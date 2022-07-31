За последние несколько месяцев сразу несколько театров лишись руководителей, некоторые были вовсе расформированы и поглощены более крупными учреждениями. «Афиша Daily» разбирается, кто занял места уволенных.
Современник
Легендарный шестидесятнический театр, снова ставший модным
Кто был худруком
Виктор Рыжаков. В девяностые руководил Театром драмы и комедии на Камчатке. В нулевые стал профессором Школы-студии МХАТ и активным участником комьюнити новой драмы, образовавшегося вокруг фестиваля «Любимовка», «Театра.doc» и «Практики». Первым начал ставить пьесы Ивана Вырыпаева, и с тех пор регулярно ставит новые его вещи (из недавнего — «Иранская конференция» в Театре наций). До назначения в «Современник» семь лет руководил Центром имени Мейерхольда, на площадке которого в частности сформировался «Июльансамбль» — команда выпускников мастерской Рыжакова из Школы-студии МХАТ.
Что успел сделать
В «Современник» Рыжаков был назначен в начале 2020 года после ухода из жизни Галины Волчек, руководительницы и соосновательницы театра. Собрал новую команду, провел ребрендинг и задал курс на новую драматургию и режиссуру. Назначение Рыжакова сопровождалось недовольством некоторых артистов (труппу покинул Сергей Гармаш), а за спектакль Бениамина Коца «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой руководству пришлось отчитываться перед прокуратурой после жалобы организации «Офицеры России». Подпись Виктора Рыжакова в числе прочих стояла под уже удаленным коллективным письмом руководителей театров против спецоперации.
Кто теперь
Место худрука вакантно. Театром будет руководить стихийно созванный худсовет, состоящий из корифеев труппы во главе с Владиславом Ветровым, недавно получившим звание народного артиста, — и новый директор Юрий Кравец, бывший заместитель Олега Табакова в МХТ им. Чехова и в недавнем прошлом директор театра Et Cetera. Заместитель Ветрова в худсовете — актриса Полина Рашкина. Часть команды ушла из «Современника» вместе с Рыжаковым. О ситуации в театре сотрудники, пожелавшие сохранить анонимность, говорят, что «пока никто ничего не понимает» и что «настроение пока — продолжать все, что планировалось».
Юрий Кравец: «Задача у нас [у дирекции] простая — дальше развивать театр. „Современник“ — успешный театр, даже избалованный успехом, в хорошем смысле. Будем развивать его в том же духе, идти вперед, не стоять на месте. Вести за собой зрителя. А что касается худсовета — это совещательный орган, который занимается сугубо творческими вопросами театра. Это план новых постановок, прием новых творческих работников и артистов, и, естественно, снятие спектаклей с репертуара, не дай бог, если такие ситуации появляются. А они, как мы понимаем, иногда появляются».
Театр Виктюка
Авторский театр Романа Виктюка без Романа Виктюка
Кто был
Денис Азаров. Выпускник Мастерской Иосифа Райхельгауза в ГИТИСе, ассистировал Кириллу Серебренникову на «Золотом петушке» в Большом театре, активно ставит оперные, драматические и экспериментальные спектакли в Москве и за ее пределами. В Театр Виктюка был назначен руководителем вскоре после ухода из жизни главного позднесоветского театрального эстета Романа Виктюка, который этот самый театр и основал тридцать лет назад.
Что успел
Открыл сцену в конструктивистском памятнике, выпустил «Пир» по текстам обэриутов, «Мертвые души» по роману Гоголя и «#люблюнемогу» по пьесе Ольги Никифоровой (режиссер Дмитрий Голубев). В театре при Азарове стали читать лекции и проводить выставки. В новом сезоне готовилась премьера Юрия Муравицкого «Вакханки» и должна была открыться публичная театральная биржа проектов. Официально Азаров покинул должность по собственному желанию; в театре увольнение связывают с подписанием Азаровым коллективного письма театральных деятелей против спецоперации.
Кто стал
Управляет театром назначенный при Азарове новый директор Александр Смертин, бывший замдиректора театра «Новая опера». Его решением отменены все проекты прежней команды. Также в театре создан худсовет во главе с ведущим артистом Дмитрием Бозинын. «Худсовет ничего не решает, директор все запрещает», — говорит один из уволенных сотрудников театра на условиях анонимности.
Дмитрий Бозин к моменту публикации не имел возможности ответить на запрос «Афиши Daily».
Театр имени Бестужева (Улан-Удэ)
Один из самых прогрессивных театров за пределами Москвы и Петербурга
Кто был
Сергей Левицкий. Родился в Улан-Удэ, учился в Восточно-Сибирской Академии культуры и искусств там же, потом окончил магистратуру в Центре имени Мейерхольда в Москве, после чего в 2015 год возглавил Русский театр драмы им. Бестужева.
Что успел
Поставил около двадцати спектаклей, получил номинацию на «Золотую маску» и госпремию Бурятии. Сделал театр одном из самых заметных в России. Собственное увольнение связывает с гражданской активностью и публичной позицией относительно спецоперации.
Кто стал
Театром управляет директор, заслуженный экономист Республики Бурятия Наталья Светозарова. Училась в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, в девяностые и нулевые работала в министерстве финансов Республики Бурятия. В десятые недолго проработала в министерстве культуры, а потом помощником депутата госдумы единороса Николая Будуева. Директором Театра им. Бестужева была назначена в 2019 году, сменив ушедшего из жизни Петра Степанова. На сайте театра указано, что должность исполняющей обязанности худрука занимает Лилия Маркина, бывшая помощница уволенного Сергея Левицкого. От комментариев Лилия отказалась.
Театр Луны
Заурядный театр со старомодным развлекательным репертуаром
Кто был
Режиссер Сергей Проханов, получивший известность, благодаря главной роли в фильме «Усатый нянь» (1978).
Что успел
Проханов создал Театр Луны в 1993 году в окрестностях Патриарших прудов, в том месте, где сейчас находится «Практика». В 2005 театр переехал на Малую Ордынку. Громкими премьерами, за исключением разве что полуэротического спектакля «Гамлет. Точка G», или художественными открытиями, театр не славился. Труппу составляют выпускники (главным образом — выпускницы) мастерской Проханова из ГИТИСа. Проханов ушел из театра по собственной воле, и сам пригласил занять эту должность своего «однокашника» Евгения Герасимова.
Кто стал
Депутат Госдумы от «Единой России» и лауреат премии Ленинского комсомола Евгений Герасимов. Известен как исполнитель роли робота Вертера в фильме «Гостья из будущего» (1984). В последние годы Евгений Герасимов активно осуждает в публичном пространстве факт существования неблизкого ему искусства и траты на это искусства бюджетных средств. А также выступает с торжественными речами в поддержку спецоперации (на этом видео Евгений путает название выставки, на открытии которой выступает, а Донбасс называет Домбассом).
Евгений Герасимов: «Моя позиция такая: если режиссер ставит спектакль, который не соответствует эстетике и идее произведения, то он должен это делать не на бюджетные средства. Увы, сегодня мало талантливой режиссуры и беда с художественными руководителями» («Культура»)
«Гоголь-центр» (Театр им. Гоголя)
Самый модный театр города
Кто был
Актер и продюсер Алексей Агранович. Агранович руководил театром всего один сезон, сменив уволившегося по собственному желанию годом ранее Кирилла Серебренникова, основателя «Гоголь-центра». Назначению Аграновича в театре тогда обрадовались, поскольку к тому моменту он уже несколько лет играл в спектаклях Серебренникова, был частью команды. В конце июня 2022 года стало известно, что Департамент культуры контракт с Аграновичем не продлил.
Что успел
Кирилл Серебренников в 2013 году создал на месте катастрофически запущенного Театра им. Гоголя открытое пространство с кафе, лекторием и книжной лавкой, как если это была бы не улица Казакова на задворках Курского вокзала, а Курфюрстендамм в центре Берлина. Театр моментально стал одним из самых модных и живых мест города, а спектакли — заметными культурными событиями. Алексей Агранович после увольнения Серебренникова продолжил развитие театра в заданном направлении, выпустив серию больших работ, красноречиво завершившуюся спектаклями-манифестами «Я не участвую в войне» и «Берегите ваши лица» (режиссер — Савва Савельев). После смены руководства, с фасада здания рабочие демонтировали вывески «Гоголь-центра»; Департамент культуры возвращает театру прежнее название — Театр им. Гоголя.
Кто стал
Режиссер Антон Яковлев. Сын популярного советского актера Юрия Яковлева (Ипполит в «Иронии судьбы, или С легким паром», Иван Грозный в «Иван Васильевич меняет профессию) и ровесник Кирилла Серебренникова. Антон Юрьевич получил актерское образование в Школе-студии МХАТ, стажировался в Оксфорде. Ставил Василия Сигарева в РАМТе, Кокто и Шекспира в Малом театре, Островского в Театре Сатиры. Возможно, судьбоносным стало его участие в 2021 году в режиссерской лаборатории Академии Никиты Михалкова с работой по Гоголю.
Антон Яковлев: «На все вопросы по поводу конкретной программы я дам ответ только в сентябре. Она формируется. Труппа сейчас в отпуске до начала августа».
Центр имени Мейерхольда
Главная база независимых театров Москвы
Кто были
Дмитрий Волкострелов и Елена Ковальская. Минималист-экспериментатор, сооснователь и руководитель независимого петербургского театра post Дмитрий Волкострелов стал худруком ЦИМа в самом начале 2020 года, заняв место Виктора Рыжакова, релоцировавшегося в кабинет руководителя «Современника». Елена Ковальская — в прошлом театральный обозреватель «Афиши», — управляла ЦИМом как арт-директор с 2013 года.
Что успели
За два пандемийных года Волкострелов поставил в ЦИМе единственный спектакль — психотерапевтическую «Русскую смерть». В остальном площадка продолжала существовать в прежнем режиме, принимая фестиваль особых театров, проводя опен-коллы проектов независимых театров, показывая публике театр документальный, социальный, непривычный, метамодернистский. Елена Ковальская объявила об увольнении 24 февраля, Дмитрий Волкострелов не удалил антивоенный пост в соцсетях ЦИМа, за что был вскоре уволен.
Кто стал
Ольга Соколова, директор театра «Школа драматического искусства». Дело в том, что Департамент культуры объявил о присоединении ЦИМа к ШДИ. Ольга Соколова известна тем, что именно из‑за разногласий с ней из ШДИ уволился Дмитрий Крымов. После увольнения Волкострелова и Ковальской по свидетельствам очевидцев Ольга Соколова заняла в Центре им. Мейерхольда мемориальный стол Мейерхольда, который не занимал никто из прежних руководителей ЦИМа в дань памяти великого репрессированного режиссера. Также, вероятно, художественн руководить гибридным учреждением будет нынешний худрук «Школы драматического искусства» артист Игорь Яцко, человек скромный и осторожный.
Ольга Соколова отказалась от комментариев до завершения процесса объединения.
Игорь Яцко: «В художественной жизни очень часто рождаются какие‑то идеи из несовместимых начал. Как режиссер и как актер я это знаю наверняка. Сейчас происходят интересные слияния». («Известия»)
Школа современной пьесы
Самый одесский московский театр
Кто был
Иосиф Райхельгауз. Режиссер родом из Одессы, которого отменяли и запрещали еще в Москве в семидесятые. Ставил в «Современнике» и в Театре на Таганке, в 1989 создал собственный театр — «Школу современной пьесы». В ГИТИСе ведет режиссерскую мастерскую. Два года назад несколько бывших студенток обвинили Райхельгауза в харассменте. Режиссер эти обвинения отверг.
Что успел
За 33 года существования в «ШСП» ставили Гришковец, Крымов и Угаров, шли пьесы Быкова*, Шендеровича* и Пряжко, на сцене играют Александр Гордон, Сергей Юрский и Ирина Алфёрова. Здание театра горело и только недавно восстановилось после ремонта. Причины увольнения не называются; основная версия в театральных кругах — давняя дружба с Анатолием Чубайсом, попечителем «Школы современной пьесы».
Кто стал
Дмитрий Астрахан. Шестидесятипятилетний режиссер, в девяностые снял несколько телехитов вроде «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». В театре Астрахан отдал предпочтение драматургии из школьной прогаммы и антрепризному репертуару, а спектакль под названием «Леди на день» по рассказу Деймона Руньона поставил аж в пяти разных театрах (самый новый — в Театре Армии).
Дирекция театра не ответила на запрос о комментарии.
Театр им. Вахтангова
Самый популярный среди консервативных
Кто был
Римас Туминас. Советский и литовский театральный режиссер, с 1970-х годов ставящий спектакли в Москве и Вильнюсе. Специализация Туминаса — классика, преимущественно русская (Чехов, Лермонтов, Толстой), увиденная как будто во сне или воспоминании, с обилием впечатляющих метафор. Театр им. Вахтангова возглавил в 2007 году.
Что успел
Туминас превратил Театр им. Вахтангова на Арбате в один из самых успешных и популярных. На его «Войну и мир» и «Евгения Онегина» с Маковецким не достать билетов. За годы работы в Москве Туминас наполучал огромное количество правительственных наград, почетных грамот и орденов. Впрочем, две награды, — премию Правительств Москвы, и за вклад в российскую культуру — недавно забрали обратно. Почти сразу после публикации видео пранка Вована и Лексуса, в котором Туминас якобы соглашается на предложение о постановке в Киевском театре спектакля про Степана Бандеру. Приглашенные гости «Шоу ВиЛ» назвали Туминаса русофобом и врагом народа. Сам режиссер не признает обвинений и утверждает, что опубликованный разговор — результат монтажа.
Кто стал
Кирилл Крок — директор Театра им. Вахтангова с 2010 года. У Крока репутация фанатично преданного своему делу и чертовски успешного директора. После увольнения Туминаса Крок стал единоличным руководителем вахтанговского театра.
Кирилл Крок: «Я безумно сожалею о том, что случилось с Римасом. Но я хочу всем напомнить, что он является гражданином другого государства, гражданином Евросоюза. Когда на Украине началась специальная военная операция, он уже не был руководителем Театра Вахтангова. Еще в декабре мы с ним поменялись местами: он работал в должности режиссера, оставаясь художественным руководителем только на афише, а я — директора, заключающего трудовой договор с режиссером Туминасом. Более того, с 1 марта Туминас находился в отпуске за свой счет с открытой датой окончания отпуска, то есть он не работал в театре и не получал денег. Так что то, что он сказал о событиях на Украине, — его частное мнение». («МК»)
Театр им. Маяковского
Самый прогрессивный среди консервативных
Кто был
Миндаугас Карбаускис. Ученик Петра Фоменко с литовским паспортом. Один из моднейших режиссеров нулевых. Начинал на малых сценах как формалист, а на большой сцене Маяковки, которой руководил с 2011 года, как мастер психологического театра.
Что успел
Провести в Театре им. Маяковского впечатляющую реформу, влюбить в себя труппу, наполучать «Золотых масок» и демонстративно уволиться 24 февраля 2022 года.
Кто стал
Егор Перегудов, ученик Сергея Женовача. Перегудов переехал в Маяковку прямиком из РАМТа, где последние четыре года работал главным режиссером. Спектакли Перегудова идут в «Современнике», «Сатириконе» и МХТ им. Чехова.
Егор Перегудов: «В будущем сезоне Театр им. Маяковского отмечает столетие. Мы объявим о планах на сборе труппы 20 августа».
Театр Сфера
Экспериментаторский театр родом из 80-х
Кто был
Александр Коршунов, профессор «Щуки», активно ставящий в Малом театре, руководить «Сферой» стал в 2014 после ухода из жизни основательницы «Сферы» Екатерины Еланской. В 1980-е театр представлял собой воплощенную идею Мейерхольда об объединении пространства авторского и зрительского в единое целое. В почти цирковом камерном пространстве «Сферы» играли спектакли без декораций.
Что успел
Ничего особенного не успел. Сегодняшнему репертуару, состоящему преимущественно из костюмных комедий, специфическое пространство скорее мешает, чем помогает. В последние годы в «Сферу» стали звать новых режиссеров вроде Глеба Черепанова и Ивана Рубцова, однако на общей усталости репертуара это особенно не сказалось. После новости об объединении с театром «Эрмитаж», протестующий коллектив «Сферы» создал петицию, которую на данный момент подписали 11 996 человек.
Кто стал
Театр «Сфера» присоединяется к находящемуся буквально в соседнем здании театру «Эрмитаж». Руководит объединенной структурой будет, вероятно, худрук «Эрмитажа» Михаил Левитин. Левитин известен как главный театральный поклонник Хармса, которого ставит всю жизнь.
Михаил Левитин: «Театр „Сфера“ полностью сохраняет собственную структуру, включая главного режиссера Александра Коршунова и труппу». (ТАСС)
Театр АпАРТе
Самый заметный среди непопулярных
Кто был
Режиссер Андрей Любимов, участник студийного движения конца восьмидесятых. Создатель студию «Группа граждан», с актерами которого играл Набокова в троллейбусе. Студию превратили в театр АпАРТе в 1993 году. А теперь Департамент культуры решил объединить АпАРТе с Театром на Таганке.
Что успел
Поставить тридцать спектаклей. Театр не избалован вниманием критики, обилием статусных наград похвастаться не может. Впрочем, откровенных провалов, халтуры и антрепризной чепухи тоже в театре не бывало.
Кто стал
Ирина Апексимова, руководительница Театра на Таганке. У АпАРТе отберут здание. Артистам АпАРТе, вероятно, предложат поступить в труппу Таганки, подписав контракт на год.
Ирина Апексимова: «Обо всем можно будет говорить только после полноценного объединения» («Известия»)
Новый балет
Бесславная и бездомная балетная труппа
Кто был
Павел Нестратов — бывший замдиректора Театра у Никитских ворот и бывший директор театра «Сопричастность». С 2012 года руководит балетной труппой «Новый балет». Это команда артистов без собственной постоянной площадки.
Что успел
Труппа не имела успеха.
Кто стал
Никто. Театр расформирован, артисты перешли в Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Павел Нестратов назначен директором театра «Модерн».
МОСТ
Бывший студенческий театр
Кто был
Евгений Славутин — человек, в восьмидесятые создавший на базе студенческого театра при МГУ место силы новой драматургии и нового театра.
Что успел
Театр стал государственным и с собственным помещением. В репертуаре много актуальных авторов, а эстетически театр чем дальше, тем больше похож на «Практику» золотой поры.
Кто стал
Театр «МОСТ» (Московский Открытый Студенческий Театр) находится в процессе объединения с Театром им. Моссовета. Команда «МОСТа» протестует, за них вступился Юрий Соломин, худрук Малого театра.
Евгений Стеблов, первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России, актер театра им. Моссовета: «Как я понимаю, эта инициатива исходит от государственных структур. Сейчас особый период, спецоперация. Думаю, объединение связано с экономией средств. Видимо, это необходимая вещь. Нельзя же рассматривать театральные обстоятельства вне всего? Раз есть такая государственная направленность, остаётся только думать, как сделать лучше, а не упираться и говорить „нет“». («news.ru»)
Балет Москва
Первый и лучший государственный театр про современную хореографию
Кто был
Директор Елена Тупысева. Получила образование юриста, потом театрального продюсера, стажировалась в Великобритании и повышала квалификацию в США. В 2001 году стала соучредителем и директором важнейшей для современной хореографии в России институции — агентства театров танца «ЦЕХ», где был создан международный фестиваль театров танца и летняя школа современного танца. В 2006 Тупысева создала мультикультурную площадку «Фабрика» на Бауманской. В 2012 году стала директором театра без собственной сцены «Балет Москва».
Что успел
Фактически Елена Тупысева создала первый в России государственный театр современной хореографии. «Балет Москва» при ней стал самым знаменитым театром танца и балета после гигантов Большого, Мариинского и МАМТа. Несколько «Золотых масок» — тому подтверждение.
Кто стал
Театр присоединен к «Новой опере». Директор «Новой оперы» с 2020 года — Антон Гетьман. Чем заняться балетной супер-труппе в оперном театре — должно показать время. Однако, судя по уже готовому репертуару «Новой оперы» на будущий сезон, где нет ни одного балетного или танцевального спектакля, — занятся балетной супер-труппе будет совершенно нечем.
Екатерина Танченко, представительница труппы «Балет Москва»: «Мы сейчас находимся в процессе согласования своей деятельности. Процесс этот непростой, так как у театров разная специфика». («Октагон»)
Ленком
Кто был
С 1973 (!) года художественную политику в Ленкоме определял Марк Захаров. Ныне — классик советского кино и театра. Захаров скончался в 2019 году в возрасте 85 лет. С тех пор место худрука театра свободно.
Что успел
Захаров создал тот «Ленком», в котором «Юнона и Авось», в котором на сцене Абдулов, Янковский, Караченцов, Чурикова, Леонов, Евстигнеев и Смоктуновский. В последние годы, когда от золотого состава труппы почти никого не осталось в живых, Ленком врывался в новости благодаря своим неординарным премьерам — речь в первую очередь о постановках Константина Богомолова «Князь» и «Годунов».
Кто стал
Главным режиссером театра назначен Алексей Франдетти, востребованный специалист по музыкальным шоу на драматических сценах. Дебютировал в «Гоголь центре» «Пробуждением весны». Мюзиклы в его постановке идут на сценах Театра наций («Стиляги»), МХТ им. Чехова («Гордость и предубеждение»), в Театре на Таганке («Суини Тодд») и Театре им. Пушкина («Рождество О. Генри»). Однако де-факто руководителем остается прежний директор театра — Марк Варшавер. Директор прославился благодаря публикациям Ильи Варламова как злостный нарушитель ПДД. Ленком при Варшавере стал один из немногих театром Москвы, выступив в поддержку спецоперации.
Марк Варшавер: «Место художественного руководителя, которое было свободно в штатном расписании театра, теперь аннулировано. И вместо художественного руководителя ввели должность главного режиссера. Главный режиссер подчиняется директору театра. Меня сохраняют в качестве директора. И я с Алексеем Франдетти заключаю срочный договор на работу в театре главным режиссёром». («Театр»)
Хабаровский ТЮЗ
Самый прогрессивный театр Дальнего Востока
Кто был
Директор Анна Якунина и худрук Константин Кучикин. Худрук остался, а вот с Анной Якуниной Министерство культуры Хабаровского края решило без объяснения причин не продлевать договор. За Якунину вступился весь ТЮЗ, письмо министру культуры Юрию Ермошнику подписали 63 человека, а губернатору края Михаилу Дегтяреву написал открытое письмо председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Суть обоих писем: требование отменить решение или обосновать причину, ведь Якунина сделала театр одним из самых незаурядных и эффективных в стране.
Что успела
За 13 лет работы сделала театр ориентированным на современную драматургию и режиссуру. Хабаровский ТЮЗ — редкая площадка на Дальнем Востоке, где ставят европейского толка спектакли для подростков, пьесы Вырыпаева и Ивашкявичюса, и чьи постановки регулярно отмечаются экспертами «Золотой маски».
Кто стал
Пока никто. На вопрос «Афиши Daily», кого могут назначить, один из сотрудников театра на условиях анонимности ответил: «ждем стукача какого‑нибудь».
- Дмитрий Быков и Виктор Шендерович внесены в реестр СМИ-иноагентов.