, где мужчины снимают под юбками и платьями прохожих. Но бывают и студийные видео, когда мужчина или женщина прячется за дверью и подглядывает за сексом других людей. Кстати, за так называемый upskirting в Шотландии и Британии можно получить реальное административное наказание, так как подглядывание преследуется по закону.

Джина Джерсон — одна за всех И главная инфографика — самые популярные порноактрисы в России. Только одну строчку из десяти заняла девушка с русскими корнями : Джина Джерсон (Gina Gerson), чье настоящее имя — Валентина Лашкеева, снимается в порно около 10 лет и стала настоящей легендой для поклонников категории «русские». Новым звездам жанра вроде Джии Лиссы (Jia Lissa) и Евы Эльфи (Eva Elfie) пока не удалось заработать такую же популярность. В остальном десятка актрис почти полностью повторяет аналогичную статистику от Pornhub. Миа Халифа, ливанка по происхождению, не снимается уже больше трех лет, но до сих пор держит лидерство. Следом за ней идет Лиза Энн (Lisa Ann) — самая возрастная секс-работница в списке, которая тоже давно на пенсии. Райли Рид (Riley Reid), много лет занимающая верхние строчки топа на Pornhub, на xHamster проиграла еще одной классической актрисе — Мие Малковой (Mia Malkova). Из мужчин только одному удалось влезть в список — это Джорди Эль Ниньо Полла (Jordi El Nino Polla), южноамериканский актер, который благодаря внешности подростка и роликам с возрастными женщинами собирает миллионы просмотров на всех порноресурсах.

Статистика xHamster еще раз показывает, что Россия — не какая‑то обособленная территория, а часть мировой картины интересов.

Россияне любят домашнее и искреннее порно, интересуются роликами с соотечественниками и на родном языке, тянутся к табуированному и неоднозначному вроде псевдоинцеста и принимают тренд на феминизм.

Отдельно хотелось бы напомнить и о порно для ЛГБТК-людей. Еще в сентябре xHamster узнал, где в России чаще ищут гей-порно — это было исследование по следам новых законодательных инициатив по ограничению прав гомосексуалов и скандала из‑за мороженого «Радуга». И здесь россияне тоже не отстают от Запада. Гей- и транс-порно смотрят не только в Москве и Петербурге, но также в Краснодаре, Екатеринбурге, Уфе, Якутии и Казани.