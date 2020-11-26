Брюс Ли посмертно продолжает погружать зрителя в китайскую культуру и знакомит с жестокой историей чайнатауна Сан-Франциско. Сериал «Воин» (18+), снятый по его идее, открывает завесу над кровавыми событиями XIX века, и рассказывает о «войне тонгов». Вместе с Okko и Amediateka разберем историческую достоверность сериала.

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«Воин» мог выйти еще в начале 1970-х, когда Брюс Ли пытался договориться о запуске сериала со студией Warner Bros. Предполагалось, что проект будет совмещать жанры вестерна и фильмов о кунг-фу, а сам Брюс Ли собирался сыграть главную роль. Однако он сразу получил отказ: руководители студии в то время не могли представить себе успешный сериал, главным героем которого был бы азиат . Лишь спустя полвека задумка Брюса Ли получила достойное воплощение во многом благодаря его дочери Шэннон Ли, которая выступила исполнительным продюсером сериала. «Воин» получился, безусловно, зрелищным и стильным: бои на кулаках, ножах и топорах поставлены в сериале как надо, а интриги между тонгами почти не уступают «игропрестольным». Но как у сериала с исторической достоверностью? Давайте разбираться. Немного истории Что вообще такое эти тонги и откуда они взялись? Так с XIX века называли закрытые сообщества китайских иммигрантов в США и Канаде. Представьте себе: вы простой и честный китаец, который не от самой хорошей жизни решил попытать удачу на Западе. Прибываете вы в условный Сан-Франциско, а там вместо шанса на новую жизнь вас встречают тумаками и унижениями. Что бы вы сделали? Шансом на выживание станет только объединение с братьями по несчастью. Так на фоне разгула расизма и страшной безработицы а территории городов США появились китайские кварталы, а внутри них — организации, помогающие землякам с трудоустройством и жильем. Но, как это часто водится, такие сообщества довольно быстро эволюционируют в суровые преступные группировки и целые кланы.

Тонги довольно быстро перешли к рэкету, торговле опиумом, организации подпольных казино и, конечно же, проституции. Последний вид деятельности был особенно прибылен для тонгов, ведь пропорции населения были, мягко скажем, аномальные: на десять мужчин в китайском квартале Сан-Франциско в то время приходилась лишь одна женщина! А, как известно, дефицит женщин неминуемо ведет к борьбе за них . И борьба была нешуточная. Многие войны между тонгами начинались даже не из желания захватить власть, а именно из‑за «камня преткновения всех мужчин». К примеру, после того как представители кланов Хоп Синя и Сюй Синя не поделили местную красавицу, переулки Чайнатауна превратились в место страшных побоищ. А что, в кино все правда? Те, кто уже смотрел «Воина», наверняка задавались вопросом: «Но разве могло быть столько жертв, как в сериале? Наверняка создатели в этом плане преувеличили». В этом как раз «Воин» вполне реалистичен: за время войн тонгов население чайнатауна в Сан-Франциско уменьшилось — вдумайтесь! — с 25 тысяч человек до всего 14 тысяч. Этой затянувшейся кровавой бане положило конец лишь мощное землетрясение 1906 года, которое разрушило большинство борделей, казино и других ключевых точек для тонгов. Исторические прототипы персонажей Пожалуй, больше всего на свой исторический прототип похож персонаж хитроумной сутенерши А Той. Настоящая А Той также была на редкость образованна и харизматична и уже вскоре после прибытия в Сан Франциско обрела нехилую славу и стала управляющей в борделе на Пайк-стрит.

Оливия Ченг в роли А Той

Дерзкий Ян Цзюнь, наследник основного тонга в сериале, был списан с Фун Цзин Тойя, более известного как Маленький Пит. Этот проворный юнец стремительно завоевал уважение среди криминалитета и возглавил свой клан уже в двадцать пять лет. В одной из потасовок Маленький Пит, по словам очевидцев, положил аж пятьдесят врагов. Ждем таких же подвигов и от Ян Цзюня!

Некоторые англосаксонские персонажи «Воина» также являются интерпретацией исторических фигур. К примеру, манипулятор Уолтер Бакли списан с реально существовавшего Кристофера Августина Бакли . Настоящий продукт своей эпохи, он умудрялся успешно совмещать работу адвоката и держателя салуна , хотя по-настоящему остался в истории как серый кардинал и кукловод войны тонгов. И, конечно, нельзя обойти вниманием главу ирландской мафии в сериале, Дилана Лири. Этого сурового громилу списали с Дениса Кирни , любимца работяг и главного агитатора за прекращение иммиграции китайцев.

© Дин Джаггер в роли Дилана Лири

Общий антураж Стоит отдать авторам должное, художественная постановка в «Воине» вызывает чистый восторг. Это как раз тот случай, когда удалось одним ударом убить двух зайцев: с одной стороны воссоздать живописнейшую эпоху, с другой — местами преувеличить ее красоту для большей зрелищности. Съемки проходили не в Сан-Франциско, а — вы удивитесь — в Южной Африке, в Кейптауне. Вместо зеленых экранов создатели героически выбрали олдскульный путь и выстроили масштабные декорации. Вот что рассказал «Афише Daily» казахский каскадер Ерден Телемисов из группы Nomad Stunts, который участвовал в съемках «Война»: «Думаю, было бы тяжело погружаться в атмосферу прошлого, если бы все было снято на «зеленке» . Продюсеры решили строить полноразмерные декорации. На территории Cape Town Film Studios построили настоящий городок, Сан-Франциско конца XIX века. Рядом поставили два парусных корабля, силуэты которых вызвали наше удивление, когда мы первый раз приехали на студию».

Действительно, на экране все это выглядит впечатляюще. Местами все же некоторые зрители могут ощутить, что авторы слегка перебарщивают с красотой картинки. К примеру, таких просторных борделей с высоченными потолками попросту не могло быть в чайнатауне XIX века . Ну а про чересчур современные костюмы женских персонажей вроде кожаных брюк Май Линь или высоченного разреза от бедра госпожи А Той и говорить нечего. Однако все это обуславливается тем, что «Воин» вовсе не претендует на абсолютную достоверность. Создатели сериала, в частности шоураннер Джонатан Троппер, признавались, что хотели добавить больше комиксности в проект, нежели придерживаться строгого реализма.

В итоге у них с успехом получилось усидеть на двух стульях, одним из которых была удачная передача эпохи того времени, а второй — зубодробительный стильный боевик в духе Брюса Ли.