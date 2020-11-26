В октябре в рамках подписки Amediateka в Okko вышел второй сезон «Воина» (18+) — сериала о шаолиньском воине на Диком Западе, идею которого в 1970-е придумал Брюс Ли. «Афиша Daily» показывает еще одну сторону личности не только актера и мастера единоборств, но и любителя стильных образов.

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Очки-авиаторы

В конце 1960-х очки-авиаторы, созданные в свое время для ВВС Соединенных Штатов, вновь стали набирать популярность. Правда, их милитаризм уменьшился, а вот оправа, напротив, стала шире. Брюс Ли носил авиаторы чуть боле гламурной формы почти регулярно и в сочетании с другими атрибутами (той же рубашкой с переплетением) превращал стиль милитари в диско.

Рубашки с широким воротом

Несмотря на сдержанный образ Ли, по некоторым его нарядам можно было бы составить гид по главным трендам 1970-х. Один из них, однозначно, рубашки к размашистыми воротниками поверх пиджаков. Примечательно, что Брюс выбирал не только классические сочетания темного костюма и белой сорочки, но и смело надевал яркие пиджаки поверх цветочных рубашек.

Джинсы клеш

Высокая талия, клеш от колена и ремень с массивной пряжкой — с одинаковым успехом в таком наряде мог ходить и отрицательный герой вестерна, и мастер восточных единоборств. В отличие от нынешних тенденций, вряд ли Ли упрекали в недостатке маскулинности, или высокой посадке брюк, или каблуков на сапогах.

Спортивная майка и строгие брюки

Второе место по популярности среди всех нарядов Брюса Ли занимает классическая пара — белая майка и строгие черные штаны. Иногда актер затягивал талию специальным поясом или выбирал брюки с высокой посадкой — благо в конце 1960-х они вошли и в мужскую моду. Сочетание формальной одежды — к классическим брюкам часто добавлялись и совершенно не спортивные ботинки — с майкой стало почти что каноническим для героев боевиков конца 1970-х и начала 1980-х.

Голый торс

Но главным составляющим стиля Брюса Ли, разумеется, было его точеное тело. Возможно, поэтому на большей части фотографий актер изображен с голым торсом. Мускулы были его рабочим инструментом и остались предметом восхищения множества поклонников и последователей в наши дни.