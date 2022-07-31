За последние несколько месяцев сразу несколько театров лишись руководителей, некоторые были вовсе расформированы и поглощены более крупными учреждениями. «Афиша Daily» разбирается, кто занял места уволенных.

Современник Легендарный шестидесятнический театр, снова ставший модным

«Первый хлеб» © sovremennik.ru

Кто был худруком Виктор Рыжаков . В девяностые руководил Театром драмы и комедии на Камчатке. В нулевые стал профессором Школы-студии МХАТ и активным участником комьюнити новой драмы, образовавшегося вокруг фестиваля «Любимовка», «Театра.doc» и «Практики». Первым начал ставить пьесы Ивана Вырыпаева, и с тех пор регулярно ставит новые его вещи (из недавнего — «Иранская конференция» в Театре наций). До назначения в «Современник» семь лет руководил Центром имени Мейерхольда, на площадке которого в частности сформировался «Июльансамбль» — команда выпускников мастерской Рыжакова из Школы-студии МХАТ. Что успел сделать В «Современник» Рыжаков был назначен в начале 2020 года после ухода из жизни Галины Волчек, руководительницы и соосновательницы театра. Собрал новую команду, провел ребрендинг и задал курс на новую драматургию и режиссуру. Назначение Рыжакова сопровождалось недовольством некоторых артистов (труппу покинул Сергей Гармаш), а за спектакль Бениамина Коца «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой руководству пришлось отчитываться перед прокуратурой после жалобы организации «Офицеры России». Подпись Виктора Рыжакова в числе прочих стояла под уже удаленным коллективным письмом руководителей театров против спецоперации. Кто теперь Место худрука вакантно . Театром будет руководить стихийно созванный худсовет, состоящий из корифеев труппы во главе с Владиславом Ветровым, недавно получившим звание народного артиста, — и новый директор Юрий Кравец, бывший заместитель Олега Табакова в МХТ им. Чехова и в недавнем прошлом директор театра Et Cetera. Заместитель Ветрова в худсовете — актриса Полина Рашкина. Часть команды ушла из «Современника» вместе с Рыжаковым. О ситуации в театре сотрудники, пожелавшие сохранить анонимность, говорят, что «пока никто ничего не понимает» и что «настроение пока — продолжать все, что планировалось». Юрий Кравец: «Задача у нас [у дирекции] простая — дальше развивать театр. „Современник“ — успешный театр, даже избалованный успехом, в хорошем смысле. Будем развивать его в том же духе, идти вперед, не стоять на месте. Вести за собой зрителя. А что касается худсовета — это совещательный орган, который занимается сугубо творческими вопросами театра. Это план новых постановок, прием новых творческих работников и артистов, и, естественно, снятие спектаклей с репертуара, не дай бог, если такие ситуации появляются. А они, как мы понимаем, иногда появляются».

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Театр Виктюка Авторский театр Романа Виктюка без Романа Виктюка Кто был Денис Азаров . Выпускник Мастерской Иосифа Райхельгауза в ГИТИСе, ассистировал Кириллу Серебренникову на «Золотом петушке» в Большом театре, активно ставит оперные, драматические и экспериментальные спектакли в Москве и за ее пределами. В Театр Виктюка был назначен руководителем вскоре после ухода из жизни главного позднесоветского театрального эстета Романа Виктюка, который этот самый театр и основал тридцать лет назад. Что успел Открыл сцену в конструктивистском памятнике, выпустил «Пир» по текстам обэриутов, «Мертвые души» по роману Гоголя и «#люблюнемогу» по пьесе Ольги Никифоровой (режиссер Дмитрий Голубев). В театре при Азарове стали читать лекции и проводить выставки. В новом сезоне готовилась премьера Юрия Муравицкого «Вакханки» и должна была открыться публичная театральная биржа проектов. Официально Азаров покинул должность по собственному желанию; в театре увольнение связывают с подписанием Азаровым коллективного письма театральных деятелей против спецоперации. Кто стал Управляет театром назначенный при Азарове новый директор Александр Смертин , бывший замдиректора театра «Новая опера». Его решением отменены все проекты прежней команды. Также в театре создан худсовет во главе с ведущим артистом Дмитрием Бозинын . «Худсовет ничего не решает, директор все запрещает», — говорит один из уволенных сотрудников театра на условиях анонимности. Дмитрий Бозин к моменту публикации не имел возможности ответить на запрос «Афиши Daily». Театр имени Бестужева (Улан-Удэ) Один из самых прогрессивных театров за пределами Москвы и Петербурга Кто был Сергей Левицкий . Родился в Улан-Удэ, учился в Восточно-Сибирской Академии культуры и искусств там же, потом окончил магистратуру в Центре имени Мейерхольда в Москве, после чего в 2015 год возглавил Русский театр драмы им. Бестужева. Что успел Поставил около двадцати спектаклей, получил номинацию на «Золотую маску» и госпремию Бурятии. Сделал театр одном из самых заметных в России. Собственное увольнение связывает с гражданской активностью и публичной позицией относительно спецоперации. Кто стал Театром управляет директор, заслуженный экономист Республики Бурятия Наталья Светозарова . Училась в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, в девяностые и нулевые работала в министерстве финансов Республики Бурятия. В десятые недолго проработала в министерстве культуры, а потом помощником депутата госдумы единороса Николая Будуева. Директором Театра им. Бестужева была назначена в 2019 году, сменив ушедшего из жизни Петра Степанова. На сайте театра указано, что должность исполняющей обязанности худрука занимает Лилия Маркина , бывшая помощница уволенного Сергея Левицкого. От комментариев Лилия отказалась. Театр Луны Заурядный театр со старомодным развлекательным репертуаром Кто был Режиссер Сергей Проханов , получивший известность, благодаря главной роли в фильме «Усатый нянь» (1978). Что успел Проханов создал Театр Луны в 1993 году в окрестностях Патриарших прудов, в том месте, где сейчас находится «Практика». В 2005 театр переехал на Малую Ордынку. Громкими премьерами, за исключением разве что полуэротического спектакля «Гамлет. Точка G», или художественными открытиями, театр не славился. Труппу составляют выпускники (главным образом — выпускницы) мастерской Проханова из ГИТИСа. Проханов ушел из театра по собственной воле, и сам пригласил занять эту должность своего «однокашника» Евгения Герасимова. Кто стал Депутат Госдумы от «Единой России» и лауреат премии Ленинского комсомола Евгений Герасимов . Известен как исполнитель роли робота Вертера в фильме «Гостья из будущего» (1984). В последние годы Евгений Герасимов активно осуждает в публичном пространстве факт существования неблизкого ему искусства и траты на это искусства бюджетных средств. А также выступает с торжественными речами в поддержку спецоперации (на этом видео Евгений путает название выставки, на открытии которой выступает, а Донбасс называет Домбассом). Евгений Герасимов: «Моя позиция такая: если режиссер ставит спектакль, который не соответствует эстетике и идее произведения, то он должен это делать не на бюджетные средства. Увы, сегодня мало талантливой режиссуры и беда с художественными руководителями» («Культура») «Гоголь-центр» (Театр им. Гоголя) Самый модный театр города

«Я не участвую в войне» © gogolcenter.com

Кто был Актер и продюсер Алексей Агранович . Агранович руководил театром всего один сезон, сменив уволившегося по собственному желанию годом ранее Кирилла Серебренникова, основателя «Гоголь-центра». Назначению Аграновича в театре тогда обрадовались, поскольку к тому моменту он уже несколько лет играл в спектаклях Серебренникова, был частью команды. В конце июня 2022 года стало известно, что Департамент культуры контракт с Аграновичем не продлил. Что успел Кирилл Серебренников в 2013 году создал на месте катастрофически запущенного Театра им. Гоголя открытое пространство с кафе, лекторием и книжной лавкой, как если это была бы не улица Казакова на задворках Курского вокзала, а Курфюрстендамм в центре Берлина. Театр моментально стал одним из самых модных и живых мест города, а спектакли — заметными культурными событиями. Алексей Агранович после увольнения Серебренникова продолжил развитие театра в заданном направлении, выпустив серию больших работ, красноречиво завершившуюся спектаклями-манифестами «Я не участвую в войне» и «Берегите ваши лица» (режиссер — Савва Савельев). После смены руководства, с фасада здания рабочие демонтировали вывески «Гоголь-центра»; Департамент культуры возвращает театру прежнее название — Театр им. Гоголя. Кто стал Режиссер Антон Яковлев . Сын популярного советского актера Юрия Яковлева (Ипполит в «Иронии судьбы, или С легким паром», Иван Грозный в «Иван Васильевич меняет профессию) и ровесник Кирилла Серебренникова. Антон Юрьевич получил актерское образование в Школе-студии МХАТ, стажировался в Оксфорде. Ставил Василия Сигарева в РАМТе, Кокто и Шекспира в Малом театре, Островского в Театре Сатиры. Возможно, судьбоносным стало его участие в 2021 году в режиссерской лаборатории Академии Никиты Михалкова с работой по Гоголю. Антон Яковлев: «На все вопросы по поводу конкретной программы я дам ответ только в сентябре. Она формируется. Труппа сейчас в отпуске до начала августа».

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Центр имени Мейерхольда Главная база независимых театров Москвы Кто были Дмитрий Волкострелов и Елена Ковальская . Минималист-экспериментатор, сооснователь и руководитель независимого петербургского театра post Дмитрий Волкострелов стал худруком ЦИМа в самом начале 2020 года, заняв место Виктора Рыжакова, релоцировавшегося в кабинет руководителя «Современника». Елена Ковальская — в прошлом театральный обозреватель «Афиши», — управляла ЦИМом как арт-директор с 2013 года. Что успели За два пандемийных года Волкострелов поставил в ЦИМе единственный спектакль — психотерапевтическую «Русскую смерть». В остальном площадка продолжала существовать в прежнем режиме, принимая фестиваль особых театров, проводя опен-коллы проектов независимых театров, показывая публике театр документальный, социальный, непривычный, метамодернистский. Елена Ковальская объявила об увольнении 24 февраля, Дмитрий Волкострелов не удалил антивоенный пост в соцсетях ЦИМа, за что был вскоре уволен. Кто стал Ольга Соколова , директор театра «Школа драматического искусства». Дело в том, что Департамент культуры объявил о присоединении ЦИМа к ШДИ. Ольга Соколова известна тем, что именно из‑за разногласий с ней из ШДИ уволился Дмитрий Крымов. После увольнения Волкострелова и Ковальской по свидетельствам очевидцев Ольга Соколова заняла в Центре им. Мейерхольда мемориальный стол Мейерхольда, который не занимал никто из прежних руководителей ЦИМа в дань памяти великого репрессированного режиссера. Также, вероятно, художественн руководить гибридным учреждением будет нынешний худрук «Школы драматического искусства» артист Игорь Яцко, человек скромный и осторожный. Ольга Соколова отказалась от комментариев до завершения процесса объединения. Игорь Яцко: «В художественной жизни очень часто рождаются какие‑то идеи из несовместимых начал. Как режиссер и как актер я это знаю наверняка. Сейчас происходят интересные слияния». («Известия»)

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Школа современной пьесы Самый одесский московский театр Кто был Иосиф Райхельгауз . Режиссер родом из Одессы, которого отменяли и запрещали еще в Москве в семидесятые. Ставил в «Современнике» и в Театре на Таганке, в 1989 создал собственный театр — «Школу современной пьесы». В ГИТИСе ведет режиссерскую мастерскую. Два года назад несколько бывших студенток обвинили Райхельгауза в харассменте. Режиссер эти обвинения отверг. Что успел За 33 года существования в «ШСП» ставили Гришковец, Крымов и Угаров, шли пьесы Быкова*, Шендеровича* и Пряжко, на сцене играют Александр Гордон, Сергей Юрский и Ирина Алфёрова. Здание театра горело и только недавно восстановилось после ремонта. Причины увольнения не называются; основная версия в театральных кругах — давняя дружба с Анатолием Чубайсом, попечителем «Школы современной пьесы». Кто стал Дмитрий Астрахан . Шестидесятипятилетний режиссер, в девяностые снял несколько телехитов вроде «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». В театре Астрахан отдал предпочтение драматургии из школьной прогаммы и антрепризному репертуару, а спектакль под названием «Леди на день» по рассказу Деймона Руньона поставил аж в пяти разных театрах (самый новый — в Театре Армии). Дирекция театра не ответила на запрос о комментарии. Театр им. Вахтангова Самый популярный среди консервативных