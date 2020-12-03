— Как твоя работа сегодня? — О, неплохо. Мы получили нового клиента, и банк получит много денег. — Что за клиент? — Я не могу тебе сказать. Это конфиденциально. — Ой, давай. Почему нет? — Нет, я не могу. В любом случае, как твоя сексуальная жизнь?

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