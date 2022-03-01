В любом вооруженном конфликте больше всего страдают дети, чьи главные годы оказываются наполнены совсем не детским опытом. Вспоминаем очень хорошие книги на эту непростую тему.

«Белая птица» Р.Дж.Паласио

Главный герой Джулиан (бывший обидчик Августа Пулмана из «Чуда») готовит доклад в школу и расспрашивает бабушку о детстве, которое прошло в оккупированной фашистами Франции. Благодаря этой истории он понимает, что победа над злом возможна только при участии каждого. Графический роман американской писательницы Р.Дж.Паласио рассказывает про холокост, попутно поднимая темы мужества, доброты и честности даже в тех условиях, где за них грозить смерть.

«Флон-Флон и Мюзетт» Эльжбеты

Зайчата Флон-Флон и Мюзетт давно дружат и считают, что ничто не сможет их разлучить. Но однажды наступает война, которая разрывает привычный мир на части. Встреча героев кажется невозможной, но весна и мир всегда наступают. Небольшая книжка французской писательницы и художницы Эльжбеты с очень нежными иллюстрациями рассказывает детям о том, насколько невыносима война и как важно продолжать надеяться и верить.

Прошлое, заключенное в старой камере с засвеченными фотографиями, неожиданно оказывается очень близким: зима 1942-го, партизанские отряды в лесу, страх и смерть, идущие за героями по пятам. Российскому писателю Эдуарду Веркину всегда удавалось создавать убедительные и пугающие миры. Здесь же самым страшным чудовищем оказывается не что‑то, прячущееся в глубине леса, а реальность Великой Отечественной войны, из которой нет выхода и спасения.

«Исчисляя звезды» Лоис Лоури Иллюстрации Татьяны Уклейко

Юная датчанка Аннемари — счастливая девочка. Дома все хорошо, а по дороге из школы они с подругой Эллен так весело бегают наперегонки. Но с приходом нацистов радость постепенно исчезает из ее жизни. Лоис Лоури, известная по антиутопии «Дающий», написала роман о совсем небольшой странице в истории Второй мировой. Но каждая страница человечности и мужества стоит внимания.

Издательство «Волчок» , перевод О.Бухиной и Г.Гимон

Тринадцатилетняя Валя о многом мечтает. Да и как иначе? Ведь сейчас июнь, впереди бесконечное лето и счастливая долгая жизнь. Но начавшаяся война необратимо меняет судьбу девочки: она попадает в ряды остарбайтеров — людей, угнанных на принудительные работы в Германию и оказавшихся там на положении рабов. Ольга Громова, автор «Сахарного ребенка» (реальной истории девочки, оказавшейся дочерью «врага народа»), в новом романе рассказывает о крымских подростках, столкнувшихся с нацизмом и старающихся сохранить в себе человека.

«Зима во время войны» Яна Терлау Иллюстрации Ксении Дереки

Михиль живет в Нидерландах. Немецкая оккупация длится уже 5 лет, и вроде бы к ужасу можно привыкнуть, но никак не получается. А тут еще лучший друг, попав в гестапо, обращается к герою с просьбой о помощи. Роман Яна Терлау, написанный 40 лет назад, не теряет актуальности и сейчас: переживания подростка, столкнувшегося с несправедливостью и жестокостью власти и делающего первые серьезные выборы, хорошо знакомы и современным юным читателям.

«Как Гитлер украл розового кролика» Джудит Керр