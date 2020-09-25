Станислав Зельвенский — о новых приключениях в семье Шерлока Холмса, которые вышли сразу на Netflix.

На самом исходе викторианской эпохи в поместье английской глубинки растет девочка по имени Энола (Милли Бобби Браун). Отец давно умер, старший брат Шерлок (Генри Кэвилл) работает в Лондоне частным детективом, самый старший брат Майкрофт (Сэм Клофлин) работает на правительство, так что Энолу в одиночку воспитывает мать Эвдория (Хелена Бонэм-Картер). Делает она это в прогрессивном феминистском духе, обучая Энолу стрельбе из лука, химии и джиу-джитсу и объясняя, что никто ей не нужен, особенно мужчины. В день 16-летия дочери Эвдория куда‑то пропадает и Энола сама отправляется в Лондон ее искать, сбежав из‑под опеки братьев, которые хотят отправить ее в интернат, и повстречав по пути юного маркиза (Луис Партридж), тоже скрывающегося от семьи. Милли Бобби Браун в роли младшей сестры Шерлока Холмса : афиша насколько немудреная, настолько и беспроигрышная. Энола — не только тезка (к счастью, не полная) самого знаменитого бомбардировщика, но и анаграмма; Enola — Alone, в том смысле, что все сама. Персонаж появился в нулевые в серии подростковых книжек некой Нэнси Спрингер (у нее еще есть серия про дочку Робина Гуда). Браун их прочитала малышкой, а приблизившись к совершеннолетию уже в роли влиятельной фигуры шоу-бизнеса, и спродюсировала. Сценарист — плодовитый драматург Джек Торн, недавно адаптировавший другую книжку про смелую девочку, «Темные начала». Постановщик — Гарри Брэдбир, анонимный человек с британского телевидения, снявший «Дрянь».

Трейлер «Энолы Холмс»

Как и в «Дряни», героиня то и дело ломает «четвертую стену», обращаясь прямо в камеру — и этот прием перестает радовать очень быстро. «Энола», продукт Legendary Pictures, предназначалась для большого экрана, и очутилась на «Нетфликсе» из‑за пандемии, но, вообще говоря, там ей самое место. Фильм выглядит достаточно дорого, но пресно, и в нем практически нет сцен, которые лучше смотрелись бы в кинотеатре — скорее наоборот: Лондон там казался бы еще более нарисованным. Несмотря на лихорадочный «киношный» монтаж и аэросъемки, по режиссерской мысли это ближе к телесериалу, чем к Гаю Ричи (что не обязательно плохо, конечно). Равно как содержание ближе к «Нэнси Дрю» или «Веронике Марс», чем к Артуру Конан Дойлу: пол и возраст героини, и связанные с этим переживания, куда важнее рудиментарной, в лучшем случае, детективной интриги. В «Эноле» как бы два параллельных расследования: одно касается суфражисток-террористок и не заканчивается вообще ничем (возможно, с расчетом на сиквелы), а второе — упомянутого маркиза, сбежавшего, кажется, не из родительского замка, а из бойз-бенда. Сама загадка, в общем, на ползатяжки , зато маркиз разом служит Эноле квазиромантическим интересом, собеседником, чтобы она иногда отворачивалась от камеры, и щеночком (овечкой, если воспользоваться метафорой самой героини), которого надо спасать. Шерлок — персонаж второго плана, и кастинг Кэвилла, конечно, вызывает вопросы: непонятно, зачем Холмсу еще и выглядеть, как кукла Кен , оставьте что‑нибудь другим. Усатому зануде Майкрофту приходится отдуваться за весь патриархат и классовое общество. Впрочем, именно симпатяга Шерлок выслушивает лекцию о своих привилегиях от угнетенной черной женщины, официантки и мастера боевых искусств. Тема прав человека и женского освобождения проходит через «Энолу», как несложно догадаться, красной нитью — порой изящно, чаще нет. Зато, например, благодаря color-blind-кастингу Лестрейда играет прекрасный артист Адиль Ахтар.

© Netflix

Все это было бы тяжело, если бы не чудесная Браун — единственный, по большому счету, но серьезный аргумент в пользу фильма . Она как‑то невпопад все время кривляется, и смотреть на это неизменно весело; даже и перспектива продолжений не кажется совсем печальной (особенно если там будет поменьше Бонэм-Картер с ее анаграммами). Вообще, страшно интересно, в кого Браун вырастет и кого будет играть в дальнейшем, там могут быть разные варианты. В «Эноле» она справляется со множеством сложных задачек: например, выглядеть самую малость влюбленной. И даже без особых потерь выходит из поразительного случая сценарной и режиссерской глухоты: Энола (это если и спойлер, то микроскопический) по ходу дела убивает одного третьестепенного персонажа. Поступок, без которого Шерлок Холмс как‑то обходился всю карьеру, если не считать известную драку с Мориарти, но с которого авторы посчитали нужным начать путь 16-летней девушки. Что ж, это те же авторы, что заканчивают фильм (и это уж точно не спойлер) оптимистическом монологом о светлом будущем, которое принадлежит нам, на фоне панорамы Лондона — начала, напомним, XX века.

5 / 10 Оценка

Станислава Зельвенского