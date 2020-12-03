3 декабря в Okko состоялась премьера российский комедии «Глубже». Картина рассказывает о режиссере театра, который из‑за безработицы начинает снимать порно. Автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николай Чумаков составил тест не для слабаков. Нужно отличить диалог из обычного фильма и картины с возрастным рейтингом 18+.
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— Как твоя работа сегодня? — О, неплохо. Мы получили нового клиента, и банк получит много денег. — Что за клиент? — Я не могу тебе сказать. Это конфиденциально. — Ой, давай. Почему нет? — Нет, я не могу. В любом случае, как твоя сексуальная жизнь?
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— Вижу, ты застряла здесь, малышка. — Моя машина сломалась, нужна помощь. — Может, мне проверить твой двигатель… — Под моим двигателем ты имеешь в виду мою вагину? — Чего? — Ой, ничего, я просто… — Нет! Я имел в виду двигатель!
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— I'ma go out the same way I came in. — How? — I was born by the snatch, and I wanna die by the snatch.
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— Дрочи мой *** [член] себе в рот. Я знаю, ты любишь отсасывать. — Я плохая девочка! Я люблю отсасывать у мужчин!
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— Это Япония. — Э-э, похоже на то… Я могу… Здесь видно… — Хочешь потрахаться? — Да. — Было весело. — То, что нужно! — Можем наверстать упущенное. — Да. — Пиво есть? — Конечно. В холодильнике.
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«Сделайте мне одолжение, одевайтесь и уходите. Не говорите другим девушкам об этом, вы просто целовались, окей?»
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— Ага, и когда ты в подъезде уже моему бывшему сосала, это тоже просто взгляд? — Ой, да вы уже давно расстались. — Благодаря тебе! — Да ты сама его бросила! — Вместо того чтобы считать всех моих парней, которым ты сосала, лучше бы пошла помыла посуду.
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— Будешь умницей? — Конечно, буду. — Серьезно, будь умницей. — А что, обычно все плохо?
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— Как ты это смотришь? — А как ты смотришь тупые мелодрамы? — Не сравнивай кино и порнуху, Джон. Фильмам «Оскары» дают. — Есть и порнопремии.
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— Кристина и Мадлен говорили мне, что ты охотник на пиратов. Я мечтала встретиться с настоящим охотником на пиратов. — Я просто человек. Великий, но всего лишь человек. — Ты такой сильный!
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