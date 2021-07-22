В Генпрокуратуру пожаловались на спектакль «Современника». В нем усмотрели оскорбление ветеранов

Общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру на спектакль «Первый хлеб» театра «Современник». В нем усмотрели оскорбление ветеранов Великой отечественной войны, пишет РИА «Новости».

В организации заявили, что в нее поступают «многочисленные обращения» от ветеранов, «которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества» со стороны постановщиков спектакля.

Авторы обращения также считают, что в спектакле присутствует «неприкрытая пропаганда однополой любви» и слишком много ненормативной лексики. Оскорбление ветеранов усмотрели в частности в монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова.

В «Офицерах России» отметили, что с уважением относятся к искусству, даже если «не совсем приемлют и одобряют современные его формы», но не могут не заметить такую «вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление» ветеранов и членов их семей.

Премьера спектакля «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова прошла на сцене «Современника» 19 июля. Согласно описанию постановки на сайте театра, она рассказывает о жителях небольшого города, которые «зависли где‑то в безвременье — между настоящим и прошлым, цивилизацией и социальными пережитками». В центре спектакля оказываются молодые люди, которые не знают, что делать со своими жизнями, «не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну — на одну из десятков войн, идущих на планете».

«Офицеры России» попросили изменить постановку до 23 июля — даты, когда ее покажут на сцене во второй раз.