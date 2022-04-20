Сегодня должен был выйти наш традиционный список к non/fiction. Но главную книжную ярмарку весны перенесли — тем не менее, книги, которые готовились к этой дате, можно будет купить на этих выходных на Rassvet Book Fair, в магазинах или на сайтах издательств.

«100 причин, почему плачет Лев Толстой» Кати Гущиной

Слушал плохие стихи, расшевелил в себе любовь, чувствовал себя живым: почему плакал главный русский писатель.

Издательство «A+A»
«Преемник» Михаила Фишмана

История Бориса Немцова, который мог стать президентом России, но стал одной из жертв борьбы за свободу.

Издательство Corpus
«Мир в огне» Дэна Джонса и Марины Амарал

Двести раскрашенных фотографий рассказывают историю первой половины XX века — от Первой мировой до Второй.

Издательство «КоЛибри», перевод Татьяны Камышниковой
«Стационар» Александры Шевченко

Документальный комикс о пациентах психоневрологического стационара — не «психах», а людях.

Издательство «Бумкнига»
Трехтомник Дмитрия Данилова

Три романа и три повести автора «Человека из Подольска» — отличный повод заново открыть для себя прозу Данилова.

Издательство «Городец»
«Горменгаст» Мервина Пика

Переиздание важнейшей фэнтези-трилогии XX века в по-хорошему старомодном подарочном оформлении.

Издательство Livebook, перевод Сергея Ильина
«Заговор Локкарта» Джонатана Шнира

История любви, предательства и попытки свержения советской власти: впечатляющая монография-триллер.

Издательство Издательство Ивана Лимбаха, перевод Саши Мороз
«Война» Жозе Жоржи Летриа

Одна из лучших и, к сожалению, актуальных детских книг последних лет.

Издательство «Самокат», перевод Екатерины Хованович
«Ереван. Биография города» Марка Григоряна

То ли путеводитель, то ли признание в любви древнему городу, ставшему в последний месяц для многих новым домом.

Издательство «Слово»
«Зимний солдат» Дэниела Мейсона

Молодой врач в полевом госпитале в годы Первой мировой: напоминание о том, что в войне нет ничего романтичного.

Издательство «Фантом», перевод Александры Борисенко и Виктора Сонькина
«Заговор против Америки» Филипа Рота

Что, если бы в 1940 году в США к власти пришли сторонники нацистов? Еще одно важное переиздание — роман о том, как легко люди привыкают к кошмару.

Издательство «Книжники», перевод Виктора Топорова
«Все страньше и страньше» Джона Хиггса

Попытка взглянуть на прошлый век с точки зрения истории идей и понять, чего нам ждать от века нового.

Издательство Individuum, перевод Николая Мезина
«Любовь в эпоху ненависти» Флориана Иллиеса

Любовь, воздух свободы и предчувствие катастрофы: книга о том, как Европа жила в 1930-е.

Издательство Ad Marginem, перевод Виталия Серова
«Куда мы пришли? Эпидемия как политика» Джорджо Агамбена

Итальянский философ о том, как Европа пожертвовала свободой ради мнимой безопасности.

Издательство «Ноократия», перевод Вячеслава Данилова
«Билли Саммерс» Стивена Кинга

Последний на долгое время роман Стивена Кинга — очень хороший.

Издательство «АСТ», перевод Екатерины Романовой
«Сны поездов» Дениса Джонсона

Роман о жизни простого работяги от любимого автора Франзена и Паланика.

Издательство «Синдбад», перевод Сергея Кумыша
«Человек, который умер дважды» Ричарда Османа

Идеальное легкомысленное чтиво — еще один обаятельно-незамысловатый детектив про стариков-разбойников.

Издательство «МИФ», перевод Галины Соловьевой
«Прозревая будущее» Мартина ван Кревельда

Для времен, когда будущее скрылось в тумане, — книга о том, как мы упорно стараемся его предвидеть.

Издательство «Новое литературное обозрение», перевод Дарьи Панайотти
«(Не)женская экономика» Линды Скотт

Книга о том, как от гендерного неравенства страдают не только женщины, а вообще все — и пора уже с этим что‑то делать.

Издательство БФ «Нужна помощь», перевод Василия Горохова
«Письмо к моей дочери» Майи Анджелу

Великая американская писательница обращается ко всем женщинам мира.
Книга поступит в продажу в мае. Открыт предзаказ.

Издательство Popcorn Books, перевод Александры Глебовской
«Ночная смена» Алексея Поляринова

Еще почти триста граммов отличных эссе о литературе и не только.

Издательство «Альпина нон-фикшн»
«100 лет Персимфанса»

История легендарного оркестра без дирижера с 1922 до 2022 года.

Издательство «Бослен»
«Любимое уравнение профессора» Еко Огавы

Роман про математику и любовь, связь между которыми куда сильнее, чем кажется.

Издательство «Поляндрия NoAge», перевод Дмитрия Коваленина
«Хочешь научиться думать?» Мариэтты Чудаковой

Последняя книга Мариэтты Чудаковой — для детей, из которых вырастут самые лучшие в мире взрослые. На них вся надежда.
Книга готовится к выходу.

Издательство «Время»
«Путешествие к муравьям» Эдварда Уилсона и Берта Хелльдоблера

Книга о существах, которые умудрились построить общество, кажется, куда более успешное, чем у нас, человеков.

Издательство «Бомбора», перевод Иделии Айзятуловой