3 декабря в онлайн-кинотеатре Okko вышла российская комедия «Глубже!» о съемках порно с необычными сюжетами. По просьбе «Афиши Daily» автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николай Чумаков составил тест, где нужно отличить кадр из обычного ситкома от ролика с возрастным рейтингом 18+.
партнерский материал
Начнем с простого: где тут ситком про медицину?
Дальше!
Два кадра. Двое мужчин. Две ситуации. Где кадр из порно?
Дальше!
Обе девушки получили большую популярность после этой роли. Но какая — за роль в ситкоме?
Дальше!
Правильно ответить на этот вопрос сможет только человек, родившийся до 2000 года. Где здесь порно?
Дальше!
На этих скриншотах — две легенды. Смотри не перепутай. Где тут фильм?
Дальше!
Полицейские в сериалах и порно — крайне популярная профессия. Отличить будет сложно. Выберите, где тут порно.
Дальше!
А теперь лучший грим. Где тут ситком?
Дальше!
Ну это самый простой вопрос! Где тут порно?
Дальше!
Повышаем уровень сложности! Что из этого — фильм?
Дальше!
Это последний вопрос, и уровень сложности — «эксперт». Сможешь отличить одно от другого по одному лишь пейзажу? Выбери, где тут порно.
Дальше!
Смотрите новый фильм «Глубже!» (16+) в онлайн-кинотеатре Okko