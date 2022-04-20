Сегодня должен был выйти наш традиционный список к non/fiction. Но главную книжную ярмарку весны перенесли — тем не менее, книги, которые готовились к этой дате, можно будет купить на этих выходных на Rassvet Book Fair, в магазинах или на сайтах издательств.
Слушал плохие стихи, расшевелил в себе любовь, чувствовал себя живым: почему плакал главный русский писатель.
История Бориса Немцова, который мог стать президентом России, но стал одной из жертв борьбы за свободу.
Двести раскрашенных фотографий рассказывают историю первой половины XX века — от Первой мировой до Второй.
Документальный комикс о пациентах психоневрологического стационара — не «психах», а людях.
Три романа и три повести автора «Человека из Подольска» — отличный повод заново открыть для себя прозу Данилова.
Переиздание важнейшей фэнтези-трилогии XX века в по-хорошему старомодном подарочном оформлении.
История любви, предательства и попытки свержения советской власти: впечатляющая монография-триллер.
Одна из лучших и, к сожалению, актуальных детских книг последних лет.
То ли путеводитель, то ли признание в любви древнему городу, ставшему в последний месяц для многих новым домом.
Молодой врач в полевом госпитале в годы Первой мировой: напоминание о том, что в войне нет ничего романтичного.
Что, если бы в 1940 году в США к власти пришли сторонники нацистов? Еще одно важное переиздание — роман о том, как легко люди привыкают к кошмару.
Попытка взглянуть на прошлый век с точки зрения истории идей и понять, чего нам ждать от века нового.
Любовь, воздух свободы и предчувствие катастрофы: книга о том, как Европа жила в 1930-е.
Итальянский философ о том, как Европа пожертвовала свободой ради мнимой безопасности.
Последний на долгое время роман Стивена Кинга — очень хороший.
Для времен, когда будущее скрылось в тумане, — книга о том, как мы упорно стараемся его предвидеть.
Книга о том, как от гендерного неравенства страдают не только женщины, а вообще все — и пора уже с этим что‑то делать.
Великая американская писательница обращается ко всем женщинам мира.
Книга поступит в продажу в мае. Открыт предзаказ.
Еще почти триста граммов отличных эссе о литературе и не только.
История легендарного оркестра без дирижера с 1922 до 2022 года.
Роман про математику и любовь, связь между которыми куда сильнее, чем кажется.
Последняя книга Мариэтты Чудаковой — для детей, из которых вырастут самые лучшие в мире взрослые. На них вся надежда.
Книга готовится к выходу.