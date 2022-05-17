У режиссера Римаса Туминаса отозвали правительственную премию после ухода из Театра имени Вахтангова

Михаил Мишустин отозвал премию правительства у режиссера Римаса Туминаса после его ухода из Театра имени Вахтангова. Об этом сообщил телеграм-канал «РБК» со ссылкой на распоряжение премьер-министра.

Туминасу присудили правительственную премию за вклад в развитие российской культуры в 2021 году. Поводом для присуждения стала постановка в театре имени Вахтангова спектакля «Царь Эдип».

Причина исключения режиссера из списка лиц, которые удостоились премии, не сообщается. Отозвать премию стало возможно из‑за нового постановления правительства — его опубликовали на портале правовой информации.

Римас Туминас покинул пост художественного руководителя Театра имени Евгения Вахтангова 6 мая. В театре заявили, что режиссер находился в отпуске из‑за необходимости лечения еще с 1 марта.