1 июля исполнится ровно 100 дней, как мы живем без кинотеатров с момента их официального закрытия в России 23 марта из‑за пандемии. Министерство культуры озвучило дату открытия российских кинотеатров — 15 июля. Однако представители индустрии пока острожны с выводами, поскольку к этому времени кинопрокат вряд ли успеет заработать в полную силу.

25 июня министр культуры Ольга Любимова сказала, что кинотеатры в России могут открыться уже 15 июля. Дата получилась символичной — такая вот середина лета. По словам Любимовой, сейчас идет подготовка к восстановлению индустрии: в регионы были разосланы подготовленные рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы. В мае были опубликованы правила работы кинотеатров до окончания пандемии.

«Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей. Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной». Ольга Любимова Министр культуры

Разговоры о возможностях открытия начались уже давно: мэр столицы Сергей Собянин еще в середине июня говорил, что кинотеатры, скорее всего, откроются уже в июле. По словам Любимовой, с Департаментом культуры столицы обсуждение восстановления проката идет особенно интенсивно. В остальных регионах все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Уже известно, что кинотеатры возобновили деятельность в двух регионах — Ленинградской области (в «зеленой» зоне) и Сахалинской области, а уже с 1 июля смогут работать в Крыму. Через несколько дней слова министра культуры подтвердил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На встрече с премьером Мишустиным он сказал, что кинотеатры смогут открыться 15 июля. В тот же день пришел ответ и от представителей кинотеатральных сетей. Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко уточняет, что для возобновления работы им необходимо официальное постановление властей — такое же, по какому они приостановили работу весной.

Светлана Максимченко Генеральный директор «Москино»

«Дата открытия кинотеатров в Москве пока не известна, мы ждем решения мэра Москвы Сергея Собянина. Кинотеатры, безусловно, давно готовятся к открытию, мы проработали все рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров и готовы их исполнять в любой момент, когда нам назначат дату. Часть этих рекомендаций не сильно отличаются от мер для ресторанов или магазинов: это работа персонала в масках и перчатках, разметка на полу для соблюдения дистанции, дезинфекция помещений и санитайзеры для рук. Часть применимы только для кинотеатров: например, мы увеличим промежутки между сеансами до 30 минут, снизим заполняемость залов и организуем рассадку с соблюдением дистанции, введем бесконтактную проверку билетов во все залы и будем рекомендовать покупать билеты онлайн. Мы пока не рассчитываем на высокую посещаемость кинотеатров, во-первых, потому что будет ограничена заполняемость залов в связи с рекомендациями. Также мы понимаем, что в первый месяц работы не выйдет крупных релизов, и все крупные релизы уже передвинуты на конец августа, на сентябрь и так далее. Но нам есть что показывать. Это не повторный прокат, это в том числе новые фильмы, которые еще не были показаны на экранах кинотеатров».

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васянин считает, что кинотеатрам нужны как минимум две недели на техническую подготовку и хотя бы месяц для того, чтобы прокатчики смогли достойно провести рекламную кампанию своих релизов. В любом случае, считает Васянин, прокат стартует с российского кино, а не с блокбастеров — те будут зависеть от глобальной ситуации и мировых премьер.

«Будут какие‑то российские мини-премьеры [фильмов] типа «Мой шпион», «Хэппи-энд», «Киллер по вызову». На период раскрутки. Понятно, что это не крупные релизы, не настолько ожидаемые, как «Довод» и «Мулан», но тем не менее». Алексей Васянин Гендиректор Объединенной сети кинотеатров

Дело в том, что июль должен был стать месяцем возвращения большого кино на экраны. Первыми ласточками были заявлены «Довод» Кристофера Нолана (30 июля) и «Мулан» (23 июля). Новая лента знакового режиссера и экранизация классического диснеевского мультфильма гарантированно вывели бы людей в залы. Подкреплял «Довод» повторный прокат нолановского «Начала», приуроченный к десятилетию картины. Отечественный ре-релиз вообще был назначен на 16 июля, что только подтверждало догадки об открытии кинотеатров в стране уже в середине месяца. Но, кажется, больших студийных проектов пока придется подождать: мировые премьеры обеих лен перенесены на август: в России «Начало» выйдет 30 июля, «Довод» 13 августа, а «Мулан» — 20 августа. Это еще раз подтверждает, что кинотеатры не единственная заинтересованная сторона. Именно прокатчики обеспечивают наполнение залов, а карантин также вынудил их адаптироваться и пересмотреть расписание своих проектов.

У дистрибьютеров сильно изменилась механика работы. Из‑за того что карантинная пауза оборвала физический прокат некоторых лент, сократился промежуток между премьерами фильмов и их попаданием на цифровые площадки. Так, например, «Кинопоиск HD» смог получить в подписку «Джентльменов» Гая Ричи в рекордно короткие сроки. Стали нормой онлайн-релизы, которые еще два месяца назад вызывали бурный протест кинотеатров: можно вспомнить обращение владелицы нескольких кинозалов Юлии Солдатовой к продюсеру Федору Бондарчуку в связи с цифровой премьерой «Спутника». За две недели до этого Ассоциация владельцев российских кинотеатров также обратилась к стримингам с открытым письмом о вреде онлайн-показов для всей индустрии. Тогда это вызвало скандал. Сегодня онлайн-премьеры за неимением альтернативы стали уже привычными для всех.

Подробности по теме «Чужой» в СССР»: режиссер Егор Абраменко — о своем звездном сайфай-дебюте «Спутник» «Чужой» в СССР»: режиссер Егор Абраменко — о своем звездном сайфай-дебюте «Спутник»

Надежда Мотина Директор по закупкам и прокату компании Capella Film

«Конечно, мы сильно пострадали от пандемии. Год назад никто не мог предположить, что границы будут закрыты и мы все проведем несколько месяцев в самоизоляции. В марте последние кинотеатры закрылись через день после выхода в прокат нашего триллера «Туннель: Опасно для жизни». Мы понимали, что выпускать фильм было очень рискованно, но хотели поддержать работающие площадки. Последние несколько месяцев мы ждем открытия кинотеатров и готовим новые рекламные и пиар-кампании, чтобы вернуть зрителей в кино. Директор по маркетингу постоянно спрашивает, когда можно запускать кампанию, а отдел кинопроката отвечает — мы не знаем, когда откроются кинотеатры. Так и живем последние месяцы. За время карантина мы должны были выпустить 7 фильмов, два выйдут сразу в интернет-кинотеатрах, а оставшиеся 5 ждут большого экрана. Наш ближайший релиз — комедия «#Я здесь», история французского шеф-повара, который влюбился в девушку в инстаграме и отправился к ней на другой конец света. Готовим большую кампанию по фантастическому триллеру «Мой создатель». Также запускаем кампанию по режиссерскому хоррор-дебюту Дейва Франко «Кто не спрятался». Миссия моей компании — работать с качественным зрительским кино. И показывать его там, где зрителю удобно: в кинозале или дома. За время карантина я подобрала 24 фильма, которые интересны аудитории и помогают заработать денег в этот сложный период. Онлайн-премьера «Основателя» с участием режиссера Джона Ли Хэнкока получилась резонансной. На дискуссию после фильма собрались очень крутые эксперты. Фильм возглавил топы продаж основных интернет-площадок. Мы будем проводить по три таких премьеры в месяц. В ближайшее время вас ждет «Комната» с Бри Ларсон, «The Whole Truth» с Киану Ривзом, «Самый жестокий год» с Джессикой Честейн, «Пока мы молоды» с Беном Стиллером и Адамом Драйвером и другие картины. В прошлом году «Зеленая книга» побила все рекорды и стала самым кассовым релизом на стриминговых платформах. Но ее фантастический успех не сопоставим с цифрами в прокате. Поэтому для новых больших картин кинопрокат просто необходим. И мы очень хотим к нему вернуться».

Подробности по теме «Довод» № 1: станет ли новый фильм Нолана первым блокбастером после карантина? «Довод» № 1: станет ли новый фильм Нолана первым блокбастером после карантина?

Большим картинам действительно нужен физический прокат. Летом зритель отдыхает и может себе позволить часто ходить в кино. В этом сезоне такой возможности у него до сих пор не было. Но у прокатчиков копятся задержавшиеся премьеры, и когда заработают кинотеатры, выпустить их разом будет чисто физически невозможно. Логично предположить, что на большой экран приоритетно уйдут блокбастеры: фильмы, которым этот формат нужен и которые себя точно окупят. Сейчас это «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Не время умирать», многострадальные «Новые мутанты», переехавший на следующий год «Форсаж-9». Однако ситуация с блокбастерами с самого начала достаточно простая: их единственной проблемой является перенос. В любом случае это проекты, которые смогут себя окупить. В случае же с авторским кино его аудитория потенциально меньше, и его зритель всегда точно знает, чего ждет от фильма. Тем важнее поддерживать с ним контакт, привлекать к себе внимание даже в обстановке изменившегося рынка. Один из прокатчиков независимого кино в России — A-One. До этого года они часто встречались со зрителями, рассказывали о своих планах, устраивали локальные мероприятия и ретроспективы собственных фильмов. Такой же контактной политики они придерживались и на карантине. На сайте, например, появилась колонка редакции, кроме официальной информации стали выходить текстовые материалы, посвященные их релизам, — раньше же в приоритете были социальные сети. Во время карантина компания совместно с «Каро» организовывала цифровые показы своих старых релизов, а после открытия автокинотеатров сети «Каро» в программу вошел в том числе и их релиз — «Патерсон» Джима Джармуша.

Виктория Лымарь Промоменеджер компании A-One

«Впечатления смешанные: с одной стороны, это, конечно, серьезный кризис для всех, и мы не исключение. С другой стороны, удалось немного замедлиться и заняться теми вещами, на которые обычно у нас не хватало времени: завели свой телеграм-канал, занялись наполнением сайта интересными материалами, придумали новые рубрики для инстаграма и др. Насчет экономии: договорились с арендодателями насчет скидок для аренды офисов, спасибо им, что пошли нам навстречу. А сложности, наверное, как и у всех: трудно что‑либо прогнозировать — ждем с фильмами, когда все вернется к стабильной ситуации, чтобы показать их зрителям. Надеемся вернуться к показам наших фильмов уже в августе: наконец покажем заявленные «Молочные зубы» режиссера Шеннон Мерфи, которые планировали показать еще в апреле, также сделаем несколько показов фильма «Последние и первые люди» Йохана Йоханнссона. На осень у нас запланированы релизы нового фильма Франсуа Озона «Лето 85-го», фильм Майвенн «ДНК», а также фильм Гаспара Ноэ «Вечный свет», который мы тоже давно бы уже показали, если бы не эпидемия. Скорее всего, уже не покажем фильм «Sheena667» в прокате , возможно, если только какие‑то разовые спецпоказы, склоняемся вместе с режиссером в сторону цифрового релиза для этого проекта. Думаем, там он будет органичен. Как уже говорили, сложно что‑то прогнозировать, поэтому будем действовать в зависимости от обстоятельств».

Среди массовых и независимых кинопрокатчиков можно отдельно выделить «Иноекино» — еще несколько лет назад компания организовывала ретроспективы классических фильмов. После того как изменилась процедура проведения фестивальных и специальных показов, стало невыгодным получать для каждого сеанса прокатное удостоверение. Теперь «Иноекино» выпускает свои ленты в прокат сразу по всей стране. И, казалось бы, большая часть их релизов прошла проверку временем и давно находится в сети — пойдет ли сейчас на них избирательный зритель?

Алексей Бажин Руководитель проекта «Иноекино»

«У нас уже закуплено с десяток релизов, и это все классика или культовое кино. Только один — это новинка: «Гунда» Косаковского. У нас с Виктором сложились деловые и дружеские отношения, поэтому мы будем рады продолжить выпускать фильмы этого интереснейшего автора, тем более что мы достаточно успешно прокатили по России его предыдущий фильм «Акварель». Что касается того, как ударит пандемия по нашей компании, думаю, опасения здесь преувеличены. Недавно мы объявили наш новый релиз («Психо» Хичкока) и получили сотни комментариев в наших соцсетях, люди соскучились по классике. Так что ходить будут точно, но, может быть, не сразу. Поэтому основные наши кассовые релизы мы хотим оставить на осень, хотя там будет и не протолкнуться в кинотеатрах . Проблема будет в переизбытке релизов на каждую дату, а не в том, что зритель вдруг разучится ходить в кино».

Подробности по теме Маска сакральности: Мария Кувшинова о кино после коронавируса Маска сакральности: Мария Кувшинова о кино после коронавируса

Конечно, ходить в кино зритель не перестанет и не забудет. Этому способствует и индустрия, которая ищет новые возможности. В стране открываются автокинотеатры — первые проекты были реализованы в Калининграде и Новосибирске. В Москве свои драйв-ины открыли практически одновременно «Каро» и Объединенные киносети. Ольга Зинякова, президент сети «Каро», сообщила, что в планах также открытие площадок в Санкт-Петербурге и Казани. Автокинотеатры на сегодня являются основной статьей дохода для российского кинопроката. Конечно, речь идет о других сборах: вне зависимости от количества пассажиров, на каждую машину продается только один билет. По информации ЕАИС, лидерами проката сейчас являются «Джентльмены»: за уикенд 23–28 июня было продано 137 билетов на 13 сеансов, общая выручка которых составила 49,75 тысяч рублей. Во время эпидемии в плюсе оказались и онлайн-кинотеатры. Уже в марте сервисы зафиксировали резкий рост аудитории: разные площадки сообщали об увеличении посещаемости в масштабах от 30 до 50%. Они успешно удовлетворяли запрос на новый контент, который сначала становилось проблематично, а затем и невозможно смотреть «вживую». И теперь многие зрители сохранят подписку на сервисы, продемонстрировавшие, что кино совсем не обязательно смотреть в залах. По мнению председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, процесс открытия кинотеатров может растянуться на пару месяцев — и лишь 10% аудитории готовы сразу же вернуться в кинотеатры.

«Я изучил данные нескольких социологических опросов, проведенных как в России, так и за рубежом. И картина везде практически одинаковая: лишь 10% зрителей готовы пойти в кино сразу после открытия кинотеатров, 60% аудитории будут ждать несколько недель или даже месяцев, чтобы оценить ситуацию, а 30% зрителей признаются, что готовы пойти в кинотеатры только на громкие премьеры. Именно поэтому для нас очень значимы крупные релизы, которые приведут зрителей в кинозалы». Олег Березин Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров

Но когда привычный всем режим окончательно восстановится, необходимости оставаться дома или смотреть кино в автомобиле уже не будет. Все будут работать и отдыхать в офлайне — и кино как привычное удовольствие снова станет традицией, ритуалом для отдыха. По данным РБК, после отмены режима самоизоляции уже наблюдается спад интереса отечественного зрителя к кинопросмотру онлайн. То же касается и драйв-инов: впервые за июнь ЕАИС отметила сокращение числа проданных билетов. Продажи упали почти на четверть: 2,8 тысяч билетов за выходные по сравнению с 3,7 тысячами на прошлой неделе. Несмотря на то что эпидемия до сих пор не побеждена, кино медленно возвращается к жизни. Вне зависимости от того, чем сегодня занимаются разные стороны киноиндустрии, их объединяет одно: все ждут скорейшего возвращения традиционного «живого» киносмотрения. Не хватает его и зрителям. Потому что для каждого из нас так привычнее. Надеемся, ждать осталось недолго.

Подробности по теме 30 лучших фильмов за полгода: выбор «Афиши Daily» 30 лучших фильмов за полгода: выбор «Афиши Daily»