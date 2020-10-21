Приближаясь к своему сорокалетию, Лора ( Рашида Джонс ), умная, красивая, очень обеспеченная женщина, живущая на Манхэттене с безупречным мужем Дином ( Марлон Уэйанс ) и двумя очаровательными дочерьми, чувствует экзистенциальную неудовлетворенность. Ей нужно писать книгу, а та не пишется. Возможно, что‑то не так в браке: Лора даже начинает подозревать, что Дин, успешный бизнесмен, вечно пропадающий в командировках и окруженный молодыми коллегами, ей изменяет. Тут на пороге появляется Лорин отец Феликс ( Билл Мюррей ), арт-дилер и плейбой на пенсии, знающий по именам всех жителей Нью-Йорка до седьмого колена, и предлагает проследить за предположительно неверным мужем.

Любой кинозритель — психоаналитик поневоле , но не обязательно, прямо скажем, расстилать кушетку, чтобы заметить, что все творчество Софии Копполы следует воспринимать в контексте ее отношений с великим папашей; это все равно, что сообщить Вуди Аллену, что он еврей с фиксацией на сексе и смерти. К чести Копполы, сама она этого ничуть не стесняется, и вот пожалуйста: «Последняя капля» (не худшая, в общем, попытка перевести алкогольный каламбур «On the Rocks»), еще один фильм про героиню, чью чрезвычайно привилегированную, но эмоционально непростую жизнь в значительной степени определяет отцовская фигура.

И как прозрачно намекает постер, на котором моложавая Джонс (дочь не менее колоритного культурного деятеля) сидит в баре с Биллом Мюрреем, это некоторым образом ремейк «Трудностей перевода» — или привет им, или разоблачение. Во всяком случае, легкий инцестуальный оттенок , который присутствовал в токийских приключениях, здесь ближе к поверхности: не случайно Лору неоднократно принимают за подружку Феликса, и есть даже сцена — шуточная, конечно, но многозначительная, — где они изображают целующихся влюбленных.

Героиня стала на пару десятилетий старше, как и сама Коппола (у которой, к слову, тоже двое дочерей), но снова не уверена в том, чего хочет и как быть. Любопытно получилось с мужем (неожиданный кастинг одного из братьев Уэйанс): изменник или нет, он с самого начала показан как, с одной стороны, чистый ангел, а с другой — родственник Джованни Рибизи из «Трудностей» (тот в свою очередь — суррогатный Спайк Джонз). И он может быть каким угодно заботливым и нежным, но в том, как она, творческая личность с богатым внутренним миром, смотрит на него, бодрого трудоголика, хвастающегося какими‑то филиалами и приростом пользователей, сквозит легкая, но несомненная снисходительность. Он, очевидно, стартапер, self-made man, это так вульгарно, — она-то родилась с деньгами, папа торгует Хокни и Саем Твомбли.