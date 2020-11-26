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Брюс всемогущий: все, что нужно знать про Брюса Ли и его сериал «Воин»
Брюс Ли — актер, мастер боевых искусств, философ, человек-загадка. Он открыл Западу Восток, придумал свой боевой стиль и ушел в расцвете сил. Его кинонаследие невелико, но до сих пор кинематографисты всего мира продолжают черпать в нем вдохновение, а старые задумки мастера (такие, например, как сериал «Воин») наконец получают воплощение на экране.
27 ноября исполняется 80 лет со дня рождения Брюса Ли — человека, опередившего свое время. В связи с этим мы решили разобраться, как великий мастер пришел к успеху. Для этого мы изучили жизненный и творческий путь Ли, который оказался сложен, а местами — по-настоящему тернист. Составили путеводитель по стилю актера, который был не только учителем боевых искусств, но и закоренелым модником. Сделали тест по артистическим способностям Ли, которые, поверьте, удивят вас, а также проверили снятый по его идее сериал «Воин» (18+) на историческую достоверность — так, из этого разбора вы узнаете, кто такие тонги, почему они вели войну между собой и сколько в шоу комиксности.
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