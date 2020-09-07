Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составили кинорасписание по дням.

Понедельник, 7 сентября «Любовь между строк» («Gut gegen Nordwind»)

Романтическая история об отношениях в эпоху мессенджеров и голосовых сообщений. У Эми (Нора Чирнер) случайно завязывается онлайн-роман с приятелем по переписке, которого зовут Лео (Александер Фелинг). Немецкая мелодрама, снятая по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Даниеля Глаттауэра. Поскольку со времени написания романа технологии сильно ушли вперед, герои картины будут общаться не только по электронной почте, но и с помощью мессенджеров (однако этот нюанс вряд ли сильно изменит основную идею картины, которая заключена в вопросе: выдерживает ли онлайн проверку офлайн-встречей?).

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Вторник, 8 сентября «Настоящее будущее»

Российский киноальманах, в котором новеллы идут не друг за другом, а переплетаются между собой, а сквозной линией выступает соцопрос про будущее, который проводит студентка на улицах Москвы. Несмотря на довольно простой, даже студенческий, концепт, это неплохо снятые и разыгранные истории с правильной корневой системой, уходящей куда‑то в сторону кино в стиле «Кинотавра». Фильм, начинающийся с выстрела в голову, предлагает столь же головокружительную карусель сюжетов, переключая между собой, казалось бы, банальные сюжеты про влюбленность, секс на работе и коллекторов, но без лишнего передергивания. В проекте приняло участие впечатляющее количество актеров, причем не только в кадре (Сергей Бурунов, Владимир Вдовиченков, Юлия Александрова, Михаил Тройник, Анна Котова-Дерябина и другие), но и в режиссерском кресле — в режиссуре себя попробовали актеры Алексей Розин, Ольга Дибцева, Григорий Калинин, Артем Семакин и Валерий Полиенко. Сквозную роль сыграла Ана Джавакишвили из грузинской ленты «А потом мы танцевали» — будущее открытие для российского кино (запоминайте, снимайте). Примечательно и то, что ее папу сыграл заметный режиссер Бакур Бакурадзе.

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Среда, 9 сентября «Дружить по-русски!» («Inséparables»)

Французский взгляд на русского мошенника по фамилии Путин. Молодой чернокожий французский жулик Мика (Ахмед Силла) попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Там он знакомится с эксцентричным заключенным, который воплощает в себе все стереотипы о русских. Во-первых, его зовут Владимир Путин (Альбан Иванов). Во-вторых, он берет шефство над Микой и помогает ему выжить в непростое время. Когда же Мика выходит из тюрьмы, он начинает новую, честную жизнь, заводит девушку, однако и тут тюремный друг не дает ему покоя: врывается, как ураган, и переворачивает все вверх дном. Дебютный фильм режиссера Варанта Суджяна представляет собой не совсем типичную французскую комедию — с ярко выраженным русским колоритом.

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Четверг, 10 сентября «Королева»

Возвращение ученицы Алексея Учителя Таисии Игуменцевой, которая в 2012–2013 годах засветилась на Каннском кинофестивале с комедиями «Дорога на…» и «Отдать концы». Школьная романтическая комедия о блогерке, спортсменке и просто первой красавице класса Насте, которая привыкла к всеобщему вниманию в школе. Однако, когда в класс приходит новенький интересный мальчуган и проходит мимо Насти, это становится первым звоночком к ее любовному перевоплощению. Зумерский ромком к началу учебного года с кучей визуальных отсылок к блогерской мишуре. Татьяна Струженкова в главной роли — будущая звезда и наша Эмма Стоун, которая тоже начинала со школьных комедий вроде «Отличницы легкого поведения».

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«Мой создатель» («Archive»)

Неожиданно приличная научная фантастика. Дебют британского художника Гэвина Ротери, который, в частности, был дизайнером в фильме «Луна 2112». О чем иногда вспоминаешь (когда забываешь про «Из машины»): гениальный механик (Тео Джеймс) в не слишком далеком будущем третий год сидит в одиночестве на заброшенной научной базе в японских лесах. Формально он выполняет какую‑то работу для корпорации, а на самом деле мастерит робота, в которого хочет загрузить сознание своей жены (Стейси Мартин), погибшей в аварии. На первый и даже второй взгляды — очередная философская туфта про сингулярность и законы робототехники с неправдоподобно красивыми людьми. Но этому фильму стоит дать шанс: он, как выяснится со временем, не совсем то (или даже совсем не то), чем кажется. И умнее, и глупее, и уж точно интереснее. Да и смотреть одно удовольствие: заснеженный лес, лаборатория, какие‑то киберпанковские злодеи. Выглядит все очевидно в десять раз дороже реального бюджета. Не исключено, что это один из тех фильмов, что вроде не имеют успеха, а спустя годы обнаруживаются в подозрительно большом количестве народных списков любимого сайфая.

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Пятница, 11 сентября «Сила стихии» («Force of Nature»)

Сносная «бэшка» про копов и бандитов, которые из‑за разбушевавшейся стихии оказались в одной лодке. Совершенно дурацкий, но нескучный триллер — типичная категория B, хотя вроде и со звездами. В Пуэрто-Рико во время страшного урагана в многоквартирном доме встречаются разочарованный в жизни полицейский (Эмиль Хирш) с амбициозной напарницей, изнывающий от болячек экс-коп (Мел Гибсон) с дочерью-врачом (Кейт Босуорт), а также вооруженная банда, которая пытается украсть бесценную коллекцию картин, припрятанную одним из жильцов. Плюс потомственные нацисты и дикие животные. Не так весело, как прошлогодний «Капкан», но совсем не так грустно, как может показаться на первый взгляд. Много непредумышленно смешного, например трагический флешбэк в прошлое Хирша, который случайно пристрелил свою подружку. У Мела Гибсона (вокруг длинного языка которого сейчас очередной скандал) роль колоритная, но небольшая.

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Суббота, 12 сентября «Вечность между нами» («Endless»)

Романтика о конце летних каникул, поиске себя и той поре, когда молодые люди поступают в университет, а значит, вынуждены расстаться или держать связь на расстоянии со своими вторыми половинками. Молодые влюбленные — художница Райли и мотоциклист Крис — переживают из‑за подступающих отношений на расстоянии, ведь Райли уезжает учиться на юриста в другой город. Для юных сердец это сродни погибели, поэтому по сюжету ранняя смерть главного героя из‑за автомобильной аварии выступает метафорой того, как сохранить светлое чувство даже на далеком расстоянии (даже по ту сторону жизни). Дальше начинается реальный тинейджерский рип-офф «Привидения» с Патриком Суэйзи про общение и любовь с призраком, включая собственную версию сцены с гончарной глиной.

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Воскресенье, 13 сентября «Амулет» («Amulet»)

Весьма необычный хоррор из программы «Сандэнса-2020» — режиссерский дебют актрисы Ромолы Гарай («Последние дни на Марсе»). Томас (Алек Секэряну), бывший солдат, а ныне лондонский бездомный, с подачи участливой монахини попадает на попечение в прогнивший дом, где живет забитая девушка Магда (Карла Юри из «Бегущего по лезвию 2049») и ее умирающая мать на чердаке. Томаса кормят гуляшом, а он взамен берется чинить дом и латать унитаз. Чем больше Томас сближается с Магдой, тем больше теряет связь с реальностью и понимает, что это странное место как‑то завязано с его прошлыми грехами, демоном и амулетом, который он нашел в земле.

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«Поезд в Пусан» («Busanhaeng»), расширенная версия

Один из лучших фильмов ужасов 2016 года, «Поезд в Пусан» Ен Сан Хо, в этом году обзавелся сиквелом, поэтому для тех, кто хочет глубже погрузиться во вселенную зомби-франшизы, авторы выпускают расширенную версию первой части. Обещают дополнительные эпизоды, которые раскроют некоторые секреты и дадут новые подсказки, связав фильм со второй частью.