Энциклопедия о космосе и детская книга Вирджинии Вулф: советуем, что почитать с детьми этой весной.

«Клара и 11 бабушек» Ольги Черны Иллюстрации Альжбеты Скаловой

Утро у Клары не задалось: она забыла перчатки, испачкалась и из‑за этого не смогла играть на фортепьяно. К счастью, дома ее ждут дедушка Томаш и его чудесное мыло, которое все отмывает. Но у подъезда дежурит скорая, увозящая дедушку в больницу: с кем же теперь жить Кларе? Смешная и немного грустная история, придуманная польской писательницей Ольгой Черной, отлично подходит для этого нелепого снежного апреля: в ней много печального и несправедливого, но добро побеждает, а хороших людей точно больше, чем плохих.

«Космос. Большая книга о Вселенной и космонавтике» Лары Альбанезе Иллюстрации Томмазо Видуса Розина

Иногда очень хочется отправиться в далекое космическое путешествие и узнать, что звезды-младенцы светятся голубым светом, а взрослые — желто-розовым, чем интересны экзопланеты, а также выяснить, откуда взялся миф о существовании марсиан. Большая энциклопедия итальянских авторов — возможность обстоятельно узнать больше о планетах Солнечной системы. А еще можно рассматривать разные галактики и читать про историю исследований космоса. Энциклопедия не фундаментальная, но в качестве подарка начинающему астроному подойдет отлично.

Издательство «МИФ» , перевод Анны Васильевой, научная редактура Владимира Сурдина

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«Мелодия жизни» Луи Тома

Ленни — композитор. Он обожает творить ночами, а сегодня даже задумал создать целую симфонию. Но вокруг слишком тихо. Как же найти мелодию? Немного диснеевская манера иллюстраций Луи Тома позволит оказаться в просыпающемся Париже, увидеть мирное утро большого города и познакомиться с очаровательным котом. Отличная покупка для маленьких читателей и их родителей.

Издательство «Поляндрия» , перевод Марии Юнгер

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«Призрак Сейди» Кэт Эллис

После ужасной аварии, в которой погибли родители Авы, девочку начинают преследовать кошмары. Чтобы преодолеть горе, она пытается рисовать, но все равно постоянно чувствует, что всем ее близким грозит смерть. Это действительно так или просто последствия пережитого? Роман Кэт Эллис отлично подходит, чтобы скоротать выходные: загадочные призраки, реальные злодеи и динамичный сюжет не дадут заскучать.

Издательство Clever , перевод И.Павловой

«Детский сад на колесиках. Средняя группа» Зули Стадник Иллюстрации Дианы Лапшиной

Экскаватор Клюша и паровозик Шпунчик совсем выросли и ходят теперь в среднюю группу детского сада. Они внешне немного отличаются от обычных малышей, но сталкиваются с теми же проблемами: кому первому качаться на качелях, как помириться после ссоры и как успешно сбежать из детского сада. Сборник смешных историй Зули Стадник точно понравится тем читателям, которые уже выросли и тоже ходят в среднюю группу, а яркие картинки делают книгу еще интереснее.

«Голодный призрак» Х.С.Норап

Фрэйя отправляется из Дании в Сингапур пожить у папы. Здесь есть кое‑что хорошее (например, маленькие ящерицы), но в остальном тут чудовищно. Папа почему‑то бродит по ночам в пижаме, а за ним крадется девочка с длинными волосами, которую взрослые почему‑то не замечают. Роман Х.С.Норап — история, посвященная серьезным проблемам (разводу и депрессии), но при этом не тягостная: повествование захватывает, и вот уже вместо сна нужно выяснить, что за чертовщина творится в Сингапуре.

Издательство «Качели» , перевод Валентины Ионовой

Однажды нянюшка Лагтон засыпает за шитьем шторы. Проходит несколько мгновений, и все обитатели этой ткани оживают и отправляются в путешествие через сказочные леса к водопою. Детская книга Вирджинии Вулф, классика английской литературы, не так известна, как ее взрослые романы — тем интереснее прочесть эту небольшую историю в прекрасном переводе Шаши Мартыновой.

«На обочине мира» Росса Уэлфорда Иллюстрации Анастасии Кривогиной

Уилле двенадцать, и она не считает себя взрослой. Но кругом война, которая с каждым днем становится ближе и реальнее, и тогда девочка обнаруживает проход в параллельный мир, где все зло побеждено и где так хочется остаться. Роман Росса Уэлфорда кажется пугающе пророческим: история о невозможной войне, которая, становясь реальностью, постепенно охватывает все страны. Герои победят зло с помощью… А впрочем, не будем раскрывать карты, роман стоит прочесть.

Издательство Wonder Books , перевод Екатерины Зиганшиной