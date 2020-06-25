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Российские кинотеатры могут вернуться к работе уже в середине июля

Илья Голубев
Сегодня в 14:42

Кинотеатры по всей России, скорее всего, снова смогут работать уже с 15 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление министра культуры Ольги Любимовой перед журналистами в Волгограде.

Уточняется, что уже подготовлены требования Роспотребнадзора к посещению кинотеатров (их опубликовали в конце мая), но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

«Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей. Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», — заявила Ольга Любимова.

Из‑за глобальной пандемии коронавируса кинотеатры в России временно закрылись 23 марта. К сожалению, не все смогут после этого вернуться к работе — Ассоциация владельцев кинотеатров прогнозирует закрытие 25% из них.

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