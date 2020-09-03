Фрэнсис Форд Коппола выпустит версию «Крестного отца 3» с альтернативным финалом

Американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола выпустит в декабре измененную версию фильма «Крестный отец 3», сообщил Deadline.

Коппола собирается поменять начало фильма, а также представить альтернативную концовку. Ленту, которой в этом году исполнится уже 30 лет, отреставрируют перед показом в кинотеатрах. Картина выйдет под названием «Марио Пьюзо, «Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне»».

Режиссер неоднократно говорил о своем желании перемонтировать «Крестного отца 3», неоднозначно принятого зрителями и критиками. Ранее Коппола рассказывал, что хотел бы укоротить ленту на 14 минут и изменить ее название. По словам постановщика, фильм — не третья часть саги, а скорее кода, эпилог и комментарий к первым двум картинам.

Фильм «Крестный отец» вышел в 1990 году. Он рассказывал о семье 60-летнего Майкла Корлеоне, который пытался порвать с криминальным прошлым и найти преемника для своей империи.

Дочь Фрэнсиса Форда Копполы София недавно выпустила трейлер своей новой картины «Последняя капля» («On the Rocks»). Фильм можно будет посмотреть уже в октябре в кинотеатрах и на платформе Apple TV+.