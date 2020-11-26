В самом разгаре второй сезон сериала «Воин» (18+), снятого по идее Брюса Ли, — мастера боевых искусств, который открыл кунг-фу западной аудитории. По такому случаю вместе с Okko и Amediateka предлагаем протестировать актерскую игру Ли в рубрике «Кинопробы»: чем больше вы угадаете его эмоций, тем более вероятно, что перед вами отличный актер.
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Сцена из «Большого босса». Что Брюс Ли играет в этом фрагменте?
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А что он изображает в этом эпизоде?
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Что происходит в этой сцене «Кулака ярости»?
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Усложняем. Какое желание отыгрывает здесь Брюс Ли?
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Брюс Ли в «Пути дракона». Что видите?
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А что тут демонстрируют Брюс Ли и Чак Норрис?
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Что переживает герой Брюса Ли в этом фрагменте из «Входит дракон»?
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Какая эмоция в этом эпизоде?
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Теперь внимательно присмотримся к сцене из «Игры смерти».
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