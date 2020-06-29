Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России смогут вновь открыться кинотеатры. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьером Михаилом Мишустиным, передает «Интерфакс».

«Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», — заявил Чернышенко.

Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить работу с 23 марта в связи с распространением коронавируса. Такие же ограничения ввели и в отношении музеев, театров, цирков и других учреждений культуры.

О том, что российские кинотеатры могут заработать в середине июля, заявляла министр культуры Ольга Любимова. В качестве возможной даты открытия она называла 15 июля.