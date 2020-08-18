Первым крупным экшен-фильмом в открывшихся кинотеатрах станет сиквел южнокорейского «Поезда в Пусан», который, помимо прочего, выйдет в форматах IMAX и ScreenX. Это завершение трилогии фильмов Ен Сан Хо («Станция Сеул», «Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан-2: Полуостров»). Станислав Зельвенский — о ленте, которую хотели взять на Каннский фестиваль.

В Южной Корее из‑за утечки вируса случился локальный зомби-апокалипсис; кто успел, сбежал, пока страну не окружили тотальной блокадой. Военный (Кан Дон Вон) пытался вывезти сестру и ее семью на последнем пароходе в Японию, но спас, так получилось, только зятя. Спустя четыре года оба они сидят в трущобах Гонконга и мучаются одновременно синдромом выжившего и тем, что стали людьми второго сорта, от которых все шарахаются. Тут какой‑то американский бандит со связями делает им интересное предложение: сплавать еще с парой доходяг обратно в Корею, отыскать там в порту брошенный грузовик, в котором лежат 20 миллионов долларов, и пригнать его на корабль. Вопреки нашим прогнозам ни российский, ни голливудский ремейк корейского суперхита «Поезд в Пусан» за минувшие четыре года так и не вышел (последний, впрочем, в работе). Режиссер Ен Сан Хо за это время выпустил анимационный вокзальный приквел «Поезда», снимавшийся параллельно, а также «Телекинез», фильм на стыке нескольких жанров, широко разрекламированный как первый корейский супергеройский блокбастер (довольно нескладный, впрочем, на западный вкус). Сиквел «Поезда» под названием «Полуостров», сочиненный и снятый ровно той же группой, что и первый фильм, но на более широкую ногу, из‑за пандемии лишился каннской премьеры, зато с успехом вышел в июле в Корее, дисциплинированно пересидевшей карантин и быстро открывшей кинотеатры. Любопытно, что в прокате он бьется с другим зомби-хоррором «#Alive»; в Азии по-прежнему ценят кино про вирусы .

Русский трейлер «Поезда в Пусан-2: Полуостров»

«Полуостров», как ясно из синопсиса, не прямое продолжение «Поезда», в котором почти никто не доехал до конечной станции, а новая игра в той же песочнице. Зомби по-прежнему чрезвычайно тупые, но юркие, не видят в темноте, и реагируют в основном на шум. Как быстро обнаруживают вернувшиеся на родину авантюристы, главную опасность представляют не они, а брошенные с ними четыре года назад люди. В первую очередь это армейская группировка, превратившаяся в банду. Капитан романтически пьет виски и воображает себя полковником Курцем, сержант устраивает гладиаторские бои зомби и «бродячих собак», как солдаты называют выживших гражданских. Из последних мы знакомимся с женщиной, которая прячется со слегка сбрендившим отцом и двумя на редкость бойкими дочками. На каком кино вырос Ен, понятно: больше всего «Полуостров» похож на фильмы Джона Карпентера, особенно на дилогию про побеги. Еще на «Безумного Макса»: самые эффектные экшен-сцены тут на колесах . И все это, безусловно, похвально. Другое дело, что в «Максе» был, собственно, Макс, в «Побегах» — Змей Плискин, здесь же очевидная проблема с героями. Как и в первой части, их много, и расстается с ними режиссер без особого сожаления, но и зрителю в этот раз будет трудно почувствовать что‑то, когда у него съедят очередную фигуру. Главный герой красивый и метко стреляет, но какой‑то нюня. Девочки милые, но это слишком просто.

Справедливости ради, все равно это нескучно, иногда смешно, и корейские руины смотрятся не сильно хуже американских образцов. Отдельные сюжетные детали, невозможные в голливудском мейнстриме, радуют, наоборот, именно этим. Кульминационная погоня сделана хорошо — жаль, что она перетекает в смехотворно затянутую и сентиментальную концовку. Политические и социальные метафоры как‑то повыветрились. Точнее, стали совсем ритуальными: вот шутка про Северную Корею (которая удачно не успела воссоединиться с соседом), вот тема беженцев, но все вскользь и на поверхности. Задорный анархистский мотив «ешь богатых!» сменился на слишком хорошо знакомую постапокалиптическую шарманку. Можно, как всегда, допустить, что какие‑то нюансы теряются при переводе, но со стороны «Полуостров» выглядит на удивление пустым, словно вместе с цивилизацией эти края покинули и чувства, и смыслы.