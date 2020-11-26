Брюс всемогущий: все, что нужно знать про Брюса Ли и его сериал «Воин»

27 ноября исполняется 80 лет со дня рождения Брюса Ли — человека, опередившего свое время. В связи с этим мы решили разобраться, как великий мастер пришел к успеху. Для этого мы изучили жизненный и творческий путь Ли, который оказался сложен, а местами — по-настоящему тернист. Составили путеводитель по стилю актера, который был не только учителем боевых искусств, но и закоренелым модником. Сделали тест по артистическим способностям Ли, которые, поверьте, удивят вас, а также проверили снятый по его идее сериал «Воин» (18+) на историческую достоверность — так, из этого разбора вы узнаете, кто такие тонги, почему они вели войну между собой и сколько в шоу комиксности.